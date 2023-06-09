Stati Uniti e Gran Bretagna stringono un patto per contrastare le nuove minacce

Giovedì (8 giugno) gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno annunciato un nuovo patto strategico e i loro leader hanno ribadito la “relazione speciale” per contrastare la Russia, la Cina e l’instabilità economica.

In un vertice alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Rishi Sunak hanno presentato un fronte comune sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e sull’evoluzione fulminea dell’intelligenza artificiale.

Ma Sunak è rimasto a mani vuote sulle ambizioni britanniche di un accordo di libero scambio post-Brexit con Washington, accontentandosi invece di assecondare il piano di Biden di creare una nuova economia verde attraverso vasti sussidi industriali.

Una “Dichiarazione atlantica” adottata dai leader mira a rafforzare i legami industriali in materia di difesa e di energia rinnovabile, di fronte alla crescente concorrenza degli Stati autoritari.

“Ci troviamo di fronte a nuove sfide alla stabilità internazionale – da parte di Stati autoritari come la Russia e la Repubblica Popolare Cinese (RPC); tecnologie dirompenti; attori non statali; e sfide transnazionali come il cambiamento climatico”, si legge nella dichiarazione.

“Paesi come la Cina e la Russia sono disposti a manipolare e sfruttare o rubare la nostra proprietà intellettuale, a usare la tecnologia per fini autoritari o a sottrarre risorse cruciali come l’energia”, ha dichiarato Sunak in una conferenza stampa insieme a Biden.

“Non ci riusciranno”, ha aggiunto il primo ministro.

In base alla dichiarazione, le due parti hanno concordato di avviare colloqui sul trattamento da parte degli Stati Uniti dei minerali critici utilizzati nelle batterie elettriche in Gran Bretagna.

Biden ha inoltre concordato di chiedere al Congresso di designare la Gran Bretagna come fonte nazionale per gli appalti della difesa, per accelerare lo sviluppo di armi di nuova generazione come i missili ipersonici.

Mai stati così forti

Nonostante la mancanza di un accordo commerciale, Sunak ha affermato che “le relazioni economiche non sono mai state così forti”, descrivendo la “relazione speciale” come un'”alleanza indispensabile”.

Il primo vertice alla Casa Bianca di Sunak ha riguardato anche il ripristino delle relazioni personali dopo che la Gran Bretagna è passata attraverso tre primi ministri lo scorso anno e dopo che Biden, orgoglioso delle sue origini irlandesi, ha espresso chiaramente il suo disappunto per la gestione dell’Irlanda del Nord da parte di Boris Johnson.

Biden ha convenuto che per gli Stati Uniti “non c’è paese che si avvicini” per importanza alla Gran Bretagna – parole che difficilmente avrebbe pronunciato nel disaccordo post-Brexit visto sotto Johnson.

Entrambi i leader hanno concordato sul fatto che l’economia mondiale sta subendo i più grandi cambiamenti dalla Rivoluzione industriale, in parte guidati dall’intelligenza artificiale, che sta provocando avvertimenti apocalittici sul fatto che le macchine senzienti potrebbero spazzare via l’umanità a meno che i governi non coordinino una risposta.

Biden ha appoggiato il piano di Sunak di convocare paesi “affini” per il primo vertice mondiale sull’Intelligenza Artificiale che si terrà in Gran Bretagna nel corso dell’anno, mentre il primo ministro vuole che il Regno Unito ospiti un futuro organismo di regolamentazione dell’IA.

“Il potenziale dell’IA è sbalorditivo”, ha detto il presidente, affermando che ha “il potenziale di fare grandi danni se non viene controllata”.

“Ci aspettiamo che la Gran Bretagna ci aiuti a trovare una soluzione. Non c’è paese in cui abbiamo più fiducia per aiutarci a negoziare”, ha aggiunto Biden.

Tuttavia, le ambizioni di Sunak sono ostacolate dal fatto che gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono già impegnati in un dialogo su un codice di condotta per l’IA, mentre gli operatori del settore chiedono una regolamentazione.

La leadership della NATO

Biden e Sunak hanno promesso di continuare a guidare il sostegno globale all’Ucraina, dopo aver impegnato miliardi di dollari in aiuti militari per aiutare Kyiv a combattere gli invasori russi.

Biden ha detto che hanno discusso del loro “incrollabile sostegno al popolo ucraino che si sta difendendo dall’aggressione più brutale che abbiamo visto da molto tempo”.

“Voglio ringraziare il Primo Ministro per la sua leadership forte e decisa”, ha detto, esprimendo anche la fiducia che gli Stati Uniti, nonostante l’esitazione di alcuni dei suoi rivali repubblicani, forniranno “i finanziamenti necessari per sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

Sunak e Biden hanno discusso della leadership della NATO, con il Segretario alla Difesa britannico Ben Wallace tra i contendenti mentre l’alleanza prepara il vertice di Vilnius del mese prossimo.

“Hanno un candidato molto qualificato”, ha detto Biden a proposito della candidatura di Wallace, rispondendo “forse” quando gli è stato chiesto se fosse giunto il momento per un altro segretario generale britannico della NATO.

L’attuale segretario generale Jens Stoltenberg, che ha ottenuto ottimi giudizi dagli alleati per la diplomazia mostrata durante il suo mandato, guerra in Ucraina compresa, dovrebbe lasciare l’incarico a ottobre.

Ha già prolungato il suo mandato una volta, rinviando la sua candidatura a capo della banca centrale della Norvegia, suo paese natale.

Ma Biden ha detto che la NATO ha bisogno di un ampio “consenso”. Anche i primi ministri di Danimarca ed Estonia sono considerati candidati.

