Lunedì (11 settembre) la Russia ha dichiarato che il divieto imposto dall’Unione Europea ai russi di portare le loro auto e alcuni beni personali nel territorio dell’Unione è razzista e, come risposta, un potente alleato del presidente Vladimir Putin ha suggerito di sospendere tutte le relazioni diplomatiche.

In una nota esplicativa alle sue norme sulle sanzioni imposte per la guerra in Ucraina, la Commissione europea ha dichiarato che ai russi è stato temporaneamente impedito di portare veicoli e alcuni beni personali nell’UE.

L’allegato a cui si fa riferimento nel parere sembra inoltre vietare l’importazione di una serie di articoli che potrebbero essere a doppio fine, oltre a quelli più banali come trucchi, dentifrici, deodoranti, carta igienica e telefoni cellulari.

“È solo razzismo”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a proposito del parere della Commissione. “È razzismo puro e semplice”.

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, che ora ricopre la carica di vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ha affermato che l’UE ha appena sputato in faccia a tutti i russi, dicendo che sono stati trattati come “mezzi animali”.

“Cosa dovremmo fare? Di certo non introdurre restrizioni di ritorsione per i cittadini dell’UE, non siamo razzisti”, ha detto Medvedev. “Sarebbe meglio sospendere semplicemente le relazioni diplomatiche con l’UE per un po’”.

Le sanzioni

L’Occidente ha imposto severe sanzioni alla Russia dopo che Putin ha ordinato alle truppe di entrare in Ucraina con un’invasione su larga scala nel 2022. Mosca sostiene che le sanzioni e la confisca delle proprietà russe equivalgono a una dichiarazione di guerra economica.

Il Cremlino ha dichiarato che la Russia, la cui economia dovrebbe essere in crescita quest’anno, non si piegherà mai all’Occidente per l’Ucraina.

In un documento, la Commissione europea ha chiesto: “I cittadini russi possono portare temporaneamente i beni personali e i veicoli elencati nell’Allegato XXI e soggetti al divieto di cui all’Art. 3i del Regolamento del Consiglio 833/2014 nell’Unione, ad esempio per viaggi turistici?”.

“No. L’articolo 3i del Regolamento del Consiglio 833/2014 vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento, diretto o indiretto, di beni elencati nell’allegato XXI del Regolamento se sono originari della Russia o esportati dalla Russia. Ciò include i veicoli a motore (automobili) che rientrano nel codice NC 8703”.

Interrogato sull’attuazione delle norme, un portavoce della Commissione ha dichiarato che è improbabile che gli abiti indossati da chi attraversa una frontiera abbiano lo scopo di eludere le sanzioni.

“È una situazione diversa da quella legata a un’auto costosa”, ha detto il portavoce.

Alcuni russi sostengono che l’Occidente abbia a volte fatto il gioco del Cremlino, sembrando considerare tutti i cittadini russi come nemici che dovrebbero essere puniti e ostracizzati per una guerra sulla quale non hanno voce in capitolo.

Il Cremlino sostiene che i russi sono illegalmente discriminati in Occidente in un’ondata di russofobia.

Leggi qui l’articolo originale.