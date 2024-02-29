Putin avverte l’Occidente, l’invio di truppe in Ucraina potrebbe scatenare una guerra nucleare

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato giovedì (29 febbraio) che il sostegno occidentale a Kyiv rischia di innescare una guerra globale, in quella che è stata la minaccia più esplicita fatta dal leader russo da quando ha ordinato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina due anni fa.

Rivolgendosi alla Duma di Stato russa e ad altri membri dell’élite del Paese per il suo discorso annuale sullo stato della nazione, Putin ha ripetuto la sua accusa di routine secondo cui l’Occidente è intenzionato a indebolire la Russia.

Il sostegno occidentale all’Ucraina “rischia davvero un conflitto con armi nucleari, il che significa la distruzione di tutta la civiltà”, ha detto Putin.

Parlando in vista delle elezioni presidenziali del 15-17 marzo, nelle quali sarà sicuramente rieletto per un altro mandato di sei anni, Putin ha lodato quello che ha definito l’arsenale nucleare russo ampiamente modernizzato, il più grande del mondo.

“[Le nazioni occidentali] devono rendersi conto che disponiamo anche di armi in grado di colpire obiettivi sul loro territorio. Tutto ciò minaccia davvero un conflitto con l’uso delle armi nucleari e la distruzione della civiltà. Non lo capiscono?!”, ha affermato Putin.

Riferendosi alla dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron secondo cui non escluderebbe l’invio di truppe occidentali in Ucraina questa settimana, Putin ha detto che la Russia ricorda “il destino di coloro che una volta inviavano i loro contingenti nel nostro Paese”.

“Ora, le conseguenze per i possibili intervenuti saranno molto più tragiche”, ha detto, aggiungendo: “Pensano che questo sia una specie di gioco. Sono accecati dal loro stesso complesso di superiorità”.

La guerra della Russia in Ucraina ha innescato la peggiore crisi nelle relazioni di Mosca con l’Occidente dalla crisi missilistica cubana del 1962.

Putin ha confermato che la Russia rafforzerà lo schieramento di truppe al confine con i paesi della NATO per “neutralizzare le minacce” create dall’adesione di Svezia e Finlandia all’alleanza militare occidentale.

Tuttavia, ha respinto le ipotesi occidentali secondo cui le forze russe potrebbero andare oltre l’Ucraina e attaccare i paesi europei come “una sciocchezza”.

Ha detto che la Russia lavorerà per “creare le linee guida per una sicurezza equa e inseparabile in Eurasia”, aggiungendo che “senza una Russia sovrana e forte non è possibile un ordine mondiale stabile”.

Durante tutto il discorso, Putin si è concentrato ancora di più sulla guerra in Ucraina rispetto alle sue precedenti apparizioni.

In quella che potrebbe essere definita retorica della mobilitazione, il leader russo ha parlato di “la maggioranza assoluta dei russi” a sostegno della guerra e di “tutti” che avrebbero lavorato insieme per la “vittoria comune” della Russia.

Le forze russe ora hanno l’iniziativa sul campo di battaglia in Ucraina e stanno avanzando in diversi luoghi, ha detto Putin.

Le sue osservazioni arrivano nonostante i nuovi sondaggi mostrino che il sostegno dei russi alla guerra in Ucraina sta diminuendo.

L’Istituto per lo studio della guerra (ISW) con sede negli Stati Uniti ha affermato all’inizio di questo mese che il Cremlino era “probabilmente preoccupato” per come il cambiamento dell’atteggiamento nei confronti della guerra potrebbe influenzare le elezioni presidenziali russe del 2024.

Putin sosteneva che avrebbe concentrato la sua campagna di rielezione sulla “presunta stabilità interna della Russia e sulle crescenti critiche all’Occidente invece di concentrarsi sulla guerra”.

Chronicles, un gruppo di ricerca dell’opposizione russa con sede a Mosca, ha rivelato che il 40% dei russi sostiene il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina senza che vengano raggiunti gli obiettivi bellici.

