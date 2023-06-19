Prosegue la controffensiva di Kyiv contro le forze di occupazione russe 

Violenti combattimenti sono avvenuti domenica (18 giugno) su tre sezioni della linea del fronte in Ucraina, secondo quanto ammesso dalla Russia, mentre il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha elogiato le sue truppe per aver respinto l’avanzata nemica, affermando che controffensiva sta procedendo bene. “Le nostre truppe stanno avanzando, posizione dopo posizione, passo dopo passo, stiamo andando avanti”, ha dichiarato il presidente ucraino sui propri canali social.

Le valutazioni dell’azione lungo il fronte lungo 1.000 km giungono dopo la missione di pace africana, guidata dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, con tappe in Ucraina e Russia.

Un funzionario nominato dalle forze occupanti russe ha riferito che l’Ucraina ha riconquistato Piatykhatky, un villaggio nella regione meridionale di Zaporizhzhia. Il ministero della Difesa russo non ha fatto menzione di Piatykhatky nel suo aggiornamento quotidiano, in cui ha affermato che le sue forze hanno respinto gli attacchi ucraini in tre sezioni della linea del fronte.

Anche il rapporto serale dello stato maggiore delle forze armate ucraine non ha fatto menzione di Piatykhatky. La scorsa settimana, l’Ucraina ha dichiarato di aver riconquistato un insediamento vicino, Lobkove, e alcuni villaggi situati più a est, nella regione di Donetsk, all’inizio della sua controffensiva.

Zelensky elogia l’avanzata delle forze ucraine

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha elogiato le sue truppe per essere “molto efficaci nel respingere gli assalti” vicino ad Avdiivka, uno dei punti caldi dei combattimenti nell’Ucraina orientale.

La tanto attesa controffensiva ucraina sta procedendo bene, ha detto il presidente ucraino nel suo videomessaggio serale. “Le nostre truppe sono in movimento: posizione dopo posizione, passo dopo passo, stiamo andando avanti”, ha detto.

I funzionari ucraini hanno imposto un blackout informativo per evitare fughe che fughe di notizie possano compromettere la contro-offensiva, ma affermano che la Russia ha subito perdite molto maggiori rispetto all’Ucraina durante il suo nuovo assalto.

Un funzionario regionale ha affermato che le forze ucraine hanno distrutto un deposito di munizioni russo nella regione occupata di Kherson, nell’ambito di una operazione in corso da una settimana da parte delle Forze armate di Kyiv per interrompere le linee di rifornimento russe.

Intanto, l’intelligence della difesa britannica ha affermato che i combattimenti si sono concentrati su Zaporizhzhia, Donetsk occidentale e nelle aree situate nei pressi della città di Bakhmut, conquistata lo scorso mese dai mercenari russi della compagnia Wagner dopo una battaglia che è considerata la più lunga dall’inizio della guerra scatenata da Mosca il 24 febbraio 2022.

Prosegue il lavoro dei Paesi africani

Durante i colloqui di sabato a San Pietroburgo, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha presentato al presidente russo Vladimir Putin un’iniziativa di pace in 10 punti redatta da sette Paesi africani: Egitto, Repubblica democratica del Congo, Comore, Senegal, Sudafrica, Uganda e Zambia.

Il presidente sudafricano ha inoltre affermato all’omologo russo la necessità da parte di Russia e Ucraina di avviare negoziati di pace per porre fine alla guerra.

Putin ha risposto con una serie di accuse lanciate contro l’Ucraina, sostenendo che sarebbe Kyiv e non Mosca, a rifiutare il negoziato. Il leader russo ha comunque ringraziato Ramaphosa per la sua “nobile missione”.

Tuttavia, dopo le presentazioni dei presidenti comorano, senegalese e sudafricano, è intervenuto per contestare i presupposti del piano – basato sull'accettazione di confini riconosciuti a livello internazionale – prima che il giro di dichiarazioni potesse andare oltre.

Tuttavia, dopo le presentazioni dei presidenti comorano, senegalese e sudafricano, è intervenuto per contestare i presupposti del piano – basato sull’accettazione di confini riconosciuti a livello internazionale – prima che il giro di dichiarazioni potesse andare oltre.

Putin ha ribadito la sua posizione secondo cui l’Ucraina e i suoi alleati occidentali avevano iniziato il conflitto molto prima che la Russia inviasse le sue forze armate oltre il confine nel febbraio dello scorso anno, tesi da sempre rigettata sia dall’Ucraina che dagli alleati occidentali.

Secondo Putin, l’Occidente, non la Russia, è stato responsabile dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dei cereali all’inizio dello scorso anno che ha gravemente colpito i Paesi del continente africano.

Per il presidente russo, le esportazioni di grano ucraino dai porti del Mar Nero che la Russia ha consentito nell’ultimo anno non stanno realmente alleviando le difficoltà dell’Africa perché erano in gran parte destinate ai Paesi ricchi.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato ai media che Mosca condivide i “principali approcci” del piano africano, tuttavia, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov è ammesso, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, è “difficile da realizzare”.

Intanto, da parte sua, il presidente ucraino Zelenskyy ha affermato in un videomessaggio che i colloqui a San Pietroburgo hanno dimostrato che solo il piano di pace dell’Ucraina, che prevede, il ritiro di tutte le truppe russe è realistico.

“Tutto ciò che si discute in Russia riguarda la guerra, su come distruggere ulteriormente le nostre vite”, ha affermato.

Lo scorso 16 giugno, a Kyiv, Zelenskyj ha affermato alla delegazione africana – la prima dall’inizio della guerra a tenere colloqui faccia a faccia con entrambi i leader – che i colloqui avrebbero semplicemente “congelato la guerra”.

Il divario tra le due parti è stato ulteriormente sottolineato quando venerdì Putin ha sfruttato il forum economico di San Pietroburgo per insultare Zelenskyj e per ribadire gli obiettivi di “smilitarizzare” e “denazificare” l’Ucraina, respinti da Kyiv e dall’Occidente come pretesto per l’invasione.

Al termine della missione in Ucraina e Russia, il presidente sudafricano Ramaphosa ha twittato domenica (18 giugno) che la missione è stata “di grande impatto e il suo successo finale sarà misurato in base all’ottenimento del suo obiettivo, che è fermare la guerra”. Nel suo messaggio Ramaphosa ha affermato che gli africani continueranno a parlare sia con Putin che con Zelensky.

Putin cerca di rassicurare i russi

Intanto, Putin, che raramente rilascia dichiarazioni sull’andamento della guerra, la scorsa settimana ha fatto due commenti insolitamente dettagliati in cui ha deriso la contro-offensiva ucraina e ha affermato che le forze di Kyiv non hanno “alcuna possibilità” nonostante siano state recentemente equipaggiate con carri armati occidentali.

I suoi commenti sembravano destinati a rassicurare i russi, a quasi 16 mesi dall’inizio del conflitto, mentre l’Ucraina cerca di riprendersi il 18% del suo territorio che rimane sotto il controllo russo.