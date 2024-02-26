Mattarella da Cipro ribadisce l’urgenza di definire il nuovo patto per l’immigrazione e l’asilo dell’UE

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rilancia da Cipro, dove si trova in visita, la necessità di definire il nuovo patto per l’immigrazione e l’asilo dell’Unione europea.

Nella conferenza stampa congiunta con l’omologo Nikos Christodoulides, Mattarella ha ricordato come i due Paesi si trovino ad affrontare la medesima sfida in campo migratorio.

“Quello migratorio è un fenomeno che abbiamo il dovere e la possibilità, come Unione, di assumere come compito comune, per trasformarlo da un disordinato e tumultuoso fenomeno nelle mani di trafficanti di esseri umani in un arrivo in Europa ordinato, secondo le esigenze degli Stati che accolgono in maniera legale. Sono delle condizioni che richiedono una politica comune dell’Unione”, ha affermato il presidente della Repubblica.

“È quindi urgente definire il nuovo patto per l’immigrazione e l’asilo dell’Unione europea. È urgentissimo definirlo presto e metterlo in attuazione sollecitamente”, ha aggiunto.

Il capo dello Stato si è detto anche d’accordo con la posizione dell’omologo cipriota sulla necessità di “stringere intese con i Paesi di origine e transito del flusso migratorio per collaborare per il miglioramento lì delle condizioni”.

In proposito, il capo dello Stato ha citato il piano Mattei lanciato dal governo italiano presentato a Roma lo scorso 30 gennaio alla conferenza con i Paesi africani a cui era presente anche il presidente cipriota.

Oltre al tema migratorio, Mattarella ha affermato di aver discusso con l’omologo cipriota anche il tema dell’allargamento UE – dai Balcani occidentali, all’Ucraina, alla Moldova, alla Georgia – e dei necessari passi di riforma che l’Unione “deve fare per essere più attivamente protagonista e incidente nell’equilibrio della comunità internazionale”.

Cipro potrebbe iniziare la produzione di gas naturale già nel 2026, secondo il ministro dell’Energia Cipro potrebbe iniziare a produrre il suo primo gas naturale (in gergo tecnico il primo flusso potenzialmente commercializzabile) già nel 2026 e prevede di partecipare a un progetto di cavo elettrico ad alta potenza che collegherà il Mediterraneo orientale all’Europa …

Pieno sostegno all’Ucraina e appello per la fine del conflitto in Medio Oriente

Nel colloquio con l’omologo cipriota, Mattarella ha affrontato anche il cruciale tema dell’Ucraina e del Medio Oriente, in particolare le sue implicazioni sulla stabilità regionale e il commercio internazionale. Accogliendo il sostegno mostrato dall’UE Mattarella ha affermato: “A due anni da questa inconcepibile aggressione della Federazione russa, è importante il rispetto dell’integrità territoriale, dell’indipendenza, della dignità di ogni Stato. L’Unione europea fa bene a mantenere saldo l’impegno a sostegno dell’Ucraina”.

Sulla crisi in Medio Oriente, Mattarella ha sottolineato che sia Italia che Cipro condividono l’esigenza di un cessate il fuoco e che il conflitto “si risolva senza i rischi di ampliamento” e di ulteriori tensioni di quella regione.

Il presidente della Repubblica ha accolto il “Piano Amaltea” che garantisce un meccanismo operativo per la ricezione, lo stoccaggio e il carico sicuri degli aiuti, definendola “un’iniziativa di grande merito sul piano delle relazioni internazionali”.

L’Italia, ha affermato Mattarella, “è pronta a fornire il suo appoggio, nelle forme studiate, a qualunque iniziativa che sia a questo scopo, in aggiunta a quelle che già sta svolgendo di carattere umanitario per la Striscia di Gaza”.

Una preoccupazione che voluto sottolineare il presidente della Repubblica riguarda la libertà di navigazione dei commerci.

“Cipro e Italia sono Paesi mediterranei, che hanno soltanto a cuore stabilità e pace, ma anche la collaborazione internazionale e la libertà dei commerci, e quindi la libertà di navigazione”, ha dichiarato.

“Quanto avviene nel Mar Rosso è un effetto ulteriore di quel conflitto che mette a rischio un principio fondamentale della comunità internazionale, quale è la libertà di navigazione, con il rischio che questo possa essere imitato altrove nel mondo, facendo esplodere condizioni imprevedibili”, ha avvertito Mattarella.

L'inviata delle Nazioni Unite a Cipro esplora la prospettiva di nuovi colloqui di riunificazione Un’inviata del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha avviato martedì (30 gennaio) i contatti con la Cipro divisa, cercando di superare anni di stallo nei colloqui di pace.

L’inviata delle Nazioni Unite, Maria Angela Holguín Cuéllar, ex ministra degli …

Risolvere la questione cipriota

Facendo eco al riferimento fatto in conferenza stampa dall’omologo cipriota, che ha ricordato come il 2024 segnerà il 50esimo anniversario dall’invasione turca di Cipro nord, Mattarella ha sottolineato l’urgenza di risolvere una questione “fondamentale per l’equilibrio del Mediterraneo, non soltanto per Cipro ma per tutti noi, Paesi del Mediterraneo e – aggiungo – per tutti noi, Paesi dell’Unione europea”.

“Ho manifestato apprezzamento al Presidente Christodoulides per la disponibilità a ricercare la possibilità di un nuovo dialogo con la Turchia, per risolvere nel dialogo intercipriota la condizione”, ha affermato Mattarella.

Il presidente della Repubblica ha affermato all’omologo cipriota che “l’Italia sostiene una soluzione bizonale e bicomunale basata sui parametri indicati dalle Nazioni Unite con le sue Risoluzioni”.

Mattarella ha detto di aver accolto “con grande piacere” la nomina da parte del Segretario generale dell’ONU di un’inviata personale (Maria Angela Holguin Cuellar), che, come ricordato dal presidente italiano ha “un lavoro impegnativo, ma che si è impegnata già attivamente a percorrere questo itinerario”.