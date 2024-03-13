Putin ribadisce che la Russia è pronta a usare l’arma nucleare

La Russia rimane in uno stato di prontezza al combattimento ed è pienamente pronta per una guerra nucleare, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una lunga intervista trasmessa sull’emittente di Stato russa mercoledì (13 marzo).

Nell’intervista ai media statali, Putin, che alle elezioni presidenziali del 15-17 marzo concorrerà per uno “scontato” nuovo mandato, ha affermato che la Russia sarebbe pronta ad usare armi nucleari se la sua sovranità fosse minacciata.

“Da un punto di vista tecnico-militare siamo, ovviamente, pronti”, ha detto Putin alla televisione Rossiya-1 e all’agenzia di stampa RIA Novosti in risposta alla domanda se il Paese fosse davvero pronto per una guerra nucleare.

Il leader russo, il cui Paese ha invaso l’Ucraina militarmente nel febbraio 2022, ha affermato che gli Stati Uniti sono consapevoli del rischio di schierare militari sul territorio russo o in Ucraina, sottolineando che una tale mossa sarebbe considerata da Mosca come un intervento diretto nel conflitto.

“(Negli Stati Uniti) ci sono abbastanza specialisti nel campo delle relazioni russo-americane e nel campo della moderazione strategica”, ha tuttavia affermato Putin.

“Pertanto, non penso che qui tutto sia affrettato (lo scontro nucleare), ma siamo pronti per questo”, ha aggiunto.

Il leader russo ha ribadito che l’uso delle armi nucleari è esplicitato nella dottrina nucleare del Cremlino, la cui politica stabilisce le circostanze in cui la Russia potrebbe usare le sue armi.

Putin avverte l'Occidente, l’invio di truppe in Ucraina potrebbe scatenare una guerra nucleare Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato giovedì (29 febbraio) che il sostegno occidentale a Kyiv rischia di innescare una guerra globale, in quella che è stata la minaccia più esplicita fatta dal leader russo da quando ha ordinato l’invasione …

“Le armi esistono per poterle usare”, ha detto Putin. “Abbiamo i nostri principi”, ha osservato.

Se gli Stati Uniti effettuassero test nucleari, la Russia potrebbe fare lo stesso, ha aggiunto nella lunga intervista.

“Non è necessario… dobbiamo ancora pensarci, ma non escludo che si possa fare”, ha tuttavia ammesso.

Putin ha però affermato che la Russia non ha mai avuto la necessità di utilizzare armi nucleari in Ucraina, dove il conflitto infuria dal febbraio 2022.

“Perché abbiamo bisogno di usare armi di distruzione di massa? Non c’è mai stata una tale necessità”, ha dichiarato.

La Svezia entra ufficialmente nella NATO e pone fine a 200 anni di non allineamento militare Giovedì (7 marzo) la Svezia è diventata il 32° membro della NATO dopo che il primo ministro Ulf Kristersson ha consegnato i documenti di adesione al Dipartimento di Stato americano a Washington, ponendo fine a più di due secoli di …

L’avvertimento a Finlandia e Svezia

Putin ha affermato che l’ingresso della Finlandia e della Svezia nella NATO è “un passo senza senso” e che la Russia schiererà truppe e sistemi d’arma al confine finlandese.

“Questo è un passo assolutamente privo di significato (per la Finlandia e la Svezia) dal punto di vista della garanzia dei propri interessi nazionali”, ha detto Putin.

“Non avevamo truppe lì (al confine finlandese), ora ci saranno. Non c’erano sistemi di distruzione lì, ora appariranno”, ha dichiarato.

La Corea del Nord “ha un proprio ombrello nucleare”

Putin ha inoltre affermato che la Corea del Nord ha un proprio “ombrello nucleare” e Pyongyang non ha chiesto alcun aiuto a Mosca.

“La Repubblica popolare democratica di Corea ha il proprio ombrello nucleare”, ha detto Putin nell’intervista. “Non ci hanno mai chiesto nulla”, ha affermato.

Biden affronta il rivale Trump e lo definisce “una minaccia” per la democrazia statunitense Il presidente Joe Biden ha affrontato Donald Trump in un infuocato discorso al Congresso giovedì (7 marzo) sullo stato dell’Unione, accusando il suo rivale alle presidenziali di novembre di minacciare la democrazia statunitense e di inchinarsi alla Russia.

Come sottolinea Reuters, …

Nessuna preferenza per le elezioni americane

Putin ha inoltre dichiarato che la Russia non interferisce in nessuna elezione e lavorerà con qualsiasi leader eletto dal popolo americano.

“Non interferiamo in alcun modo nelle elezioni”, ha detto Putin ai media statali russi in un’ampia intervista. “E, come ho detto molte volte, lavoreremo con qualsiasi leader di cui gode la fiducia del popolo americano, dell’elettore americano”.

Putin ha detto che Donald Trump, quando era presidente, lo ha rimproverato per “simpatizzare” con l’attuale presidente Joe Biden.

“Nell’ultimo anno del suo lavoro come presidente, il signor Trump, l’attuale candidato alla presidenza, mi ha rimproverato di simpatizzare con Biden…. In una delle conversazioni mi ha chiesto: vuoi che Sleepy Joe vinca?”, ha rivelato il leader russo, usando il nomignolo impiegato dagli avversari per fare riferimento a Biden.

“E poi, con mia sorpresa, hanno iniziato a perseguitare lui (Trump) perché presumibilmente lo sostenevamo come candidato. Beh, è ​​una specie di totale assurdità”, ha affermato Putin.

In precedenza, Putin aveva dichiarato a febbraio che avrebbe preferito Biden a Trump come presidente degli Stati Uniti, sottolineando che l’attuale inquilino della Casa Bianca era più esperto e più prevedibile dell’avversario repubblicano.

(a cura di Georgi Gotev)

Leggi qui l’articolo originale.