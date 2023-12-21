Repubblica Ceca: 15 morti nella sparatoria nell’Università di Praga, l’autore è uno studente di 24 anni

È di almeno 15 morti e 24 feriti, di cui nove in gravi condizioni il bilancio parziale della sparatoria che si è consumata nel pomeriggio di giovedì (21 dicembre) nella Facoltà di lettere dell’Università Carolina di Praga, in Repubblica Ceca, secondo quanto ha affermato in una conferenza stampa il capo della polizia Martin Vondrášek. Tra i feriti ci sono anche persone in gravi condizioni quindi il numero delle vittime potrebbe aumentare.

Come sottolineato dal ministro dell’Interno ceco Vit Rakusan la persona che ha aperto, poi indentificata come David Kozak, è stata “eliminata”.

A seguito della sparatoria, il primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala si è diretto sul luogo della tragedia. Il presidente Petr Pavel ha fatto un primo commento dell’accaduto affidato al social network X (in precedenza Twitter) dicendosi “scioccato” dagli eventi.

“Vorrei esprimere il mio profondo rammarico e le più sincere condoglianze alle famiglie e ai parenti delle vittime della sparatoria. Voglio ringraziare i cittadini per aver rispettato le indicazioni delle forze di sicurezza e aver fornito la massima collaborazione”, ha affermato il presidente.

Messaggi di cordoglio sono stati inviati anche dalle istituzioni europee. Sempre su X, la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen che si è detta sconvolta “dalla violenza insensata della sparatoria”, mentre il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha sottolineato: “Non dovremmo lasciare spazio a tale violenza nelle nostre società”. Anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha espresso la sua vicinanza alla Repubblica ceca, affermando che “è straziante vedere una delle università più antiche d’Europa come uno scenario di terrore”.

Secondo quanto riferito dai media della Repubblica ceca, l’attentatore aveva 24 anni ed era uno studente dell’ateneo. Pochi giorni prima della sparatoria, condotta secondo alcune immagini con un fucile d’assalto AR15 avrebbe postato su un canale Telegram alcuni messaggi in cui avrebbe espresso l’intenzione di compiere una sparatoria di massa. Nei suoi messaggi il giovane si diceva stufo della vita e si percepiva come odiato da tutti, esprimendo ammirazione per la quattordicenne russa Alina Afanaskina, che il 7 dicembre ha sparato all’interno di una di Bryansk, nella Russia occidentale, uccidendo uno studente.

Legislazione sulle armi

La Repubblica Ceca è l’unico paese in Europa in cui le persone hanno il diritto costituzionale di possedere un’arma per difendere la propria vita e quella degli altri. Il diritto è tuttavia relativamente recente ed è stato aggiunto solo l’anno scorso nel tentativo di proteggere i cacciatori e gli altri detentori di armi da norme UE sempre più rigide.

Ma ci sono alcune restrizioni al possesso di armi. Nella Repubblica Ceca, per possedere un’arma è necessario essere cittadini cechi, anche se in alcuni casi possono qualificarsi anche i residenti legali. Le licenze per armi da fuoco possono essere ottenute in modo simile alla patente di guida, ovvero superando un esame di idoneità, una visita medica e non avendo precedenti penali.

Nel corso degli anni, il Paese ha proclamato quattro amnistie sulle armi per far emergere situazioni di illegalità e consentirne la registrazione. L’ultima è avvenuta dal gennaio al luglio 2021 e ha visto la consegna o la richiesta di registrazione di 3.687 armi e 132.987 munizioni, secondo dati della presidenza della polizia ceca. Oltre a pistole e fucili, le autorità hanno registrato anche armamenti di grosso calibro e mezzi, tra cui carri armati, cannoni d’artiglieria, esplosivi al plastico, fucili automatici della Seconda guerra mondiale. Il numero più alto di armi consegnate si è verificato nel 2009, quando il totale era di oltre 7.000.