Medio Oriente: Al Cairo riprendono i negoziati per un cessate il fuoco, mentre aumentano le pressioni su Israele

Riprendono in Egitto i negoziati tra funzionari statunitensi, israeliani, egiziani e qatarioti per tentare di raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e Hamas e fermare l’offensiva di Tel Aviv su Rafah.

Secondo quanto riferisce il media egiziano Cairo News Channel, il direttore della CIA William Burns, il capo del Mossad David Barnea, il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani si sono incontrati al Cairo insieme ai vertici dell’intelligence egiziana “per discutere della situazione di tregua nella Striscia di Gaza”.

Cairo News Channel ha riferito che l’incontro si è tenuto alla luce della crescente pressione internazionale per raggiungere una tregua tra Israele e Hamas.

La scorsa settimana il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha respinto le proposte di cessate il fuoco avanzate da Hamas in quanto “deliranti”.

Netanyahu ha affermato che a Gaza la “vittoria totale” sarà possibile entro pochi mesi.

Successivamente ha ordinato alle truppe israeliane di prepararsi ad espandere le loro operazioni di terra e ha promesso di sconfiggere gli uomini armati di Hamas nascosti a Rafah.

Israele sta progettando di espandere il suo attacco di terra nella città di Rafah, dove oltre un milione di palestinesi hanno cercato rifugio dall’offensiva israeliana che ha devastato gran parte della Striscia di Gaza da quando i militanti di Hamas hanno attaccato Israele lo scorso 7 ottobre. Circa 1,5 milioni di persone sono stipate in questa piccola città di confine, nel timore di un’offensiva di terra israeliana.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha descritto Rafah come “l’ultimo bastione” di Hamas, con quattro battaglioni di uomini armati, e che Israele non può raggiungere il suo obiettivo di eliminare il gruppo finché rimangono lì.

Israele ha cercato di annientare Hamas da quando il gruppo armato palestinese ha condotto l’attacco del 7 ottobre che ha ucciso circa 1.200 persone e ha provocato il rapimento di 253 civili, secondo i conteggi israeliani.

L’esercito israeliano ha già invaso gran parte di Gaza, in una campagna in cui sono rimasti uccisi oltre 28.000 palestinesi, secondo le autorità sanitarie della Striscia di Gaza gestita da Hamas.

Aumentano le pressioni su Israele per porre fine alle ostilità

Intanto, si allunga la fila dei Paesi che mettono in guardia lo Stato ebraico dal lancio di una nuova offensiva che avrebbe il rischio di rompere anche i già fragili rapporti con l’Egitto.

Lunedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che i civili che sono “stipati” a Rafah nella Striscia di Gaza sono “esposti e vulnerabili” e devono essere protetti, sottolineando che Israele deve compiere sforzi “credibili” per proteggere più di un milione di palestinesi che si rifugiano nella città meridionale di Gaza.

Oltre agli Stati Uniti, numerosi paesi e organizzazioni internazionali hanno messo in guardia Israele dal lanciare l’offensiva pianificata. Il ministro degli Esteri britannico David Cameron, sempre lunedì, ha affermato che Israele dovrebbe “fermarsi e riflettere seriamente” prima di intraprendere ulteriori azioni a Rafah.

L’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE, Josep Borrell, ha esortato gli alleati di Israele a smettere di inviare armi, dato “troppe persone” vengono uccise a Gaza.

Parlando alla stampa al suo arrivo alla riunione dei ministri della Cooperazione europea che si è tenuta lunedì a Bruxelles ha sottolineato che sempre più voci si levano in tutto il mondo avvertendo che le azioni dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza sono “sproporzionate” ed “eccessive”, comprese quelle del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il cui Paese è il principale alleato di Israele.

“La mia domanda è indescrivibile, cos’altro pensi debba essere fatto? Se pensate che il numero di morti sia molto alto, avete qualche possibilità di ridurlo?”, ha detto Borrell.

“L’UE non fornisce armi a Israele, altri lo fanno. Se pensate che il bilancio delle vittime sia troppo alto, forse potete fare qualcosa per ridurlo”, ha dichiarato Borrell.

A queste parole a risposto duramente il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz, secondo cui le dichiarazioni di Borrell “non fanno altro che rafforzare Hamas”.

Anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha definito come “spropositata” la reazione israeliana.

Dopo aver criticato le affermazioni della relatrice speciale ONU, Francesca Albanese, secondo cui quello del 7 ottobre non è stato un attacco antisemita, il capo della diplomazia italiana, durante un’intervista a PingPong su Radio1Rai, ha affermato che “è giusto spingere Israele verso la prudenza”. Infatti, come ha osservato Tajani “ci sono troppe vittime che non hanno a che fare con Hamas”.

Intanto, martedì la Camera dei deputati ha approvato l’impegno “a sostenere ogni iniziativa volta a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario” contenuta nella mozione presentata dal Partito democratico (PD/S&D) sulla guerra israelo-palestinese a prima firma Elly Schlein. In precedenza, la premier Giorgia Meloni aveva avuto un colloquio telefonico con la segretaria del PD proprio sulla situazione a Gaza.