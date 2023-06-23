Moldavia e Romania condannano le minacce russe di distruggere il ponte che collega i due Paesi

La Romania ha rapidamente seguito la Moldavia nel condannare le minacce di distruzione di un ponte che collega i due Paesi, annunciate dall’autoproclamato governatore filorusso di Kherson, in Ucraina.

In una registrazione video, il rappresentante russo a Kherson, Vladimir Salido, ha affermato che la Russia potrebbe prendere di mira il ponte che collega Romania e Moldavia, sostenendo che ciò servirebbe come risposta russa all’attacco dell’esercito ucraino al ponte che collega la regione di Kherson alla Crimea.

“Non tollereremo un simile linguaggio diretto contro la Repubblica di Moldavia. Il ministero degli Affari esteri convocherà con urgenza il capo della missione diplomatica della Federazione Russa in Moldavia, chiedendo spiegazioni adeguate”, ha annunciato in una nota il ministero degli Esteri moldavo.

Poco dopo l’annuncio della Moldavia, il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu e il ministero degli Esteri di Bucarest hanno pubblicato una dichiarazione simile su Twitter, condannando la minaccia.

“Tali dichiarazioni che prendono di mira sia la Repubblica di Moldavia che una parte del territorio alleato della NATO sono inaccettabili”, hanno dichiarato.

“Colpire infrastrutture civili è un crimine di guerra”, hanno scritto Ciolacu e il ministero degli Affari esteri.

