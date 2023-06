L’UE punta sugli strumenti di difesa commerciale per proteggere i settori economici strategici dalla Cina

L’UE sta prendendo in considerazione una serie di strumenti per contrastare i piani di Cina e Russia per utilizzare il commercio e il controllo delle catene di approvvigionamento strategiche a proprio vantaggio geopolitico. È quanto si legge in una bozza di proposta della Commissione europea vista da EURACTIV.

In un documento intitolato “Strategia europea di sicurezza economica” che verrà presentato martedì (20 giugno), la Commissione europea e l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE Josep Borrell analizzano lo scenario attuale e futuro delineando i modi con cui l’UE possa rendere la sua economia più resiliente, identificando in modo particolare i potenziali rischi esterni.

“La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha mostrato come l’eccessiva dipendenza da un singolo Paese, specialmente quando hanno modelli e interessi sistematicamente divergenti, riduca le opzioni strategiche dell’Europa e metta a rischio le nostre economie e i nostri cittadini”, afferma il documento.

L’UE “ha ora bisogno di un approccio globale e strategico alla sicurezza economica, alla riduzione dei rischi e alla promozione del vantaggio tecnologico in settori strategici”, continua.

Il nuovo documento strategico della Commissione giunge mentre l’UE sta cercando di ridurre la sua dipendenza da Paesi terzi che potrebbero utilizzare il controllo su importanti catene di approvvigionamento, come materie prime critiche e componenti chiave per le tecnologie della transizione energetica come un’arma geopolitica.

La presa di coscienza da parte dell’UE giunge dopo la corsa lanciata dall’UE e dai suoi Paesi membri per ridurre la dipendenza dal gas russo dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Sebbene la strategia non si rivolga esplicitamente a Pechino, lo fa implicitamente. Infatti, l’Europa rimane dipendente dalla Cina per molte materie prime e tecnologie critiche.

A marzo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha enunciato la nuova “dottrina cinese” dell’UE, affermando che mentre non sarebbe nell’interesse dell’Europa dissociarsi completamente da Pechino, l’Unione dovrebbe comunque considerare un “de-risking” diplomatico ed economico.

Gli Stati membri sono attualmente divisi sulle azioni da intraprendere, con alcuni riluttanti ad avviare una guerra commerciale con Pechino che resta uno dei principali partner economici di diversi Stati membri dell’UE, in particolare la Germania.

Al vaglio un nuovo strumento per il controllo di alcuni settori chiave

Il documento strategico identifica una serie di potenziali rischi che potrebbe affrontare l’UE, in particolare le catene di approvvigionamento, compresa l’energia e le infrastrutture critiche, come le reti di telecomunicazioni, cercando modalità di protezione per l’eventuale esportazione di prodotti con tecnologie avanzate.

Pur mantenendo fermo il concetto di apertura al commercio e agli investimenti, la proposta della Commissione sottolinea che l’UE dovrebbe aumentare la protezione in una serie di settori rilevanti per la sua sicurezza.

Tali protezioni includono l’accesso restrittivo di terzi a tecnologie chiave come semiconduttori, progetti di ricerca o joint venture.

Entro la fine dell’anno, la Commissione europea intende inoltre proporre un nuovo strumento volto a creare un regime di controllo per gli investimenti in uscita legati alla sicurezza da parte di imprese europee in Paesi terzi.

L’UE controlla attualmente le esportazioni di specifici beni “a duplice uso” che possono avere applicazioni militari.

I piani della Commissione europea includerebbero la produzione di un ulteriore elenco con gli Stati membri dell’UE delle tecnologie fondamentali per la sicurezza economica, che potrebbe essere adottato già a settembre.

Il documento precisa che in merito verrà istituito un nuovo gruppo di esperti per assistere i Paesi membri in questi compiti, “costruendo un nuovo meccanismo di cooperazione strutturato e riservato”.

Con questa proposta, l’esecutivo dell’UE sta entrando però in un terreno molto delicato dato che le licenze di esportazione e la valutazione degli interessi di sicurezza sono di competenza dei singoli Stati membri.

I leader dell’UE dovrebbero discutere la nuova proposta della Commissione europea quando si incontreranno per vertice del Consiglio europeo in programma a Bruxelles la prossima settimana.

Il caso Huawei

La Commissione europea proporrà una nuova piattaforma per supportare le nuove tecnologie strategiche con l’obiettivo di rafforzare la competitività dell’UE e la sicurezza delle catene di approvvigionamento.

Nel testo, la Commissione avverte che “sono necessari maggiori investimenti per garantire la leadership dell’UE” nella produzione di vari strumenti tecnologici critici.

La strategia giunge una settimana dopo la rinnovata spinta della Commissione per spingere i Paesi dell’UE, in particolare la Germania, ad espellere alcuni fornitori ad alto rischio come i giganti cinesi delle telecomunicazioni Huawei e ZTE dalle proprie infrastrutture critiche.

Con la nuova strategia, la Commissione europea vuole promuovere un vantaggio tecnologico in settori strategici, in particolare nelle nuove tecnologie critiche in cui i confini tra settori civili e militari sono sempre più sottili come il calcolo quantistico, i semiconduttori, l’intelligenza artificiale, il 6G, le biotecnologie e la robotica.

“Il punto di partenza di questa strategia è fornire uno sguardo chiaro alle sfide e riconoscere le tensioni intrinseche che esistono tra il rafforzamento della nostra resilienza e la garanzia che l’Unione europea continui a beneficiare della sua economia aperta, promuovendo e proteggendo il suo vantaggio tecnologico”, si legge nel documento.

L’idea è che la Commissione europea e gli Stati membri valutino le catene di approvvigionamento critiche e gli hotspot tecnologici sensibili, conducendo stress test e stabilendo il livello di rischio in termini di resilienza della catena di approvvigionamento, sicurezza informatica o fisica delle infrastrutture critiche, perdite tecnologiche oppure politiche commerciali aggressive o “coercizione economica”, ovvero la pratica volta a mettere in difficoltà Paesi concorrenti sfruttando le leve economiche.

Le tecnologie prioritarie dovranno essere valutate da tutti gli Stati membri dell’UE entro la fine dell’anno per identificare le misure di protezione e promozione pertinenti.

[A cura di Alice Taylor/János Allenbach-Ammann]

