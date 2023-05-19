L’UE rilancia i rapporti con l’Asia centrale al Forum economico di Almaty

Il rapporto tra Unione europea e Paesi dell’Asia centrale si profila strategico con l’UE nel suo complesso che vanta stretti rapporti con i Paesi della regione, in cui Russia e Cina hanno storiche relazioni e influenze. È quanto emerso dal Forum economico Europa-Asia centrale che si è tenuto dal 18 al 19 maggio nella città di Almaty, in Kazakistan.

Il Forum ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’UE e dei Paesi dell’Asia centrale – Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. L’evento è avvenuto in occasione del 30° anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Kazakistan e l’UE. Il Forum si è tenuto mentre nella città cinese di Xian, il presidente Xi Jinping ha incontrato i capi di Stato della regione nel vertice Cina-Asia Centrale, lanciando “un piano ambizioso” per lo sviluppo della regione, evitando allo stesso tempo “interferenze esterne”.

Parlando al Forum economico il vicepresidente della Commissione europea e commissario per il Commercio, Valdis Dombrovskis ha ricordato che l’UE investe di più di Cina e Russia in Asia centrale e sta preparando un nuovo programma di “prosperità” per la regione.

“Il programma delineerà azioni concrete per migliorare la competitività e sostenere lo sviluppo di un ambiente imprenditoriale attraente e inclusivo in Asia centrale”, ha dichiarato il membro dell’esercutivo europeo.

“Siamo fiduciosi che ciò possa contribuire a far crescere gli investimenti e i flussi commerciali regionali, nonché il commercio internazionale lungo i corridoi dell’Ue per l’Asia centrale”, ha aggiunto.

L’UE è un partner forte, impegnato e affidabile

Dombrovskis ha ricordato “L’Unione europea è un partner forte, impegnato e affidabile per i Paesi dell’Asia centrale. I fatti parlano chiaro. Gli Stati membri dell’Ue sono già di gran lunga la principale fonte di investimenti diretti esteri nella regione, con oltre il 40 per cento del totale degli investimenti diretti esteri, più della Cina e della Russia”, ha aggiunto.

Il vicepresidente della Commissione europea ha ricordato il sostegno dell’UE ai Paesi della regione per quanto riguarda l’indipendenza, la sovranità e la loro integrità territoriale. “Siamo forti sostenitori dei vostri rispettivi percorsi, all’interno e verso l’Organizzazione mondiale del commercio, e abbiamo forti ambizioni per lo sviluppo del commercio bilaterale”; ha affermato Dombrovskis.

Dombrovskis ha sottolineato gli accordi esistenti tra UE e Paesi della regione di partenariato e cooperazione: “Abbiamo un accordo già in vigore con il Kazakhstan e uno in attesa di firma con il Kirghizistan. Abbiamo siglato un accordo di partenariato e cooperazione con l’Uzbekistan nel giugno dello scorso anno e avviato i negoziati con il Tagikistan”.

Secondo il vicepresidente della Commissione europea “questi accordi saranno la pietra miliare delle nostre relazioni bilaterali per molti anni d sosterranno le economie dell’Asia centrale in un percorso di riforme sostenibile, contribuendo ad attrarre investimenti, rendendo la vostra economia più forte, più diversificata e più resiliente.

Importanti progressi dopo la pandemia di COVID-19

Nel suo intervento, il membro dell’esecutivo europeo ha ricordato che dopo la guerra in Ucraina e la crisi economica dovuta al Covid 19, “l’Europa e le regioni dell’Asia centrale hanno fatto dei progressi significativi insieme”.

“Noi giochiamo secondo le regole, quando facciamo investimenti – ha affermato, con un riferimento sottotraccia alle condizioni imposte da giganti come la Cina, con la sua Via della seta, ma anche alla Russia – Per questo siamo uno dei partner più sicuri, affidabili e diamo garanzie di prosperità e sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista sociale”.

Bruxelles, ha spiegato il vicepresidente, investirà già dai prossimi mesi 20 milioni di euro per favorire la transizione green e digitale nell’area. “Il 40% dei 700 milioni da noi stanziati saranno dedicati alle infrastrutture pesanti”. L’Unione intende creare dei corridoi per il trasporto delle merci sostenibili, in modo da favorire gli scambi tra UE e Asia Centrale

I suoi sforzi sono indirizzati anche alla connettività digitale e alle migliorie per le tecnologie di comunicazione. “Vogliamo rendere l’economia di questa regione inclusiva, attrattiva e competitiva, coinvolgendo anche le piccole medie imprese”. A questo sforzo parteciperà anche la Banca europea per gli investimenti.

Nel 2022 scambi tra UE e Asia centrale cresciuti del 61%

I dati degli importanti rapporti economici tra UE e Asia centrale sono stati presentati dal primo ministro kazako Alikhan Smailov, che nel suo intervento ha rivelato che nel 2022 gli scambi commerciali sono cresciuti del 61% fino a raggiungere i 49 miliardi di dollari.

“L’efficiente partnership tra Astana e Bruxelles è il risultato di una cooperazione pratica e coerente di lunga data. Grazie agli sforzi congiunti dei Paesi, l’Asia centrale è un territorio di vaste opportunità in rapido sviluppo”, ha dichiarato il primo ministro del Kazakistan.

“I nostri Paesi si completano armoniosamente a vicenda. La cooperazione commerciale ed economica rimane l’ingranaggio principale”, ha aggiunto.

L’importanza degli investimenti europei è stata al centro anche dell’intervento del viceministro degli Esteri del Kazakistan Roman Vassilenko: “Nell’ultimo decennio, l’Unione europea ha investito oltre 120 miliardi di dollari in Asia centrale. Circa il 70 percento di questi investimenti ha riguardato il Kazakistan”.

Come sottolineato dal viceministro degli Esteri kazako – esponente della minoranza ucraina kazaka e storico funzionario prima ministeriale e poi di governo negli ultimi anni della leadership del fondatore del Kazakistan Nursultan Nazarbayev – l’Asia centrale rappresenta un mercato in crescita di quasi 80 milioni di persone.

“La capacità di transito, la posizione geopolitica e il nostro potenziale per sostenere l’energia globale e lo sviluppo verde sono piuttosto promettenti. Chiediamo a tutte le parti di unirsi a noi nell’esplorare questo potenziale”, ha affermato.

Today, #EU and #Kazakstan signed the “EU–Kazakhstan Cooperation Facility” Financing Agreement. It is planned to implement projects amounting to 9 million euros to various economic sectors in Kazakhstan within the framework of this document. #EUCA23 #EUinKZ pic.twitter.com/pfkvq9VL4i — EU in Kazakhstan (@EUinKazakhstan) May 19, 2023

A margine del forum di Almaty, UE e Kazakistan hanno firmato un accordo di finanziamento – EU-Kazakhstan Cooperation Facility – che prevede la realizzazione di progetti per un importo di 9 milioni di euro in vari settori economici nel Paese dell’Asia centrale.