Secondo l’organizzazione, il numero è rimasto costante per tutto il 2023.

Ciò avviene anche perché varie stime internazionali suggeriscono che il Paese ha già perso più di 400.000 soldati da quando ha invaso il suo vicino nel febbraio 2022, e secondo quanto riferito è sulla buona strada per raggiungere la soglia del mezzo milione entro la fine di quest’anno.

Putin ha ripetutamente segnalato il desiderio di negoziare la fine dei combattimenti, ma ha avvertito che la Russia manterrà le sue conquiste.

Il programma presidenziale

Nei suoi discorsi alla Nazione, Vladimir Putin tradizionalmente fa il punto sull’anno trascorso e definisce nuove direzioni strategiche.

Giovedì ha fissato in particolare un programma da realizzare entro il 2030, al termine del prossimo mandato presidenziale che dovrebbe vincere in elezioni incontrastate organizzate dal 15 al 17 marzo.

Come al solito, Putin ha elogiato i “valori tradizionali” difesi dal Cremlino, assicurando che la Russia rappresenta uno dei suoi “bastioni” contro un Occidente considerato depravato.

“Una famiglia con molti figli deve diventare la norma”, ha detto, mentre la Russia da molti anni affronta seri problemi demografici, aggravati dall’assalto in Ucraina e dalla partenza all’estero di centinaia di migliaia di cittadini.

Dopo una prima parte del discorso dedicato alla situazione internazionale, ha fatto molteplici promesse di assistenza sociale, in particolare ai veterani e alle loro famiglie, e ha annunciato investimenti nelle infrastrutture, nell’istruzione, nelle nuove tecnologie digitali, nella cultura o anche nella protezione dell’ambiente.

I media russi sottolineano che il discorso è stato trasmesso non solo in televisione ma anche gratuitamente nei cinema di 20 città della Russia, un Paese la cui popolazione è soggetta, secondo i critici del Cremlino, a una crescente irreggimentazione politica.

Il discorso di Putin è avvenuto alla vigilia dei funerali previsti a Mosca del suo principale oppositore, l’attivista anti-corruzione Alexei Navalny, morto il 16 febbraio in carcere, all’età di 47 anni, in condizioni oscure.

Vladimir Putin, che non ha mai menzionato in pubblico il nome di Alexei Navalny, non ha ancora commentato, nemmeno giovedì, questa morte che ha scioccato le potenze occidentali.

Per l’UE il discorso va letto alla luce delle presidenziali

Secondo il portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), Peter Stano, il discorso di Putin va inserito nel contesto delle imminenti elezioni presidenziali. “Fa parte degli sforzi di Putin per essere rieletto”, ha commentato Stano rispondendo a una domanda sul tema nel quotidiano briefing con i giornalisti organizzato dalla Commissione europea.

“Inoltre, questo è uno dei tanti esempi di come Putin stia cercando di sviare la colpa dalla guerra che ha iniziato contro l’Ucraina, dall’instabilità che sta cercando di creare intorno all’Ucraina e nella regione più ampia”, ha aggiunto. “Questa era ancora un’altra opportunità per lui di diffondere bugie e inganni ben noti”, ha fatto notare Stano.

“Ci sta provando, sta cercando di moltiplicarsi e diffondersi. Continua a ingannare la propria nazione e cerca di continuare a ingannare anche l’opinione pubblica internazionale”, ha aggiunto Stano che ha definito inaccettabile la minaccia di impiegare le armi nucleari.

Per quanto riguarda quanto affermato in merito alla situazione del Paese, Stano ha fatto notare come la Russia viva in un clima di “repressione che ricorda i tempi stalinisti”, mentre “l’esercito è allo stremo, l’economia è in ginocchio, la credibilità del Paese è totalmente distrutta e i suoi sforzi per distruggere l’Ucraina finora non sono stati altro che un fallimento”.

[con un’aggiunta di Simone Cantarini]

Leggi qui l’articolo originale.