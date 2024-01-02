L’UE rilancia il sostegno all’Ucraina dopo i devastanti attacchi lanciati da Mosca su Kyiv e Kharkiv

L’Unione europea ribadito il suo sostegno all’Ucraina di fronte ai devastanti attacchi lanciati dalla Russia contro la capitale Kyiv e la città di Kharkiv.

“Per chiunque creda alle voci secondo cui la Russia sarebbe realmente interessata a colloqui di pace, il numero record di droni sparati nelle ultime 24 ore contro l’Ucraina dimostra la vera intenzione di Mosca”, ha affermato in un messaggio su X (ex Twitter), il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

“Gli attacchi sono ancora più cinici se si considera che l’aumento della loro intensità coincide con le vacanze di Capodanno. Lo spirito dell’Ucraina non può essere spezzato. L’UE è al fianco dell’Ucraina”, ha affermato Michel.

For anybody believing the rumours that Russia is genuinely interested in peace talks, the record number of drones fired in the last 24 hours at Ukraine show the true intention of Moscow. The attacks are all the more cynical given that the increase in their intensity coincides… — Charles Michel (@CharlesMichel) January 2, 2024

La Russia ha lanciato un massiccio attacco aereo su tre fronti in tutta l’Ucraina, uccidendo almeno cinque persone e ferendone più di un centinaio. L’attacco, che ha preso di mira la capitale Kyiv e Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina situata nell’est est del Paese, è stata una delle campagne più mortali dall’inizio della guerra nel febbraio 2022.

Il sostegno europeo è stato accolto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sempre su X ha affermato: “Caro Charles Michel, grazie per aver affermato esattamente ciò che tutti pensiamo e sentiamo. Sono grato all’Ue e al vostro fermo sostegno all’Ucraina. L’unità europea è più forte del terrore russo. Lo abbiamo già dimostrato tante volte e sono certo che rimarremo forti e uniti”.

Secondo il ministero dell’Interno ucraino, l’attacco ha ucciso cinque civili e ne ha feriti 127 mentre le difese aeree hanno abbattuto anche i missili russi Kinzhal che possono volare a 10 volte la velocità del suono.

Si è trattato del secondo attacco in soli cinque giorni che ha ferito più di 100 ucraini, un fatto che il presidente Volodymyr Zelensky e i suoi collaboratori hanno utilizzato per evidenziare l’urgente necessità di ulteriore sostegno militare occidentale.

January 2, 2024. Another attack by Russian savages. Almost a hundred missiles of various types. At least 70 missiles were shot down. Nearly 60 of them were intercepted in the Kyiv area. There were also severe strikes on Kharkiv. Work is now being done to eliminate the… pic.twitter.com/Wva4nuaMtp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2024

In totale, Mosca ha lanciato 35 droni e 99 missili di fabbricazione iraniana in circa sei ore, secondo le forze aeree ucraine, con decine di migliaia di civili, compresi bambini, costretti in rifugi antiaerei improvvisati.

Russia started the new year by shooting over a hundred of missiles and drones at Kyiv, Kharkiv and other cities, targeting civilians, destroying residential neighbourhoods and life-supporting infrastructure. Russia will be held to account for its war crimes We #StandWithUkraine — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 2, 2024

Come sottolineato dall’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE Josep Borrell “la Russia sarà chiamata a rispondere dei suoi crimini di guerra”.