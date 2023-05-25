Scienziato russo accusato di aver consegnato alla Cina segreti sui missili ipersonici

Il direttore di un importante istituto scientifico russo, arrestato per sospetto tradimento insieme ad altri due esperti di tecnologia missilistica ipersonica, è accusato di aver consegnato segreti alla Cina, hanno dichiarato a Reuters due persone vicine al dossier.

Alexander Shiplyuk, capo dell’Istituto siberiano Khristianovich di meccanica teorica e applicata (ITAM), è sospettato di aver consegnato materiale classificato durante una conferenza scientifica in Cina nel 2017, hanno riferito le fonti.

Il 56enne sostiene la sua innocenza e ribadisce che le informazioni in questione non erano classificate ed erano liberamente disponibili online.

La natura delle accuse contro il direttore dell’ITAM, che è stato arrestato lo scorso agosto, non è stata riportata in precedenza. Il collegamento con la Cina farebbe di Shiplyuk l’ultimo di una serie di scienziati russi arrestati negli ultimi anni per aver presumibilmente tradito segreti a Pechino.

Le accuse mosse nei confronti di Shilplyuk, giungono mentre Russia e Cina hanno concordato di approfondire gli investimenti nei servizi commerciali, promuovere le esportazioni agricole e rafforzare la cooperazione sportiva. Mercoledì (24 maggio) il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha firmato una serie di importanti accordi bilaterali in una visita a Pechino. Mishustin è il più alto funzionario russo a visitare la Cina dall’inizio della guerra in Ucraina. A marzo, il presidente cinese, Xi Jinping, si è recato a Mosca dove ha incontrato il leader russo Vladimir Putin, offrendo il suo sostegno a quello che lo stesso leader cinese ha definito “caro amico”.

Interrogato sulle accuse rivolte agli esperti dell’ITAM e su precedenti casi di tradimento legati alla Cina, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che i servizi di sicurezza sono attenti a possibili casi di “tradimento della patria”.

“Si tratta di un lavoro molto importante”, ha aggiunto. “Va avanti costantemente ed è difficile parlare qui di qualsiasi tipo di tendenza”.

Il servizio di sicurezza FSB non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

Il ministero degli Esteri cinese, interpellato in merito alle accuse secondo cui Pechino avrebbe preso di mira gli scienziati russi per ottenere ricerche sensibili, ha dichiarato che le relazioni sino-russe si basano sul “non allineamento, sul non confronto e sul non prendere di mira terze parti”.

“Questo è fondamentalmente diverso da quello che alcune alleanze militari e di intelligence hanno messo insieme sulla base della loro mentalità da Guerra Fredda”, ha aggiunto.

Il presidente Vladimir Putin ha ripetutamente affermato che la Russia è leader mondiale nel settore dei missili ipersonici, armi all’avanguardia in grado di trasportare carichi utili a una velocità fino a 10 volte superiore a quella del suono e in grado di eludere i sistemi di difesa aerea.

I casi ITAM, così come i precedenti arresti per tradimento, suggeriscono che Mosca è vigile sul rischio di perdere qualsiasi vantaggio tecnologico, anche nei confronti della Cina, un alleato da cui è diventata sempre più dipendente per il sostegno politico e commerciale dopo aver lanciato l’invasione dell’Ucraina 15 mesi fa.

L’anno scorso, lo specialista di laser Dmitry Kolker è stato arrestato in Siberia con l’accusa di tradimento, ma è morto due giorni dopo di cancro. Il suo avvocato Alexander Fedulov ha dichiarato a Reuters la scorsa settimana che Kolker era stato accusato di aver passato segreti alla Cina, un’accusa che la famiglia dello scienziato ha negato.

Alexander Lukanin, uno scienziato della città siberiana di Tomsk, è stato arrestato nel 2020 con il sospetto di aver passato segreti tecnologici a Pechino, come ha riferito all’epoca l’agenzia di stampa statale russa TASS. L’anno scorso è stato condannato a sette anni e mezzo di carcere.

Anche Valery Mitko, scienziato a capo dell’Accademia delle Scienze dell’Artico di San Pietroburgo, è stato accusato nel 2020 di aver passato segreti alla Cina, dove si era recato regolarmente per tenere conferenze, secondo quanto riportato dalla TASS. Morì due anni dopo, all’età di 81 anni, mentre era agli arresti domiciliari.

