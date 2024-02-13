Macron chiede di rafforzare l’industria della difesa dell’UE come pilastro europeo della NATO

Parigi (EuroEFE) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato lunedì (12 febbraio) che gli sforzi dell’UE per rifornire l’Ucraina di armi e munizioni dovrebbero servire ad aumentare la base industriale della difesa europea, la cui forza dovrebbe essere complementare a quella della NATO.

Macron, che ha ricevuto il primo ministro polacco Donald Tusk a Parigi, ha affermato, in una breve dichiarazione congiunta alla stampa prima di una colazione di lavoro, che il programma di armamenti dell’UE per l’Ucraina “deve servire a rafforzare la base industriale e di difesa dell’Europa”.

E che questo sviluppo della produzione “renderà l’Europa una base di difesa e sicurezza complementare alla NATO, il pilastro europeo dell’Alleanza atlantica”.

Tusk, da parte sua, ha insistito sul fatto che nel campo della sicurezza “non c’è alternativa all’UE, alla NATO, alla cooperazione transatlantica”.

Il primo ministro della Polonia, Paese particolarmente atlantista che considera lo scudo militare di Washington la sua principale garanzia contro Mosca, ha affermato che affinché l’Europa sia un continente sicuro, Francia e Polonia hanno bisogno di Stati forti “in grado di difendere i propri confini e i propri territori”, così come i loro alleati.

Il capo di Stato francese, che ha ricordato che tra pochi giorni saranno due anni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, ha assicurato un sostegno “indefettibile” e duraturo a Kyiv.

Ha sottolineato che gli Stati membri si sono impegnati nei confronti dell’Ucraina fin dall’inizio dell’invasione russa e che ciò è stato ribadito al vertice straordinario dell’UE del 1° gennaio, durante il quale è stato approvato un sostegno finanziario “significativo”, in riferimento ai 50 miliardi di euro previsti per il periodo 2024-2027.

Energia nucleare e importazioni ucraine

Oltre alla guerra in Ucraina e alle questioni di sicurezza, Macron e Tusk hanno previsto di discutere diversi aspetti delle politiche energetiche e agricole.

Per quanto riguarda l’energia, il presidente francese ha sottolineato che i due Paesi sono tra quelli che più utilizzano l’energia nucleare come mezzo per decarbonizzare le loro economie, con progetti per la costruzione di nuovi reattori nucleari.

Per quanto riguarda l’agricoltura, ha sottolineato che la questione principale è la ricerca di un equilibrio tra la solidarietà nei confronti dell’Ucraina, alla quale è stato permesso che i suoi prodotti agricoli e zootecnici potessero entrare nell’UE senza tariffe, ma limitando gli effetti dirompenti per i produttori europei.

La visita di Tusk in Francia, che fa parte di un tour che lo porterà a Berlino, coincide con un incontro lunedì pomeriggio fuori Parigi dei capi delle diplomazie di Francia, Germania e Polonia, noto come Triangolo di Weimar.

