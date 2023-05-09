Nel Giorno della Vittoria, Putin paragona “l’ideologia della superiorità” occidentale al nazismo

In uno scialbo discorso del Giorno della Vittoria pronunciato martedì (9 maggio), il presidente russo Vladimir Putin ha incolpato l’Occidente per quella che ha definito una “ideologia di superiorità” che ha paragonato alle rivendicazioni naziste per il dominio del mondo.

Putin ha ripetutamente paragonato la guerra in Ucraina – che considera una mossa difensiva contro un Occidente che vuole spartirsi la Russia – alla sfida che Mosca affrontò quando Adolf Hitler invase l’Unione Sovietica nel 1941.

“Le battaglie decisive per il destino della nostra Patria sono sempre diventate patriottiche, nazionali e sacre”, ha detto il presidente russo ai veterani e ai soldati riuniti sulla Piazza Rossa per la parata annuale del Giorno della Vittoria.

“Una vera guerra è stata nuovamente scatenata contro la nostra patria”, ha detto il leader russo.

“Crediamo che qualsiasi ideologia di superiorità sia intrinsecamente disgustosa, criminale e mortale”, ha detto Putin secondo la trascrizione fornita dal Cremlino, aggiungendo che “le élite globaliste occidentali parlano ancora della loro esclusività”, provocando “conflitti sanguinosi, odio, russofobia”, “distruggendo la famiglia, i valori tradizionali che fanno di una persona una persona”.

“Sembrano aver dimenticato a cosa hanno portato le folli pretese dei nazisti per il dominio del mondo”, ha proseguito Putin.

Secondo il presidente russo, “in un certo numero di Paesi, i memoriali ai soldati sovietici vengono distrutti spietatamente e a sangue freddo”, creando così “un vero culto dei nazisti e dei loro complici”.

L’obiettivo dell’Occidente, ha detto Putin, “è raggiungere il collasso e la distruzione del nostro Paese, cancellare i risultati della Seconda guerra mondiale, rompere finalmente il sistema di sicurezza globale e il diritto internazionale e strangolare tutti i centri sovrani di sviluppo”.

Putin ha definito le forze armate russe impegnate nella guerra contro l’Ucraina come eroi che stanno combattendo per il futuro del Paese contro un Occidente che, a suo dire, ha dimenticato il ruolo decisivo svolto dall’Unione Sovietica nella sconfitta della Germania nazista.

“L’intero Paese si è mobilitato per sostenere i nostri eroi. Tutti sono pronti ad aiutare, pregando per voi”, ha detto di coloro che prendono parte a quella che il Cremlino chiama “un’operazione militare speciale”.

Putin ha esultato per “la Russia, per le nostre valorose forze armate, per la vittoria!”.

Le celebrazioni di quest’anno sulla Piazza Rossa sono apparse molto ridotte rispetto allo scorso anno per quanto riguarda i mezzi militari che hanno sfilato. A differenza degli scorsi anni l’aeronautica non ha sorvolato in formazione al di sopra del Cremlino, mentre un solo carro armato T-34 (risalente alla Seconda guerra mondiale) ha sfilato nella Piazza Rossa.

L’Unione Sovietica contò 27 milioni di morti nella Seconda guerra mondiale, compresi molti milioni in Ucraina, ma alla fine respinse le forze naziste a Berlino, dove Hitler si suicidò e nel 1945 fu issata la bandiera rossa della vittoria sovietica sul Reichstag.

Kyiv e i suoi alleati accusano Putin di aver intrapreso una guerra di aggressione contro l’Ucraina e negano l’affermazione del presidente russo secondo cui l’espansione dell’alleanza NATO ai confini della Russia costituisce una minaccia per la sua sicurezza e giustifica l’invasione di Mosca.

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, 354.000 militari russi e ucraini sono stati uccisi o feriti nel conflitto. Secondo una serie di documenti dell’intelligence statunitense pubblicati online, la guerra potrebbe proseguire oltre 2023.

Giornata della vittoria

La resa incondizionata della Germania nazista entrò in vigore alle 23:01 dell’8 maggio 1945, contrassegnata come “Giornata della vittoria in Europa” da Francia, Regno Unito e Stati Uniti. A Mosca era già il 9 maggio, che divenne il “giorno della vittoria” dell’Unione Sovietica in quella che i russi chiamano la Grande Guerra Patriottica del 1941-45.

Il modo in cui l’Unione Sovietica e poi la Russia celebrano la vittoria sulla Germania nazista è cambiato nel corso degli anni: la prima fu ordinata dal leader sovietico Josef Stalin nel giugno 1945, ma il 9 maggio fu un normale giorno lavorativo tra il 1947 e il 1965, quando il leader sovietico Leonid Brezhnev ordinò la parata del 20° anniversario.

Il primo presidente eletto della Russia, Boris Eltsin, ha reso le parate del Giorno della Vittoria un evento annuale dal 1995 in poi. Sotto Putin, la ricorrenza è divenuta l’occasione per un’esibizione di forza facendo sfilare non solo battaglioni di soldati, ma anche gli ultimi ritrovati dell’industria bellica russa, inclusi aerei da guerra, carri armati e missili balistici intercontinentali con capacità nucleare.

Questo anniversario cade meno di una settimana dopo che la Russia ha accusato l’Ucraina di aver attaccato la cittadella del Cremlino con due droni nel tentativo di uccidere lo stesso presidente Putin. Kyiv ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco.

Nelle celebrazioni di odierne, Putin ha anche reso omaggio agli eserciti di Stati Uniti, Regno Unito e Forze armate di altri Paesi che avevano combattuto i nazisti, e anche alla lotta della Cina contro i giapponesi.

Insieme alla sconfitta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte nel 1812, lo schiacciamento della Germania nazista è il trionfo militare più venerato della Russia, sebbene entrambe le catastrofiche invasioni dall’ovest abbiano lasciato il Paese profondamente sensibile ai suoi confini occidentali.

“Vogliamo vedere un futuro pacifico, libero e stabile”, ha detto Putin, aggiungendo che i memoriali ai soldati sovietici sono stati distrutti in un certo numero di paesi.

“Abbiamo respinto il terrorismo internazionale, proteggeremo gli abitanti del Donbass (nell’est dell’Ucraina), garantiremo la nostra sicurezza”, ha detto Putin, che è stato raggiunto nella Piazza Rossa dai leader di diverse ex repubbliche sovietiche.

Nel suo discorso, il presidente russo non ha affrontato le sfide che la Russia deve affrontare mentre le sue forze armate si preparano a respingere la prevista grande controffensiva ucraina, né ha delineato alcun percorso chiaro verso la vittoria.

(Con segnalazione aggiuntiva di Georgi Gotev)

Leggi qui l’articolo originale.