Accuse molto gravi

Sullo sfondo della guerra in Ucraina, il mese scorso il parlamento russo ha votato una legge per aumentare la pena massima per il tradimento da 20 anni all’ergastolo. Martedì scorso, il capo della commissione per la sicurezza della Camera bassa del Parlamento russo ha appoggiato un progetto di legge che rende più severo l’accesso ai segreti di Stato, affermando che 48 russi sono stati condannati per tradimento tra il 2017 e il 2022.

I casi di Shiplyuk e dei suoi due colleghi dell’ITAM – Anatoly Maslov e Valery Zvegintsev – sono top secret e saranno giudicati a porte chiuse. L’udienza per il caso di Maslov, il primo dei tre ad essere stato arrestato nel giugno dello scorso anno, si terrà mercoledì a San Pietroburgo.

Zvegintsev è stato arrestato il mese scorso. Le indagini sui tre scienziati sono balzate agli onori della cronaca mondiale la settimana scorsa, quando i loro colleghi dell’ITAM hanno firmato una lettera aperta a loro sostegno, lamentando l’impossibilità per gli scienziati di svolgere il proprio lavoro se rischiano di essere arrestati per aver scritto articoli o fatto presentazioni a conferenze internazionali.

La lettera respingeva l’idea che i tre potessero aver diffuso dei segreti, affermando che tutti i materiali che avevano pubblicato o presentato erano stati rigorosamente controllati per garantire che non fossero classificati.

Il portavoce del Cremlino Peskov, interpellato dai giornalisti la scorsa settimana in merito alla lettera aperta, ha dichiarato: “Abbiamo effettivamente visto questo appello, ma i servizi speciali russi stanno lavorando su questo. Stanno facendo il loro lavoro. Sono accuse molto serie”.

L’ITAM, che ha sede nel campus scientifico di Academgorodok, vicino alla città di Novosibirsk, dichiara sul suo sito web di essere registrato come parte del complesso militare-industriale russo. Secondo un documento online del 2020 che ne illustra il lavoro, l’istituto ha avuto ampi legami internazionali, compresi contatti con aziende, università e centri di ricerca in tutto il mondo.

Tra le istituzioni elencate c’è il China Aerodynamics Research and Development Center (CARDC), il cui sito web include diversi post che celebrano le scoperte sperimentali relative ai jet da combattimento e ai missili ipersonici.

Il sito del CARDC nomina il direttore del centro come Wang Xunnian. Secondo due siti web ufficiali del governo locale cinese, Wang è un generale maggiore dell’Esercito popolare di liberazione (PLA).

Un’analisi Reuters dei documenti accademici cinesi pubblicamente disponibili mostra che negli ultimi anni i ricercatori del centro sono stati coautori di decine di articoli con colleghi che lavorano in istituti gestiti direttamente dal PLA.

Il CARDC non ha risposto alle domande inviate via e-mail al centro e a Wang, mentre la Reuters non è riuscita a contattare direttamente Wang.

Gli arresti scioccano la comunità scientifica

La Reuters ha intervistato due scienziati statunitensi, uno dei quali conosceva Maslov e l’altro Shiplyuk. Hanno detto che i russi erano veri e propri accademici, anche se la loro area di studio era delicata a causa delle sue applicazioni militari.

Stuart Laurence, professore di ingegneria aerospaziale presso l’Università del Maryland, ha dichiarato di aver incontrato Shiplyuk in due occasioni, tra cui una conferenza tenutasi a Tours, in Francia, nel 2012, dove lo scienziato russo ha presentato un documento insieme a Maslov.

“Sono rimasto scioccato e inorridito nel vederlo arrestato”, ha detto Laurence, che ha scambiato l’ultima e-mail con Shiplyuk nel gennaio 2021. “Era molto rispettato nel suo campo”.

George Nacouzi, ingegnere aerospaziale senior presso la RAND Corp, ha detto che la Cina “ha giocato a rimpiattino” con gli Stati Uniti e la Russia negli ultimi anni sulla tecnologia ipersonica.

Nacouzi ha sottolineato che i tre russi arrestati sono coinvolti solo in un elemento del lavoro necessario per costruire un missile ipersonico, un processo che comprende anche l’integrazione di sensori, sistemi di navigazione e propulsione.

“È un percorso lungo. La sola ricerca di base non consente di ottenere un missile”, ha detto Nacouzi.

Leggi qui l’articolo originale.