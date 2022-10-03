Nove alleati della NATO sostengono il percorso dell’Ucraina verso l’adesione

Domenica (2 ottobre) nove Stati membri della NATO dell’Europa centrale e orientale hanno dichiarato di sostenere un percorso di adesione alla NATO per Kiev, dopo la sua richiesta di venerdì.

In una dichiarazione congiunta, i presidenti di Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Montenegro e Macedonia del Nord hanno affermato di “sostenere fermamente” la decisione della NATO presa al vertice di Bucarest del 2008 sulle prospettive di adesione dell’Ucraina all’Alleanza.

All’epoca, gli alleati della NATO si erano impegnati a far sì che l’Ucraina e la Georgia diventassero membri dell’Alleanza, senza però stabilire un calendario preciso per l’adesione. Il processo si è arenato nel corso degli anni e, dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, sembrava sempre più improbabile che la candidatura diventasse realtà.

La dimostrazione di sostegno dei nove membri della NATO arriva due giorni dopo che il Presidente russo Vladimir Putin, venerdì (30 settembre), ha dichiarato di voler annettere quattro regioni ucraine, una mossa che rappresenta la più grande appropriazione di territori in Europa dal secondo dopoguerra ed è stata denunciata dalla comunità internazionale.

Solo poche ore dopo l’annuncio, l’Ucraina ha dichiarato di aver presentato formale richiesta di adesione rapida alla NATO, con la speranza di accelerare la propria candidatura.

Il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, parlando con i giornalisti venerdì, ha evitato di appoggiare la candidatura dell’Ucraina, ribadendo però la politica della porta aperta dell’alleanza.

“Ogni democrazia in Europa ha il diritto di chiedere l’adesione alla NATO, e gli alleati della NATO rispettano questo diritto, e abbiamo dichiarato più volte che la porta della NATO rimane aperta”, ha detto Stoltenberg.

Ha aggiunto che i membri della NATO hanno recentemente affermato, in occasione di un vertice a Madrid, di “sostenere il diritto dell’Ucraina di scegliere il proprio percorso, di decidere il tipo di accordi di sicurezza di cui vuole far parte”.

Tuttavia, è improbabile che il processo formale possa essere avviato in tempi brevi, poiché i membri della NATO hanno finora esitato a prendere in considerazione l’Ucraina per l’adesione.

Allo stesso tempo, il trattato della NATO include disposizioni, in particolare l’articolo 5 della clausola di difesa collettiva, che limitano l’accettazione di un candidato in guerra o con territori contesi.

I successivi studi sull’allargamento della NATO hanno sottolineato che la risoluzione di dispute etniche o territoriali esterne sarebbe stata un fattore per determinare se invitare un Paese ad aderire all’alleanza.

L’adesione all’Alleanza richiede il sostegno unanime di tutti i suoi 30 membri e non è prevista una procedura rapida.

Negli ultimi mesi, la NATO ha accolto la candidatura di due nuovi membri europei, Finlandia e Svezia, alimentate dalle preoccupazioni per la sicurezza dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Domenica Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha twittato che 10 Paesi della NATO sostenevano l’adesione dell’Ucraina all’alleanza militare occidentale, senza nominarli.

“Entro 48 ore dalla firma della richiesta di adesione alla NATO da parte del Presidente Zelensky, dieci Paesi del blocco hanno sostenuto l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza – per lo più Paesi che ricordano i velenosi artigli dell’impero [russo]”, ha dichiarato Podolyak.

“Siamo grati per la leadership e la responsabilità. Oggi si fa la storia”, ha aggiunto.

Nella loro dichiarazione congiunta, i nove leader della NATO hanno anche affermato che non riconosceranno mai l’annessione illegale delle quattro regioni ucraine da parte della Russia.

“La Russia [dovrebbe] ritirarsi immediatamente da tutti i territori occupati”, si legge nella dichiarazione, aggiungendo che “tutti gli alleati aumentano sostanzialmente i loro aiuti militari all’Ucraina”.

“Ribadiamo il nostro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina”, hanno scritto.

Tra i firmatari mancavano Ungheria e Bulgaria.

La questione sarà probabilmente discussa quando i ministri della Difesa della NATO si riuniranno a metà ottobre per un incontro regolare a Bruxelles, che dovrebbe affrontare la continua escalation della Russia e concordare un ulteriore sostegno militare all’Ucraina.