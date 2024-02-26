Scontri a Gaza tra Israele e Hamas, mentre riprendono i colloqui per la tregua

In tutta la Striscia di Gaza ci sono stati scontri nel fine settimana tra le truppe israeliane e gli uomini armati palestinesi, mentre i mediatori hanno accelerato il ritmo dei colloqui su un possibile cessate il fuoco per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas e portare un po’ di tregua in vista del Ramadan (quest’anno sarà dal 10 marzo al 8 aprile) nell’enclave martoriata.

Tuttavia, le prospettive di una tregua sono apparse incerte, con Israele che ha dichiarato di voler espandere il suo raggio d’azione per distruggere Hamas, mentre la fazione islamista è rimasta ferma sulla sua richiesta di una fine permanente della guerra, che dura da quasi cinque mesi.

I residenti hanno detto che le forze israeliane hanno bombardato diverse aree dell’enclave, mentre i carri armati sono entrati a Beit Lahiya, città palestinese nella Striscia, e i soldati e gli uomini armati hanno combattuto nel distretto di Zeitoun a Gaza City – entrambi nel nord, che era stato conquistato all’inizio dell’offensiva.

Almeno 86 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani da sabato, hanno dichiarato i medici domenica (25 febbraio). L’esercito israeliano ha dichiarato che due soldati sono morti nei combattimenti nel sud di Gaza e che le sue forze hanno ucciso o catturato uomini armati palestinesi a Zeitoun e altrove.

Israele intensifica gli attacchi a Rafah, a Gaza, mentre la popolazione è alla fame Israele ha intensificato i bombardamenti su Rafah nel sud di Gaza e più di una dozzina di membri di una famiglia sono stati uccisi in un attacco aereo, hanno detto i residenti, mentre il ministero della Sanità dell’enclave palestinese devastata …

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato il suo gabinetto di guerra per un briefing nella tarda serata di sabato (24 febbraio) da parte dei capi dell’intelligence che sono tornati da un incontro con i mediatori del Qatar, dell’Egitto e degli Stati Uniti a Parigi su un possibile secondo cessate il fuoco a Gaza.

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha dichiarato a “State of the Union” della CNN che i negoziatori degli Stati Uniti, dell’Egitto, del Qatar e di Israele “sono giunti a un’intesa” sui contorni fondamentali di un accordo sugli ostaggi durante i colloqui di Parigi.

L’accordo è ancora in fase di negoziazione, ha detto Sullivan, che ha aggiunto che il Qatar e l’Egitto dovranno discutere con Hamas.

Netanyahu ha dichiarato a “Face the Nation” della CBS che non è ancora chiaro se un accordo sugli ostaggi si materializzerà dai colloqui, rifiutando di discutere i dettagli ma dicendo che Hamas deve fare richieste più ragionevoli.

“Sono su un altro pianeta. Ma se scenderanno a una situazione ragionevole, allora sì che avremo un accordo sugli ostaggi. Lo spero”, ha detto.

L’alto funzionario di Hamas Sami Abu Zuhri ha detto che i commenti di Netanyahu mettono in dubbio la volontà di Israele di garantire un accordo.

“I commenti di Netanyahu dimostrano che non è interessato a raggiungere un accordo”, ha dichiarato Abu Zuhri a Reuters, accusando il leader israeliano di voler “portare avanti i negoziati sotto i bombardamenti e lo spargimento di sangue (dei palestinesi)”.

Colloqui a Doha questa settimana

Fonti della sicurezza egiziana hanno detto che questa settimana ci saranno altri colloqui a Doha, con i mediatori che faranno la spola tra Hamas e i delegati israeliani, e un ulteriore round al Cairo. Non ci sono state conferme immediate da parte di Israele, Hamas o Qatar.

La prima pausa dei combattimenti, a novembre, ha visto il rilascio di circa la metà delle 253 persone sequestrate da Hamas durante la furia omicida transfrontaliera del 7 ottobre che ha scatenato la guerra. In quell’accordo, Israele ha liberato un numero tre volte superiore di palestinesi dalle sue prigioni di sicurezza e ha fatto entrare a Gaza più aiuti umanitari.

Dal G20: la soluzione dei due Stati è l'unica risposta al conflitto israelo-palestinese, manca convergenza sull'Ucraina I ministri degli Esteri del G20, riuniti giovedì (22 febbraio) in Brasile, sono stati quasi tutti unanimi nel sostenere la soluzione dei due Stati come unica via per la pace nel conflitto israelo-palestinese e nell’individuare l’urgenza di riformare le organizzazioni …

I media israeliani, citando funzionari anonimi, hanno riferito che esiste un quadro per la restituzione di circa un terzo dei 130 ostaggi rimasti nel corso di una tregua di sei settimane che copre il mese sacro musulmano del Ramadan. Non ci sono state conferme ufficiali da entrambe le parti.

Funzionari palestinesi hanno detto che Hamas insisteva sulla necessità che Israele interrompesse l’offensiva e ritirasse le forze nell’ambito di qualsiasi accordo. Israele ha segnalato l’intenzione di entrare in una delle ultime città in cui Hamas, che ha giurato di distruggerla, ha ancora forze integre.

“Stiamo lavorando per ottenere un altro quadro per il rilascio dei nostri rapiti e per completare l’eliminazione dei battaglioni di Hamas a Rafah”, ha dichiarato Netanyahu su Facebook, riferendosi alla città nell’estremo sud di Gaza, vicino al confine con l’Egitto.

Questa settimana, ha aggiunto, il gabinetto di sicurezza israeliano approverà i piani militari per Rafah – compresa l’evacuazione di oltre un milione di civili palestinesi sfollati che si sono rifugiati lì e il cui destino preoccupa le potenze mondiali.

Due anni dopo ancora non c'è una difesa europea Sono passati due anni dall’invasione russa dell’Ucraina e ancora non c’è una difesa europea. Continuiamo a non avere capacità di deterrenza né negoziale. Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un, Khamenei e tutti gli autocrati del mondo con mire espansionistiche possono …

Questi piani sono stati presentati dall’esercito nella tarda serata di domenica al piccolo gabinetto di guerra di Netanyahu. Il gabinetto di guerra ha anche approvato un piano per facilitare l’ingresso di più aiuti umanitari a Gaza, ha detto l’ufficio di Netanyahu.

Quasi 30.000 palestinesi sono stati uccisi nella guerra, secondo i funzionari medici di Gaza. L’incursione di Hamas del 7 ottobre ha ucciso 1.200 persone in Israele, che ha anche perso 241 soldati nei combattimenti a terra di Gaza che sono seguiti, secondo i conteggi ufficiali.

Leggi qui l’articolo originale.