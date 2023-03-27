L’Ungheria non è tra gli invitati al secondo summit di Biden per la Democrazia

Biden non invita l’Ungheria, al suo secondo “Vertice per la democrazia” e nemmeno la Turchia, un alleato chiave della NATO. Si tratta dell’unico tra gli Stati dell’Unione Europea a non essere presente.

Martedì (28 marzo) gli Stati Uniti aprono il loro secondo Vertice per la democrazia con gli occhi puntati sul resto del mondo, alla ricerca di un fronte unito contro l’autoritarismo. Il tutto mentre la Russia attacca l’Ucraina e la Cina lancia un’offensiva diplomatica.

Il Presidente degli USA è entrato in carica con l’impegno di sostenere la democrazia e, nel suo primo anno, ha mantenuto la promessa con il vertice inaugurale, che ha cercato di riaffermare la leadership degli Stati Uniti dopo l’erosione delle norme democratiche e l’attacco alle istituzioni da parte del suo predecessore, Donald Trump.

Questa volta, in risposta ai timori che la prima edizione sia stata troppo incentrata sull’autocompiacimento degli Stati Uniti, Biden ha scelto dei co-ospiti in ogni continente: i presidenti di Zambia, Costa Rica e Corea del Sud e il primo ministro dei Paesi Bassi.

In totale ha invitato 121 leader – otto in più rispetto al 2021 – per il vertice di tre giorni, per lo più in formato virtuale.

Il vertice si svolge in un momento in cui le minacce alla democrazia si evolvono “da quella che era considerata una questione importante, anche se una sorta di minaccia lenta, a una che ora è importante ed estremamente urgente”, ha dichiarato Marti Flacks, direttore dell’iniziativa per i diritti umani presso il Center for Strategic and International Studies.

Le sessioni vedranno la partecipazione di rappresentanti della società civile per discutere una serie di sfide per la democrazia, tra cui la tecnologia di sorveglianza, che gli Stati Uniti considerano una minaccia crescente a fronte dei rapidi progressi tecnologici della Cina.

“In assenza di un’azione del Congresso in questo ambito, è importante che l’amministrazione si impegni a livello bilaterale con altri Paesi e anche con le aziende su azioni volontarie”, ha dichiarato Flacks.

Evitare Turchia e Ungheria

Il vertice si aprirà martedì con una conversazione virtuale sulla pace in Ucraina con la partecipazione del Presidente Volodymyr Zelensky.

Non solo il messaggio, ma anche l’ambientazione sarà in netto contrasto con il primo vertice durante il quale Zelensky, ora leader di guerra in tenuta militare, era rasato a zero e indossava un elegante completo nero.

Se da un lato Biden ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale sul vertice sulla democrazia, dall’altro ha deluso alcuni attivisti per i diritti umani, allentando le sue precedenti promesse di non estendere l’invito a leader autocrati.

L’anno scorso Biden ha visitato sia l’Arabia Saudita, riconoscendo il ruolo del regno nei mercati petroliferi, sia l’Egitto, ospite di un vertice sul clima e partner degli Stati Uniti nella sicurezza regionale, e ha collaborato sempre più spesso con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan sull’Ucraina.

Nessuno di questi tre Paesi è stato invitato al Vertice, una critica non troppo velata soprattutto nei confronti di Erdogan, che rischia di essere rieletto il 14 maggio dopo due decenni al potere in cui è stato accusato di autoritarismo strisciante.

Unico tra gli Stati dell’Unione Europea, Biden non ha invitato l’Ungheria, dove il primo ministro Viktor Orbán ha ottenuto un quarto mandato l’anno scorso, ma è stato accusato di essersi allontanato dai valori liberali, limitando la stampa, denunciando i rifugiati extraeuropei e parlando in modo favorevole a Mosca.

Tra i partner statunitensi esclusi dal vertice figurano Singapore, le cui elezioni sono generalmente considerate libere ma che limita la libertà di riunione e regolamenta i media, e il Bangladesh, dove centinaia di persone sono state arrestate in base alla legge sulla sicurezza digitale.

Il Dipartimento di Stato ha rifiutato di discutere i criteri di inclusione.

“Tuttavia, ribadiamo che il Vertice mira a essere inclusivo e rappresentativo di una serie di Paesi diversi dal punto di vista regionale e socioeconomico”, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato.

“Non stiamo cercando di definire quali Paesi sono o non sono democrazie”.

L’India, il più grande partner degli Stati Uniti e la più grande democrazia del mondo, è sulla lista delle presenze. Pochi giorni fa, il leader dell’opposizione Rahul Gandhi è stato espulso dal Parlamento, decisione del Primo Ministro Narendra Modi che ha allarmato i gruppi per i diritti.

Anche il vicino e acerrimo rivale Pakistan, dove l’anno scorso Imran Khan è stato estromesso dalla carica di primo ministro e successivamente accusato, è presente nella lista.

Più Paesi africani invitati

Dei Paesi che hanno ricevuto l’invito dopo essere stati esclusi nel 2021, cinque sono in Africa, tra cui la Tanzania, dove il presidente Samia Suluhu Hassan ha promesso di ripristinare una politica partecipativa, e la Costa d’Avorio, dove le tensioni si sono attenuate dopo che le elezioni del 2021 si sono svolte in modo tranquillo, oltre a Gambia, Mauritania e Mozambico.

In America Latina, Biden inviterà per la prima volta l’Honduras, che ha ricevuto elogi per la migliore conduzione delle elezioni del 2021 da parte delle autorità, nonostante le persistenti violenze e il recente abbandono dei legami con Taiwan a favore della Cina.

Il vertice si svolge mentre gli Stati Uniti si concentrano sull’Africa, dove sia la Cina che la Russia hanno fatto breccia.

La vicepresidente Kamala Harris si recherà in settimana in Ghana, Tanzania e Zambia, il cui presidente, Hakainde Hichilema, è stato indicato da Washington come un modello di democrazia e terrà i suoi eventi come co-ospite del vertice.

Nel suo ultimo rapporto annuale, Freedom House, gruppo di ricerca sostenuto dagli Stati Uniti, ha rilevato un deterioramento generale della democrazia globale, ma anche un numero crescente di punti positivi.

Katie LaRoque, coordinatrice del gruppo per il vertice, ha affermato che, sebbene un singolo incontro non sia di per sé decisivo, la riunione offre un’opportunità.

Le democrazie possono “coordinare i cambiamenti politici che possono contenere l’aggressività autoritaria dilagante”, ha affermato.