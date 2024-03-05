Macron ribadisce che in Ucraina tutte le opzioni dovrebbero essere sul tavolo per contrastare Mosca

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito martedì (5 marzo) che tutte le opzioni dovrebbero essere sul tavolo per combattere l’invasione russa dell’Ucraina, avvertendo, tuttavia, che un’eccessiva trasparenza sui prossimi passi dell’UE potrebbe ostacolare le speranze di vittoria dell’Ucraina.

I commenti di Macron, espressi durante una visita a Praga, sono arrivati ​​dopo che la scorsa settimana ha dovuto affrontare una pesante reazione da parte dei Paesi dell’Unione europea in seguito alle sue dichiarazioni secondo cui non avrebbe escluso l’invio di truppe sul terreno in Ucraina qualora ciò si rivelasse necessario.

“Non c’è consenso in questa fase (…) sull’invio di truppe sul terreno”, ha detto Macron ai giornalisti la settimana scorsa, dopo un vertice a Parigi dedicato all’Ucraina. “Niente va escluso. Faremo tutto il possibile affinché la Russia non vinca”.

A Praga i leader francesi hanno cercato di fare chiarezza su questo punto. “Spiegare che non ci daremo alcun limite [per sostenere l’Ucraina] è assolutamente necessario quando siamo già così coinvolti nel conflitto”, ha detto Macron ai giornalisti, accanto al presidente ceco Petr Pavel, sostenendo che i suoi commenti della settimana scorsa erano “chiari, inequivocabili e precisi”.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che l’UE deve fare di più per rafforzare “l’ambiguità strategica” e mantenere la Russia nel dubbio su cosa potrebbe accadere dopo.

“Sto scegliendo di non dirvi i dettagli di ciò che la Francia può e farà, perché altrimenti indebolirei l’efficienza degli aiuti e del sostegno all’Ucraina”, ha detto Macron.

Ha anche sottolineato la “tendenza” generale dell’Ue ad essere troppo trasparente sulle tattiche militari e sulle prossime mosse, di fronte a “[Vladimir Putin], che non dice nulla ma agisce, anche in modi impensabili”.

Entrambi i presidenti sono stati fermamente convinti che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia non è solo una guerra di un paese e dovrebbe mettere l’UE nel suo insieme in massima allerta, quindi, rimanere in silenzio è quindi fondamentale.

Pavel ha affermato che il commento di Macron sulle truppe sul campo ha contribuito ad “aprire un dibattito” su ciò che l’UE può fare successivamente per sostenere l’Ucraina, anche se ha nuovamente escluso l’invio di “truppe combattenti”.

All’inizio della giornata, Macron ha tenuto un discorso davanti alla comunità francese a Praga, in cui ha insistito sul fatto che “non dobbiamo essere codardi”, tracciando un parallelo con i tempi dell’URSS:

“L’Europa è stata divisa in due a causa della (…) codardia, con una parte dell’Europa che ha rifiutato di comprendere le difficoltà dell’altra, abbandonandola al (…) totalitarismo”.

Macron a Praga per scongelare le relazioni con l'Europa centrale Il presidente francese Emmanuel Macron sarà a Praga martedì per incontrare il presidente ceco Petr Pavel e il primo ministro Petr Fiala e rafforzare il “dialogo politico e strategico” sul sostegno all’Ucraina.

Il viaggio di Macron fa seguito a un vertice …

L’iniziativa ceca è “estremamente utile”

I due capi di Stato si sono incontrati per un pranzo di lavoro, durante il quale la Francia ha ribadito il suo sostegno all'”iniziativa ceca” per raccogliere fondi da un ampio ventaglio di paesi e acquistare fino a 800.000 munizioni prodotte in Paesi extra-UE.

“L’iniziativa ceca è estremamente utile. Lo sosteniamo e parteciperemo”, ha detto Macron martedì in una conferenza stampa, senza però fornire una cifra precisa.

Con una mossa piuttosto significativa, Macron ha confermato che il Fondo europeo per la pace (EPF) – il meccanismo di finanziamento fuori bilancio dell’UE utilizzato per rimborsare gli Stati membri per le loro forniture di armi all’Ucraina – potrebbe essere utilizzato “in parte” per finanziare l’iniziativa ceca sui paesi non-paesi. Acquisto di proiettili di munizioni UE, per le necessità immediate dell’Ucraina.

Per mesi, la Francia ha esitato ad acquistare attrezzature militari di paesi terzi, chiedendo invece una clausola di “acquisto europeo” per tutte le attrezzature militari – ma questa clausola è stata accantonata al vertice ucraino della scorsa settimana, almeno temporaneamente.

Martedì Macron ha chiarito che resterà la clausola “Buy European” per gli obiettivi di produzione a lungo termine.

Stati Uniti, Canada, Paesi Bassi, Belgio e Paesi Bassi hanno già promesso contributi per sostenere bilateralmente l’iniziativa guidata dalla Repubblica ceca.

[a cura di Alexandra Brzozowski/Zoran Radosavljevic]

Leggi qui l’articolo originale.