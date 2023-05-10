Nessun accordo rapido in vista: i Paesi UE avviano i colloqui sulle nuove sanzioni alla Russia

Mercoledì (10 maggio) gli Stati dell’Unione Europea terranno una prima discussione sulle nuove sanzioni proposte per la guerra della Russia in Ucraina, che prenderebbero di mira le imprese cinesi e iraniane e consentirebbero di limitare le esportazioni di Paesi terzi per aver violato le restrizioni commerciali esistenti.

Secondo un diplomatico, i colloqui tra gli inviati dell’UE sarebbero iniziati questa mattina e si prefigurano molto accesi: alcuni Stati sono contrari al fatto che il piano non si spinga abbastanza in là, mentre altri sono preoccupati di danneggiare i loro rapporti internazionali.

Secondo diversi diplomatici, l’ampia divergenza di vedute non fa prevedere un accordo rapido.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha presentato il piano durante un viaggio simbolico a Kiev martedì, in contrapposizione alle celebrazioni annuali a Mosca della vittoria della Seconda Guerra Mondiale sulla Germania nazista, che il Presidente Vladimir Putin paragona alla sua invasione dell’Ucraina.

Von der Leyen ha dichiarato che le nuove sanzioni si concentreranno sulla repressione dell’elusione dei limiti al commercio con la Russia già in vigore e saranno progettate “in stretto coordinamento” con i Paesi del G7.

“Se vediamo che le merci passano dall’Unione Europea a Paesi terzi e poi finiscono in Russia, potremmo proporre agli Stati membri di sanzionare l’esportazione di queste merci. Questo strumento sarà l’ultima risorsa e sarà usato con cautela”, ha dichiarato.

Ha aggiunto che l’UE bloccherà il transito attraverso la Russia di un maggior numero di esportazioni, tra cui prodotti tecnologici avanzati e parti di aerei.

Fonti diplomatiche che hanno familiarità con la proposta – redatta dalla Commissione della von der Leyen – hanno detto che essa comprende anche l’inserimento nella lista nera di “decine” di nuove aziende, tra cui quelle di Cina, Iran, Kazakistan e Uzbekistan.

Le esportazioni dall’UE e dal Regno Unito verso l’Armenia, il Kazakistan e il Kirghizistan sono aumentate notevolmente, soprattutto tra i prodotti colpiti dalle sanzioni dell’UE e del Regno Unito contro la Russia. Questi tre Paesi – tutti membri dell’Unione doganale eurasiatica, insieme alla Bielorussia e alla Russia – hanno aumentato le esportazioni verso la Russia, in particolare quelle di prodotti soggetti a sanzioni.

Sebbene questi spostamenti non dimostrino l’esistenza di un reato, suggeriscono che alcune merci soggette a sanzioni stanno arrivando sul mercato russo attraverso una sorta di giostra commerciale eurasiatica, ha scritto Beata Javorcik, capa economista della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Secondo le fonti, le nuove sanzioni dovrebbero sottolineare che le petroliere non possono scaricare in alto mare o arrivare nei porti con i loro localizzatori GPS spenti, nel tentativo di contrastare la violazione delle restrizioni del G7 sul commercio del petrolio russo.

Tutti i 27 Paesi dell’UE devono essere d’accordo affinché le nuove sanzioni entrino in vigore in quello che sarebbe l’11° ciclo di misure di questo tipo, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022.

Sarebbe la prima volta che il blocco prende di mira la Cina per le accuse sul ruolo di Pechino nella guerra, cosa da cui il ministero degli Esteri cinese ha messo in guardia l’UE.

Una fonte diplomatica di un Paese dell’Unione europea che ha un atteggiamento di ostilità nei confronti della Russia si è detta frustrata dal fatto che la proposta della Commissione non includa il blocco delle importazioni di diamanti russi o la cooperazione in materia di energia nucleare.

La persona ha detto che la perdita di scambi commerciali prevista dalla proposta è stata stimata in 500 milioni di euro (550 milioni di dollari), rispetto agli 11 miliardi di euro che von der Leyen aveva dichiarato nella tornata precedente.

All’estremo opposto del dibattito, una fonte diplomatica di un Paese critico nei confronti delle sanzioni ha affermato che la proposta di colpire i Paesi terzi è destinata a scatenare un’accesa discussione.

Poiché le sanzioni colpiscono indirettamente anche i Paesi dell’UE, lo scorso marzo l’Alto rappresentante della politica estera dell’UE, Josep Borrrell ha dichiarato a EURACTIV in un’intervista esclusiva che non è rimasto “molto” in termini di nuove misure restrittive che l’UE potrebbe imporre alla Russia.

