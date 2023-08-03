Mongolia e Stati Uniti rafforzano la cooperazione sulle terre rare

La Mongolia approfondirà la cooperazione con Washington per l’estrazione di terre rare, ha dichiarato il primo ministro del Paese L. Oyun-Erdene durante una visita a Washington mercoledì (2 agosto), ma ha avvertito che una “nuova guerra fredda” tra Stati Uniti e Cina danneggerebbe l’economia globale.

La Mongolia possiede vasti giacimenti di terre rare e rame, fondamentali per le applicazioni ad alta tecnologia, tra cui le attrezzature di difesa, e per gli sforzi del presidente Joe Biden di elettrificare il mercato dell’auto per contribuire a contrastare il cambiamento climatico.

Oyun-Erdene ha parlato alla Reuters dopo aver incontrato mercoledì il vicepresidente Kamala Harris e ha concordato di firmare un accordo di aviazione civile “Open Skies”, tra le promesse di ulteriore cooperazione economica.

“Abbiamo discusso della nostra potenziale cooperazione nell’estrazione di terre rare e di minerali critici, tra cui il rame”, ha detto Oyun-Erdene, che ha parlato attraverso un traduttore.

La cooperazione con gli Stati Uniti, che ha definito “l’importante terzo vicino strategico” della Mongolia, in materia di terre rare e minerali critici è già in corso e sarà approfondita nell’ambito di un memorandum d’intesa firmato a giugno tra il ministero delle Miniere e dell’Industria pesante del suo Paese e il Dipartimento di Stato americano.

La Mongolia spera di avere buone relazioni con la vicina Cina, che controlla la maggior parte dei giacimenti mondiali di terre rare, e con gli Stati Uniti, ma Oyun-Erdene ha avvertito che Paesi come il suo, che non ha sbocchi sul mare tra la Cina e la Russia, soffrirebbero se la competizione tra le superpotenze dovesse esplodere.

“Temo che la nuova guerra fredda sarà molto diversa e (più) difficile della prima guerra fredda”, ha detto, sottolineando il rapido cambiamento tecnologico e i problemi globali come il cambiamento climatico. “Non possiamo sopportare una nuova situazione di guerra fredda”.

Ha invitato le grandi potenze a “essere più responsabili” per evitare “drastici effetti negativi su molti Paesi del mondo, soprattutto sull’economia internazionale”.

Oyun-Erdene ha detto che il suo Paese è in trattativa con l’amministratore delegato di Tesla Elon Musk per possibili investimenti e cooperazioni nel settore dei veicoli elettrici e dello spazio, ma che non incontrerà il miliardario tecnologico durante questa visita.

Il leader mongolo ha detto che intende visitare la California e incontrare Musk e altri leader dell’industria tecnologica in un viaggio separato, la cui data non è ancora stata decisa.

Ha richiamato l’attenzione sull’interesse di Musk per il pianeta Marte, che il miliardario ha espresso il desiderio di colonizzare.

“Un argomento interessante che ho discusso con Elon Musk è il deserto del Gobi in Mongolia, che ha un ambiente simile a quello di Marte, e l’ho esortato a fare delle ricerche in merito”, ha dichiarato.

Durante la sua visita, Oyun-Erdene si recherà anche presso l’agenzia spaziale statunitense NASA e dovrebbe incontrare anche il Segretario di Stato Antony Blinken.

Oyun-Erdene ha definito gli Stati Uniti “la stella polare che guida la Mongolia nel nostro viaggio democratico” e ha detto che i suoi colloqui riguarderanno “il modo in cui possiamo rafforzare ulteriormente i nostri valori democratici”.

La Mongolia, che confina con la Russia, avversario degli Stati Uniti, ha subito le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina dello scorso anno, compreso il rincaro di beni come gli esplosivi per l’estrazione mineraria, ha dichiarato Oyun-Erdene.

L’amministrazione Biden si è concentrata sullo sviluppo delle relazioni con i Paesi dell’Asia per contrastare la crescente potenza della Cina e la cosiddetta partnership “senza limiti” tra Pechino e Mosca.

Leggi l’articolo originale qui.