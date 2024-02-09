Nell’intervista con Carlson Putin assicura che non allargherà il conflitto, ma combatterà comunque “fino alla fine”

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un’intervista andata in onda giovedì (8 febbraio) che la Russia combatterà per i propri interessi “fino alla fine”, ma non ha alcun interesse ad espandere la sua guerra in Ucraina ad altri Paesi come Polonia e Lettonia.

Nella sua prima intervista con un giornalista occidentale da prima dell’invasione russa dell’Ucraina, il 24 febbraio 2022, Putin ha detto che i leader occidentali si sono ormai resi conto che è impossibile infliggere una sconfitta strategica alla Russia e ora si chiedono cosa fare dopo.

“Siamo pronti per questo dialogo”, ha affermato il leader russo in un’intervista di oltre due ore con il conduttore televisivo conservatore, molto vicino all’ex presidente Donald Trump, ed ex volto di Fox News, Tucker Carlson. L’intervista è stata girata martedì (6 febbraio) e mandata in onda l’8 febbraio sul sito tuckercarlson.com.

Nel lungo colloquio con Carlson, Putin ha anche dichiarato di credere che sia possibile raggiungere un accordo per la liberazione del giornalista americano Evan Gershkovich del Wall Street Journal, che è detenuto in Russia da quasi un anno ed è in attesa di processo con l’accusa di spionaggio.

Alla domanda se potesse immaginare uno scenario in cui avrebbe inviato truppe russe in Polonia, Paese membro della NATO, Putin ha risposto:

“Solo in un caso, se la Polonia attacca la Russia. Perché? Perché non abbiamo alcun interesse in Polonia, Lettonia o altrove. Perché dovremmo farlo? Semplicemente non abbiamo alcun interesse”.

I politici hanno imparato a proprie spese a valutare la credibilità delle dichiarazioni di Putin. Una settimana prima che la Russia invadesse l’Ucraina, Putin aveva detto al cancelliere tedesco Olaf Scholz che le sue intenzioni erano di allentare la tensione.

Il cancelliere tedesco Scholz porta a Washington l'esempio degli aiuti UE all'Ucraina Il cancelliere tedesco Olaf Scholz cercherà di sfruttare lo slancio derivante dal successo dell’Europa nell’accettare nuovi aiuti per l’Ucraina dilaniata dalla guerra quando si recherà a Washington questa settimana, dove il presidente Joe Biden sta lottando per superare l’opposizione dei …

Putin ha parlato in russo e le sue osservazioni sono state doppiate in inglese. Ha iniziato con lunghe osservazioni sulle relazioni della Russia con l’Ucraina, la Polonia e altri Paesi.

Putin ha dedicato una parte sostanziale dell’intervista lamentandosi del fatto che l’Ucraina era sul punto di concordare un accordo per porre fine alle ostilità durante i colloqui di Istanbul nell’aprile 2022, ma ha fatto marcia indietro, ha detto, una volta che le truppe russe si sono ritirate da vicino a Kyiv.

“Bene, ora lasciamo che pensino a come invertire la situazione”, ha detto. “Non siamo contrari. Sarebbe divertente se non fosse così triste. Questa mobilitazione infinita in Ucraina, l’isteria, i problemi interni, prima o poi porteranno a un accordo”.

Il leader russo ha affermato che gli Stati Uniti hanno urgenti questioni interne di cui preoccuparsi. “Non sarebbe meglio negoziare con la Russia? Fare un accordo. Capendo già la situazione che si sta sviluppando oggi, rendendosi conto che la Russia combatterà per i propri interessi fino alla fine”, ha detto Putin.

Washington, che ha inviato all’Ucraina più di 110 miliardi di dollari in aiuti da quando la Russia ha invaso nel febbraio 2022, ha chiarito che non ha alcun interesse a parlare alle condizioni di Putin.

Putin è stato intervistato formalmente l’ultima volta da un media statunitense nell’ottobre 2021, quando Hadley Gamble della CNBC gli ha parlato.

L’intervista a Carlson è arrivata mentre i legislatori statunitensi discutevano se fornire più soldi per lo sforzo bellico dell’Ucraina. È andato in onda anche lo stesso giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sostituito il popolare capo dell’esercito con il comandante delle forze di terra.

Un voto procedurale al Senato degli Stati Uniti ha contribuito a far avanzare un disegno di legge che include 61 miliardi di dollari in nuovi fondi per l’Ucraina, ma si trova ad affrontare l’incertezza nella Camera dei Rappresentanti, dominata dai repubblicani, dove hanno votato dozzine di membri, in particolare quelli strettamente alleati dell’ex presidente Donald Trump. contro gli aiuti all’Ucraina.

La Russia arresta un giornalista statunitense con l'accusa di spionaggio Un giornalista americano è stato arrestato perché sospettato di essere una spia per conto di Washington, ha dichiarato la Russia giovedì (30 marzo), suscitando l’immediata indignazione dell’Occidente, con la Casa Bianca che ha condannato l’accusa come “ridicola”. Evan Gershkovich, giornalista del …

Progressi nel caso del giornalista

Putin ha detto che i servizi speciali russi e americani stanno discutendo del caso Gershkovich, rivelando che sono stati fatti alcuni progressi.

Il presidente russo ha inoltre osservato le condizioni di Mosca, ovvero chiedere alla Germania la liberazione di Vadim Krasikov, che era stato condannato per l’omicidio di un dissidente ceceno a Berlino nel 2019, anche se non ha menzionato Krasikov per nome.

“Ci sono stati molti esempi positivi di questi colloqui coronati dal successo”, ha detto Putin. “Probabilmente anche questo sarà coronato da un successo, ma dobbiamo trovare un accordo”.

La Russia e gli Stati Uniti hanno concordato scambi di prigionieri di alto profilo in passato – l’ultimo nel dicembre 2022, quando Mosca ha scambiato Brittney Griner, una stella del basket statunitense condannata per un reato di droga in Russia – per il trafficante d’armi russo Viktor Bout.

Il Cremlino ha detto che Putin ha accettato l’intervista a Carlson perché l’approccio dell’ex conduttore di Fox News differiva dalla cronaca “unilaterale” del conflitto ucraino da parte di molti organi di stampa occidentali.

Per Borrell i cittadini UE dovrebbero essere meglio informati sulle conseguenze di una vittoria di Putin in Ucraina I cittadini dell’UE dovrebbero essere meglio informati su cosa significherebbe avere un governo “fantoccio” in Ucraina, come in Bielorussia, se la Russia dovesse prendere il controllo del Paese in vista delle elezioni europee di giugno, ha avvertito l’Alto rappresentante per …

Si ritiene che Carlson abbia stretti legami con Trump, che dovrebbe essere il candidato del Partito repubblicano alle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti il prossimo novembre.

Lamentandosi dei miliardi di dollari in aiuti inviati finora a Kyiv, Trump ha affermato che potrebbe porre fine alla guerra entro 24 ore dalla sua rielezione.

Da parte sua, Carlson ha affermato che gran parte della copertura mediatica occidentale della guerra è sbilanciata a favore di Kyiv.

Leggi qui l’articolo originale.