Quale difesa europea?

Questo articolo fa parte dello Special Report È l’ora della difesa europea.

Per provare a costruire una difesa europea, la prima domanda da porsi è che tipo di difesa europea. Attualmente l’UE è considerata una potenza civile e un modello di soft power. Ma di fronte a guerre e crisi geopolitiche sempre più gravi, ha bisogno di dotarsi anche di una capacità militare adeguata alle sfide. Ciò non significa che debba trasformarsi in una super-potenza militare, né trascurare quegli elementi di soft power che l’hanno caratterizzata finora.

Domenico Moro – nel libro Verso la difesa europea. L’Europa e il nuovo ordine mondiale, edito dal Mulino nel 2018 – partendo dall’analisi della realtà attuale, le difese nazionali, e dell’esperienza storica, suggerisce che l’unico modello possibile di difesa europea, specialmente all’inizio, sia quello duale, come avvenuto negli Stati Uniti d’America dopo la ratifica della Costituzione del 1787. Modello duale significa una capacità militare europea limitata, cioè un esercito federale piccolo, ma in grado di coordinare gli eserciti nazionali come negli Stati Uniti il piccolo esercito federale poteva all’occorrenza ricorrere alle milizie nazionali degli Stati membri.

Negli Stati Uniti questo è modello è durato fino alla guerra civile, in cui proprio le milizie nazionali degli Stati confederati hanno costituito l’esercito confederato, contro l’esercito federale e le milizie nazionali degli altri Stati. Forse senza quell’esperienza quel modello sarebbe durato anche di più.

Un altro aspetto fondamentale è che probabilmente la difesa europea sarà non solo duale ma anche residuale. Ovvero concepita come pilastro europeo della NATO, cioè in grado di essere utilizzata autonomamente, quando gli Stati Uniti non siano disponibili a partecipare e la struttura complessiva della NATO non sia disponibile. Ma va pensata anche per essere utilizzata quanto più spesso possibile all’interno dell’Alleanza Atlantica, che continuerà a essere la struttura di difesa di riferimento fondamentale per i paesi europei rispetto alla garanzia complessiva della sicurezza.

Un pilastro europeo della NATO che dovrà essere militare e politico, per rafforzare l’Alleanza atlantica. Sapendo che la creazione di un pilastro europeo della NATO trasformerà la stessa da una un’alleanza ineguale – in cui c’è un solo grande albero, gli Stati Uniti, e tanti cespugli più o meno piccoli – in una tra eguali o quasi. La creazione di una difesa europea implica un riequilibrio della NATO in direzione di quella “equal partnership”, spesso auspicata, ma che finora non ha mai potuto essere.

In sostanza avviare la costruzione di una difesa europea basata su un modello duale significa creare a livello europeo una capacità operativa autonoma da un lato, ed una capacità di comando e controllo dall’altro, insieme alla progressiva standardizzazione del concetto strategico, delle tipologie di arma e così via.

Per procedere in questa direzione la cosa più semplice sarebbe implementare la decisione presa nel 1999 dal Consiglio Europeo di Helsinki di creare una forza di intervento rapido di 60.000 unità, che non è mai stata realizzata. Darebbe il segnale della reale volontà di avviare la costruzione di una capacità autonoma di difesa europea, intesa come pilastro europeo della NATO.

Ciò rafforzerebbe quanto atto finora con il Fondo Europeo per la Difesa, la European Peace Facility, e le cooperazioni strutturate permanenti sulla difesa, che hanno avviato una serie di progetti di collaborazione a livello di industria della difesa. E su questo punto la svolta sarebbe la fusione dei due progetti concorrenti del Tempest e dello SCAF franco-tedesco-spagnolo, eventualmente prevedendo adeguati incentivi finanziari in tal senso.

Sarebbe il segnale della svolta verso la riduzione dei sistemi d’arma ed una vera industria europea della difesa, a più riprese auspicata anche da Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, la più importante industria italiana del settore. Allora l’obiettivo lanciato dalla Presidente von der Leyen di rafforzare l’industria della difesa per permettere agli europei entro il 2030 di acquistare il 50% dei propri armamenti prodotti in Europa – attualmente il 70% è acquistato da fornitori extra-UE, principalmente gli USA – diventerebbe realistico.

Rispetto alla creazione di una struttura di comando e controllo, una possibile soluzione proposta in vari scritti da Moro, sarebbe l’europeizzazione dell’Eurocorpo. L’Eurocorpo è essenzialmente una struttura di comando e controllo, con sede a Strasburgo. È l’erede della Brigata franco-tedesca, ed è già formalmente integrabile nelle missioni NATO. Oltre a Francia e Germania, né fanno parte a pieno titolo (framework nations) anche Belgio, Lussemburgo, Spagna e Polonia. E sono membri associati Austria, Italia, Romania, Grecia, e Turchia.

Germania, Francia, Italia, Polonia, Spagna, e Olanda da sole fanno oltre il 75% della spesa per la difesa dei 27; e se si aggiungono Grecia, Svezia, Belgio, Finlandia, e Romania si arriva al 90%. Se Italia, Romania e Grecia passassero da membri associati a membri pieni, e Olanda, Svezia e Finlandia entrassero anch’esse nell’Eurocorpo, rafforzandone le capacità operative di comando e controllo, e di coordinamento delle difese nazionali si potrebbe procedere con rapidità verso la creazione di una difesa europea, inclusa la Forza di intervento rapido da 60.000 unità decisa a Helsinki, invece di quella da 5.000 unità prevista dalla più recente Bussola strategica.

Attualmente l’Eurocorpo è fuori dal quadro giuridico dell’UE. Ma l’Italia potrebbe proporre di diventare Framework Nation a condizione di europeizzarlo attraverso la Cooperazione Strutturata Permanente sulla difesa, uno strumento giuridico che permette collaborazioni tra gruppi di Stati membri, nel quadro dell’UE. L’Italia ha la terza spesa militare dell’UE, una rilevante industria militare, e il comando della missione Europea nel Mar Rosso. Con una simile proposta può dar seguito agli auspici dei ministri Tajani e Crosetto di procedere in direzione di una difesa europea. Specialmente in una fase in cui né Macron né Scholz sembrano in grado, per ragioni diverse, di prendere l’iniziativa.

Resterebbe poi da affrontare la questione della deterrenza nucleare. Una difesa europea, anche duale e residuale, implica una dottrina strategica. Ciò richiede una decisione anche riguardo alla deterrenza nucleare.

La Francia è oggi l’unico Stato membro dotato dell’arma atomica, e non ha alcuna intenzione di rinunciarvi. La creazione di una difesa europea in ultima istanza richiede almeno l’estensione del raggio d’azione di tale deterrente a tutta l’Unione. Al contempo, affinché ciò sia credibile, sarà necessaria rafforzarla. Il cancelliere Scholz poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina aveva segnalato la disponibilità della Germania ad investire sulla deterrenza francese nel quadro di una sua progressiva europeizzazione. Quella è la strada da seguire.

Tutto ciò non implica di abbandonare la tradizione europea di un forte impegno civile, e di una specifica capacità di interazione tra componenti civili e militari nel quadro di missioni di ricostruzione e pacificazione. La creazione di corpi civili di pace, di forme di servizio civile europeo dedicate alla promozione della pace e della cooperazione internazionale potrebbero essere ulteriori e fondamentali elementi nel quadro della costruzione di una difesa europea coerente con la tradizione ed i valori dell’UE.