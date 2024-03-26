Parigi “non esclude” il ricorso alle “requisizioni” per accelerare la produzione di armi, dice il ministro della Difesa

La Francia è disposta a requisire “personale, scorte o strumenti di produzione” per accelerare la produzione di armamenti da parte dell’industria nazionale, ha dichiarato martedì (26 marzo) il ministro delle Forze Armate Sébastien Lecornu.

“Per la prima volta non escludo (…), se le cose non vanno secondo il ritmo di produzione e i tempi di consegna, di fare richieste, se necessario, o di avvalersi del diritto di priorità”, ha detto Lecornu in una conferenza stampa conferenza martedì.

Queste requisizioni potrebbero riguardare personale, scorte e altri strumenti di produzione, o richiedere ai produttori di dare priorità alle esigenze militari rispetto a quelle civili, ha affermato il ministro.

La Francia potrebbe “entro le prossime settimane” dare priorità agli ordini militari rispetto a quelli civili e imporre livelli minimi di scorte ad alcuni produttori, ha aggiunto.

Gli Stati membri dell’UE hanno recentemente iniziato a intensificare gli sforzi verso una “modalità di economia di guerra” per il blocco dopo che la Commissione Europea il mese scorso ha proposto un Programma per l’industria della difesa (EDIP) per rinnovare il complesso militare-industriale dell’UE con l’obiettivo di sostenere le esigenze militari europee e ucraine nel lungo periodo.

Le misure chiave dei piani dell’UE prevedono riserve di approvvigionamento e ordini prioritari, un meccanismo in base al quale le industrie della difesa avrebbero la priorità nel caso in cui una carenza di componenti civili o a duplice uso dovesse minacciare la disponibilità delle forniture per la difesa.

Quest’ultima è stata respinta dai paesi dell’UE lo scorso anno nel contesto dei negoziati dell’Act in Support of Ammunition (ASAP) per contribuire ad aumentare la produzione di munizioni in tutto il blocco.

Il disegno di legge francese sulla difesa militare 2024-2030, votato in agosto, prevede che in caso di “minaccia effettiva o prevedibile alle attività essenziali per la vita della nazione”, o di minaccia alla “protezione della popolazione”, la il governo può decidere sulla requisizione di qualsiasi persona, fisica o giuridica, e di tutti i beni e servizi necessari.

Un simile sforzo bellico potrebbe essere giustificato dal teso “contesto di sicurezza”, ha detto Lecornu.

“La guerra in Ucraina ci ha riportato a una forma di guerra fredda (…) sullo sfondo dell’arsenale nucleare russo”.

Lecornu ha anche fatto riferimento all’accresciuto livello di “minaccia terroristica”, in seguito all’attacco in Russia della scorsa settimana, che ha ucciso quasi 140 persone.

Modalità economia di guerra

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato a gennaio che l’industria europea della difesa dovrebbe essere “in modalità economia di guerra, con una capacità produttiva più veloce e più forte”.

“Se i tassi di produzione a volte sono troppo lenti, è perché c’è la tentazione di lavorare just-in-time e di non tenere scorte sufficienti di materie prime o componenti”, per evitare di immobilizzare la liquidità necessaria per accumulare queste scorte, ha spiegato Lecornu .

Il ministro della Difesa francese ha inoltre lamentato che i tempi di consegna del missile antiaereo a lungo raggio Aster, prodotto tra Francia e Italia, sono troppo lunghi.

“La questione se i subappaltatori di MBDA diano priorità all’ordine militare per il missile Aster rispetto a un ordine civile è ovviamente qualcosa che possiamo esaminare attentamente”, ha detto.

La Francia ha ordinato 200 missili Aster nel gennaio 2023 per 900 milioni di euro, con consegna prevista per il 2026. Questi missili, che secondo Lecornu “prima non venivano utilizzati o venivano utilizzati solo per scopi di addestramento”, vengono ora forniti all’Ucraina.

“Ora abbiamo contratti operativi concreti per i quali stiamo facendo offerte”, ha detto, annunciando un “ordine anticipato” per 200 missili Aster aggiuntivi.

