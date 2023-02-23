Putin afferma che Xi Jinping visiterà la Russia: i legami raggiungono “nuove frontiere”

Il Presidente Vladimir Putin ha dichiarato mercoledì (22 febbraio) che il Presidente cinese Xi Jinping visiterà la Russia, affermando che le relazioni hanno raggiunto “nuove frontiere” tra i timori degli Stati Uniti che Pechino possa fornire supporto materiale all’invasione russa dell’Ucraina.

Le forniture di armi cinesi alla Russia minaccerebbero una potenziale escalation della guerra in Ucraina in un confronto tra Russia e Cina da una parte e Ucraina e l’alleanza militare NATO guidata dagli Stati Uniti dall’altra.

Putin ha accolto al Cremlino il responsabile della politica estera cinese, Wang Yi, dicendogli che il commercio bilaterale è andato meglio del previsto e potrebbe presto raggiungere i 200 miliardi di dollari all’anno, rispetto ai 185 miliardi del 2022.

“Attendiamo una visita del Presidente della Repubblica Popolare Cinese in Russia, siamo d’accordo su questo”, ha detto Putin a Wang.

“Tutto sta progredendo, si sta sviluppando. Stiamo raggiungendo nuove frontiere”, ha detto Putin.

Wang ha detto a Putin che le relazioni tra i due Paesi hanno resistito alle pressioni di una situazione internazionale instabile e che le crisi offrono alcune opportunità.

Le relazioni tra Cina e Russia, ha detto Wang attraverso un interprete, non sono dirette contro terzi, ma allo stesso modo “non soccombono alle pressioni di terzi” – una chiara frecciata agli Stati Uniti.

“Insieme sosteniamo il multipolarismo e la democratizzazione delle relazioni internazionali”, ha detto Wang a Putin. “Questo risponde pienamente al corso del tempo e della storia, oltre a soddisfare gli interessi della maggioranza dei Paesi”.

Wang ha incontrato in precedenza il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, affermando di essere impaziente di concludere nuovi accordi durante la sua visita a Mosca. Non sono stati forniti dettagli sugli accordi.

Quando Xi ha incontrato Putin faccia a faccia poco prima che la Russia inviasse le truppe in Ucraina, i due hanno siglato una partnership “senza limiti” che ha scatenato l’ansia dell’Occidente.

La Cina è il principale acquirente russo di petrolio, una delle principali fonti di reddito per le casse dello Stato di Mosca.

Xi e Putin

Per Putin, il sostegno della Cina come grande potenza nel contesto del più grande confronto con l’Occidente dall’apice della Guerra Fredda gli permette di presentare l’isolamento della Russia in Occidente come una spinta verso l’Asia.

Per Xi, la Russia è ora più che mai dipendente dalla Cina. Un tempo leader nella gerarchia comunista mondiale, dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, la Russia è ora un partner minore di una Cina risorgente, già al vertice in molte tecnologie del XXI secolo.

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken sabato ha messo in guardia Wang dalle conseguenze che potrebbero derivare da un eventuale sostegno materiale della Cina all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, affermando in un’intervista rilasciata dopo l’incontro tra i due che Washington teme che Pechino stia considerando di fornire armi a Mosca.

Pechino ha negato di fornire sostegno militare alla Russia.

Interrogato sulla questione dell’aiuto cinese, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che i rappresentanti di Pechino hanno già affrontato la questione.

“Hanno già risposto a questa domanda, anzi hanno negato con forza. Non c’è nulla da aggiungere”.

Dopo gli avvertimenti di Blinken, per i quali non ha fornito prove, la Cina ha detto che gli Stati Uniti non sono nella posizione di fare richieste.

“Indipendentemente da come cambierà la situazione internazionale, la Cina è stata e rimane impegnata, insieme alla Russia, a compiere sforzi per preservare la tendenza positiva nello sviluppo delle relazioni tra le grandi potenze”, ha detto Wang a Lavrov.

Wang ha detto che lavorerà per “rafforzare e approfondire” le relazioni tra Mosca e Pechino.

Xi ha sostenuto Putin durante il conflitto in Ucraina, resistendo alle pressioni occidentali per isolare Mosca. Il commercio cino-russo è aumentato dopo l’invasione dell’Ucraina e la Russia ha incrementato le esportazioni di petrolio verso i Paesi asiatici, compresa la Cina.