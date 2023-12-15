L’UE vara ulteriori sanzioni contro la Russia, nel mirino petrolio e diamanti

I Paesi dell’Unione europea hanno concordato il 12° pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha dichiarato il Consiglio europeo giovedì (14 dicembre), il cui punto di maggior peso è il divieto graduale sulle importazioni di diamanti russi a partire dal 1° gennaio.

Dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, l’UE ha messo in atto varie sanzioni settoriali e individuali nel tentativo di tagliare le entrate che alimentano la macchina da guerra di Mosca.

“Il Consiglio europeo accoglie con favore l’adozione del 12° pacchetto di sanzioni”, si legge nelle dichiarazioni conclusive.

Mentre il testo del pacchetto era stato concordato da tutti i Paesi all’inizio della settimana, hanno riferito fonti diplomatiche, l’Austria si è trattenuta dal dare la sua approvazione finale fino alla sera di giovedì. Mercoledì l’Austria aveva dichiarato che, pur non essendo contraria, aveva bisogno di tempo per esaminare i testi legali.

Tuttavia, fonti che hanno familiarità con la questione, hanno rivelato che Vienna stava tentando di far cancellare la Raiffeisen Bank International, la più grande banca occidentale in Russia, dalla lista nera ucraina in cambio della firma sulle nuove sanzioni contro la Russia.

Ma, ad oggi, la Raiffeisen figura ancora nella lista nera dell’Ucraina.

Il nuovo pacchetto di sanzioni prevede il divieto diretto sulle importazioni russe di diamanti non industriali a partire dal 1° gennaio e un divieto graduale sulle importazioni di diamanti da Paesi terzi a partire da marzo, in accordo con tutti i Paesi del G7.

Altre misure riguardano l’inasprimento delle certificazioni richieste alle aziende che dichiarano di aderire al tetto del prezzo del petrolio russo stabilito dal G7. Il pacchetto aggiunge anche misure per impedire alla Russia di ottenere beni a duplice uso (civile e militare), obbligando le aziende dei Paesi UE a far firmare alle loro controparti contratti che vietino la riesportazione in Russia di determinati prodotti industriali.

È stata inoltre inclusa una procedura di notifica per i cittadini russi o le società riconducibili alla Russia che abbiano intenzione di trasferire somme superiori a 100.000 euro fuori dall’UE.

