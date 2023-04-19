Lula condanna l’invasione dell’Ucraina, promuove l’iniziativa di pace

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva martedì (18 aprile) ha condannato la violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina da parte della Russia e ha nuovamente chiesto l’avvio di una mediazione per porre fine alla guerra, un’iniziativa di pace che è stata criticata dal governo ucraino.

In un colloquio con il presidente della Romania Klaus Iohannis, in visita in Brasile, Lula ha affermato che un gruppo di nazioni neutrali deve riunirsi per aiutare a mediare la pace tra Russia e Ucraina.

Nel fine settimana, dopo le visite in Cina ed Emirati Arabi Uniti, Lula ha accusato i Paesi occidentali di stare prolungando i combattimenti fornendo armi all’Ucraina, suscitando forti critiche da parte degli Stati Uniti e dell’Unione europea.

Un portavoce della Casa Bianca ha accusato Lula di “fare la propaganda russa e cinese a pappagallo senza guardare i fatti”. Martedì, la Casa Bianca ha affermato che “il tono di Lula non era neutrale”.

A Washington, una fonte vicina al dossier ha affermato che i funzionari statunitensi hanno in privato fatto presente il dispiacere dell’amministrazione del presidente Joe Biden nei confronti delle controparti brasiliane per le critiche di Lula all’armamento dell’Ucraina. La Casa Bianca non ha risposto a una domanda di Reuters sui presunti contatti tra Washington e Brasilia.

Sul tema si è espresso anche il consigliere per la politica estera di Lula, Celso Amorim, che ha definito “assurde” le critiche degli Stati Uniti e ha insistito sul fatto che il Brasile non condivideva la posizione della Russia.

“Il Brasile difende l’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha detto Amorim a Globo TV. Ma ha aggiunto: “Finché non ci saranno colloqui, la pace ideale per ucraini e russi non ci sarà. Devono esserci delle concessioni”.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato Lula a Brasilia lunedì (17 aprile) e lo ha ringraziato per i suoi sforzi di pace, sottolineando che il Brasile e la Russia hanno condiviso opinioni sul conflitto in Ucraina.

Lula si è proposto come mediatore di pace per porre fine alla guerra, iniziata quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022. La sua proposta, basata sulla tradizione brasiliana di non intervento e neutralità, richiede la formazione di un gruppo di nazioni non coinvolte nella guerra di coinvolgere sia la Russia che l’Ucraina nei colloqui.

L’Ucraina ha criticato la proposta di Lula perché tratta allo stesso modo “la vittima e l’aggressore”, e martedì ha invitato il presidente brasiliano nel Paese dilaniato dalla guerra per vedere di persona le conseguenze dell’invasione russa.

Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ha affermato che l’Ucraina sta seguendo con interesse gli sforzi di Lula per trovare una soluzione alla guerra. Ma ha respinto l’opinione espressa dal capo dello Stato brasiliano durante il fine settimana secondo cui i paesi che armano Kiev stanno prolungando la guerra.

L’Unione Europea ha anche respinto il suggerimento di Lula secondo cui sia l’Ucraina che la Russia sono colpevoli della guerra. Il portavoce per gli affari esteri dell’UE, Peter Stano, ha affermato che tutti gli aiuti sono finalizzati alla “legittima difesa” dell’Ucraina.

Lula ha affermato inoltre che la Russia dovrebbe restituire il territorio che ha invaso l’anno scorso, ma ha suggerito che l’Ucraina potrebbe sacrificare la Crimea, che è stata occupata dalle forze russe nel 2014, un suggerimento respinto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il presidente dell’Ucraina ha esortato i leader mondiali ad adottare il suo piano di pace in 10 punti che, oltre a chiedere il ritiro delle truppe russe e la cessazione delle ostilità, propone di ripristinare i confini originari dell’Ucraina con la Russia.