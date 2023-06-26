Segretario generale NATO, gli eventi in Russia mostrano “l’enorme errore strategico di Putin”

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha commentato in una conferenza stampa congiunta a Vilnius con il presidente lituano Gitanas Nauseda i recenti sviluppi in Russia dopo il tentativo di colpo di Stato del capo della compagnia di mercenari Wagner, sottolineando le difficoltà del leader russo Vladimir Putin.

“Stiamo monitorando la situazione in Russia, quanto è accaduto è un fatto interno e mostra l’enorme errore strategico di Vladimir Putin” nel dare il via all’invasione dell’Ucraina.

Stoltenberg si trova a Vilnius insieme al presidente del Comitato militare della NATO Rob Bauer e ai rappresentanti permanenti presso l’Alleanza atlantica per preparare il vertice che si terrà nella capitale lituana dall’11 al 12 luglio.

La “ribellione” dei mercenari russi della compagnia privata Wagner comandata da Yevgeny Prigozhin avvenuta nel fine settimana ha lasciato il mondo con il fiato sospeso.

L’ammutinamento del potente esercito privato russo, che oltre a combattere in Ucraina è presente in Africa e Medio Oriente, si è risolto con un presunto accordo raggiunto tra Prigozhin e il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko, con il capo della Wagner che ha annunciato la ritirata dalle sue forze “senza spargimenti di sangue”.

Tuttavia, al momento non è chiaro quale sarà il futuro di Prigozhin e dove sia attualmente il capo della Wagner, mentre secondo diversi media internazionali, l’indagine annunciata dalle autorità di Mosca nei suoi confronti resta ancora aperta.

Anche il video diramato dai media russi che mostra il ministro della Difesa Sergei Shoigu visitare le truppe in prima linea a Luhansk, mostra che il Cremlino non avrebbe ceduto alla richiesta di dimissioni fatta nel fine settimana da Prigozhin e che, secondo alcuni resoconti, sarebbe stata parte dell’accordo mediato dal presidente bielorusso.

Nel punto stampa, il segretario generale della NATO ha anche commentato il trasferimento di armi nucleari dalla Russia alla Bielorussia.

“Stiamo monitorando anche la situazione in Bielorussia e definiamo irresponsabile l’annuncio della Russia di trasferire lì armi nucleare tattiche. Non abbiamo alcuna indicazione di un possibile uso di queste armi, ma restiamo vigili”, ha affermato Stoltenbeg.

L’Ucraina guarda al vertice di Vilnius

Il vertice di Vilnius giunge quindi in un momento cruciale per il futuro del sostegno occidentale all’Ucraina alla luce dei recenti sviluppi in Russia.

“Le scelte che prenderemo” al summit di Vilnius porteranno l’Ucraina più vicina alla nostra alleanza perché il posto giusto dell’Ucraina è all’interno della Nato”, ha affermato Stoltenberg in merito agli sviluppi dei rapporti tra l’Alleanza e Kyiv.

“Tutti gli alleati concordano che le porte della Nato devono restare aperte e che l’Ucraina diventerà uno Stato membro”, ha aggiunto il segretario generale della NATO.

Intanto capo dello staff presidenziale ucraino, Andriy Yermak, ha ribadito in un’intervista ai media tedeschi che Kyiv si attende un invito per un’adesione semplificata alla NATO al vertice di Vilnius.

“Per quanto riguarda la posizione dell’Ucraina il risultato atteso è ricevere un invito per l’adesione semplificata al vertice di luglio. Ma, soprattutto, vorremmo ricevere un segnale assolutamente chiaro che stabilisca il percorso dell’Ucraina verso l’adesione alla NATO”, ha dichiarato Yermak.