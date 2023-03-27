Netanyahu licenzia il ministro della Difesa, scatenando proteste di massa

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha licenziato domenica (26 marzo) il ministro della Difesa Yoav Gallant, scatenando proteste di massa, un giorno, dopo che, andando contro il governo, aveva chiesto di fermare un piano molto contestato di revisione del sistema giudiziario.

Quando la notizia del licenziamento si è diffusa, decine di migliaia di manifestanti, molti dei quali sventolando bandiere israeliane bianche e blu, sono scesi in strada a tarda notte in tutto il Paese. La folla si è radunata davanti alla casa di Netanyahu a Gerusalemme, a un certo punto ha violato anche un cordone di sicurezza.

A circa tre mesi dal suo insediamento, la coalizione nazionalista-religiosa di Netanyahu è sprofondata in una crisi, a causa delle aspre divisioni messe in luce dai suoi piani di revisione giudiziaria.

“La sicurezza dello Stato non può essere una carta nel gioco politico. Questa sera Netanyahu ha oltrepassato una linea rossa”, hanno dichiarato i leader dell’opposizione Yair Lapid e Benny Gantz in un comunicato congiunto.

Hanno invitato i membri del partito Likud di Netanyahu a non partecipare alla “distruzione della sicurezza nazionale”.

Nell’annunciare il licenziamento di Gallant, l’ufficio di Netanyahu non ha nominato un sostituto, né ha fornito altri dettagli. “Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso questa sera di licenziare il ministro della Difesa Yoav Gallant”, ha dichiarato.

Poco dopo, Gallant, 64 anni, ha scritto su Twitter: “La sicurezza dello Stato di Israele è sempre stata e sarà sempre la missione della mia vita”.

La polizia usa cannoni ad acqua

Netanyahu ha preso la decisione di licenziare Gallant, dopo che l’ex ammiraglio della Marina aveva dichiarato sabato che i piani di revisione rappresentavano “una chiara, immediata e tangibile minaccia alla sicurezza dello Stato” e aveva chiesto di fermarli.

“In questo momento, per il bene del nostro Paese, sono disposto a correre qualsiasi rischio e a pagare qualsiasi prezzo”, ha detto Gallant nel suo discorso televisivo.

Netanyahu ha reagito domenica sera, quando già era pronto a ratificare una parte centrale del pacchetto di revisione, un disegno di legge che rafforzerebbe il controllo politico sulle nomine giudiziarie, dando all’esecutivo una più ampia libertà di nominare i giudici della Corte Suprema.

All’inizio del mese, il presidente Isaac Herzog, il capo di Stato, che dovrebbe rimanere al di sopra della politica, aveva avvertito che il Paese rischiava di andare incontro a una “catastrofe”, se non si fosse raggiunto un consenso più ampio sulle modalità di revisione del sistema giudiziario.

Ma Netanyahu, sotto processo per accuse di corruzione che nega, ha giurato di portare avanti un progetto che, a suo dire, è necessario per tenere a freno i giudici attivisti e ristabilire il giusto equilibrio tra un governo eletto e la magistratura.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere profondamente preoccupati per gli eventi di domenica e di vedere l’urgente necessità di un compromesso, pur ribadendo l’invito a salvaguardare i valori democratici.

Mentre i manifestanti si riversavano nelle strade, la polizia ha usato cannoni ad acqua per respingerli dalla residenza di Netanyahu a Gerusalemme, mentre a Tel Aviv, dove centinaia di migliaia sono scesi in piazza dall’inizio dell’anno, i manifestanti hanno acceso diversi falò su un’autostrada principale.

Watch: #Israel‘s police use water cannons to push back protesters who broke barricades near Prime Minister Benjamin #Netanyahu’s house in Jerusalem, Israeli media reports.https://t.co/q2E3ka3Las pic.twitter.com/WconA1hppO — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 26, 2023

Le proteste sono diminuite con il passare della notte e, alla fine, la polizia ha allontanato con la forza una piccola folla che si rifiutava di andarsene.

Non è stato immediatamente chiaro, se le proteste avrebbero influenzato le tattiche del governo. Almeno tre ministri del Likud hanno dichiarato pubblicamente che è giunto il momento di rivalutare la loro strategia e che sarebbero favorevoli a fermare la riforma giudiziaria, se Netanyahu decidesse di farlo. Il capo della commissione parlamentare, che ha il compito di decidere sulla norma, ha detto che le discussioni continueranno lunedì.

La crisi è arrivata mentre l’establishment della sicurezza israeliana si sta preparando a potenziali violenze nelle prossime settimane, quando il mese sacro musulmano del Ramadan si sovrapporrà alla Pasqua ebraica e a quella cristiana.

Nell’ultimo anno, le forze israeliane hanno condotto incursioni quasi quotidiane nella Cisgiordania occupata, uccidendo più di 250 combattenti e civili palestinesi, mentre più di 40 israeliani e stranieri sono stati uccisi da attentatori palestinesi.

Cascata di dimissioni

Sabato Gallant è diventato il membro più anziano del partito di destra Likud di Netanyahu a dichiarare che non sosterrà la revisione del sistema giudiziario, affermando che le proteste che hanno coinvolto un numero crescente di riservisti militari stanno colpendo anche le forze regolari e minando la sicurezza nazionale.

Nelle ultime settimane, alti funzionari del Ministero delle Finanze hanno messo in guardia da un contraccolpo economico e i leader delle imprese hanno lanciato l’allarme per il futuro delle loro aziende.

Ad aumentare la pressione, il capo della federazione dei lavoratori Histadrut, l’organizzazione che raggruppa centinaia di migliaia di lavoratori del settore pubblico, ha dichiarato di essere “stupito” dalla rimozione di Gallant e ha promesso un annuncio “drammatico” per lunedì.

Il console generale di Israele a New York ha dichiarato di volersi dimettere, a causa del licenziamento. Le università di ricerca israeliane hanno annunciato l’interruzione delle lezioni, chiedendo l’immediato congelamento della legge.

Alcuni partner della coalizione di destra di Netanyahu avevano chiesto il licenziamento di Gallant, ma alcuni altri legislatori del Likud hanno appoggiato la sua richiesta di fermare le riforme.

Queste agitazioni arrivano in un momento chiave per il passaggio della riforma, con un disegno di legge che dà all’esecutivo un maggiore controllo sulla nomina dei giudici che dovrebbe essere portato per la ratifica questa settimana alla Knesset, dove Netanyahu e i suoi alleati controllano 64 dei 120 seggi.

Ma il modo in cui – o addirittura se – si procederà a questo voto, non ancora programmato, è stato messo in discussione dall’ondata di proteste scatenata dalla rimozione di Gallant e dalle profonde spaccature all’interno della coalizione.

