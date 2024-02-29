Navalny sarà sepolto venerdì a Mosca, la moglie teme possibili arresti

I funerali del politico dell’opposizione russa Alexei Navalny si terranno a Mosca venerdì (1° marzo), ha annunciato la moglie Yulia, che però non è sicura che si svolgerà pacificamente e che i piani per una commemorazione civile sono stati bloccati.

Kira Yarmysh, portavoce di Navalny, ha pubblicato su X che venerdì pomeriggio si terrà una funzione nella chiesa dell’icona della Madre di Dio nel quartiere moscovita di Maryino, dove viveva il dissidente russo.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1762826856837832716

Navalny dovrebbe essere poi sepolto nel cimitero Borisovskoye, a circa 2,5 km di distanza, sull’altra sponda del fiume Moscova. Mercoledì un giornalista della Reuters ha visto tre pattuglie della polizia nel cimitero coperto di neve, che si trova vicino a una strada trafficata.

Gli alleati di Navalny hanno accusato il Cremlino di aver ostacolato i loro tentativi di organizzare una cerimonia commemorativa civile separata in una sala che avrebbe potuto ospitare più persone e di aver bloccato i piani per seppellire Navalny il giorno prima. Il Cremlino ha affermato di non avere nulla a che fare con tali accordi.

“Due persone – Vladimir Putin e (il sindaco di Mosca) Sergei Sobyanin – sono responsabili del fatto che non abbiamo posto per una cerimonia funebre civile e per l’addio ad Alexei”, ha scritto su X la moglie Yulia.

“Le persone al Cremlino lo hanno ucciso, poi hanno deriso il corpo di Alexei, poi hanno deriso sua madre, ora stanno prendendo in giro la sua memoria”.

Il Cremlino nega qualsiasi coinvolgimento nella morte di Navalny il 16 febbraio, all’età di 47 anni, in una colonia penale artica e il suo certificato di morte – secondo i suoi sostenitori – dice che è morto per cause naturali.

I servizi funebri ortodossi russi sono solitamente presieduti da un sacerdote e accompagnati da canti corali, con i partecipanti riuniti attorno alla bara aperta del defunto per dire il loro addio. La chiesa prescelta è un imponente edificio bianco a cinque cupole in un sobborgo a sud-est di Mosca.

Non è stato immediatamente chiaro come le autorità avrebbero assicurato il controllo della folla.

Ma a giudicare dai precedenti raduni di sostenitori di Navalny – che le autorità russe hanno designato come estremisti sostenuti dagli Stati Uniti – è probabile una forte presenza della polizia e le autorità disperderanno qualsiasi cosa ritengano assomigli a una manifestazione politica secondo le leggi di protesta.

“Il funerale avrà luogo dopodomani e non so ancora se sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che sono venuti a salutare mio marito”, ha detto Yulia in un discorso al Parlamento europeo a Strasburgo.

Gli alleati di Navalny hanno accusato il presidente Vladimir Putin di averlo ucciso perché il leader russo non poteva tollerare l’idea che il dissidente venisse liberato in un potenziale scambio di prigionieri.

Non hanno pubblicato prove a sostegno di tale accusa, ma hanno promesso di spiegare come è stato assassinato e da chi.

Il Cremlino ha negato il coinvolgimento dello Stato nella sua morte e ha affermato di non essere a conoscenza di alcun accordo per la liberazione di Navalny.

Accuse

“Putin ha ucciso mio marito”, ha detto Yulia Navalnaya ai parlamentari europei a Strasburgo.

“Su suo ordine, Alexei è stato torturato per tre anni. È stato fatto morire di fame in una minuscola cella di pietra, tagliato fuori dal mondo esterno e a cui sono state negate visite, telefonate e persino lettere”, ha detto.

Nei 12 giorni successivi alla morte del marito, Navalnaya ha rivendicato la possibilità di assumere la guida dell’opposizione frammentata russa, affermando che continuerà il suo lavoro.

Parlando in inglese, con la voce a volte vacillante, ha descritto Putin come un “mostro sanguinante” e ha detto ai legislatori che non era possibile negoziare con lui.

“Non si può danneggiare Putin con un’altra risoluzione o un’altra serie di sanzioni che non siano diverse dalle precedenti”, ha detto, chiedendo un’azione più efficace contro i flussi di denaro dell’élite al potere russa.

Le autorità hanno bloccato finora i preparativi per il funerale

Gli alleati di Navalny stavano cercando una sala per ospitare i suoi sostenitori anche durante una cerimonia di addio non religiosa, ma hanno detto che è stata rifiutata ovunque.

“Inizialmente avevamo programmato l’addio e i funerali per il 29 febbraio. È diventato subito chiaro che non c’era una sola persona che potesse scavare una fossa entro il 29 febbraio”, ha scritto su X Ivan Zhdanov, un alleato di Navalny.

Il 29 febbraio, giovedì, è il giorno in cui Putin tiene il discorso all’élite politica russa, e Zhdanov ha accusato le autorità di non volere che il funerale di Navalny si svolga lo stesso giorno e di metterlo in ombra.

Zhdanov ha anche accusato le autorità di aver bloccato i tentativi di garantire una grande sala affinché i sostenitori potessero dire addio a Navalny.

Sua moglie Yulia ha detto che lei e gli altri volevano solo che le persone avessero la possibilità di salutarlo “in modo normale”.

“State lontani, per favore”, ha esortato le autorità.

