L’UE guarda al futuro della legge spaziale dai lanciatori alla mappatura delle minacce

Con un regolamento spaziale dell’Unione europea in cantiere, gli europei dovrebbero già guardare alla prossima generazione del programma spaziale, compreso un aggregatore di domanda per i lanciatori e una strategia di mappatura delle minacce, ha affermato martedì (23 gennaio) il commissario per il mercato interno Thierry Breton.

“Il 2024 sarà (…) l’anno della proiezione della visione che vogliamo per l’Europa sulla politica spaziale nei prossimi cinque-dieci anni – è un anno critico – visione, velocità e leadership sono necessarie più che mai”, ha aggiunto Breton, responsabile anche del dossier dello spazio, alla Conferenza spaziale europea organizzata a Bruxelles.

Con la tanto attesa Legge sullo spazio, fissata come priorità dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per il 2024, ma senza alcun segno di vita da almeno due anni, l’esecutivo dell’UE l’ha portata ufficialmente sul palco, con Breton che ha detto di volere ” costruire un vero mercato unico europeo per lo spazio” e ha sostenuto “un quadro e regole comuni – l’unica via per l’Europa”.

I Paesi dell’UE e le loro 11 diverse leggi spaziali nazionali rendono difficile per gli europei agire con una sola voce e sfruttare la propria influenza.

Per contrastare ciò, la legge spaziale dell’UE “fisserà regole comuni sulle attività spaziali su tre aspetti principali: sicurezza, resilienza e sostenibilità”, ha affermato Breton, “apportando certezza giuridica e stimolando l’innovazione”.

Ad esempio, fisserebbe requisiti minimi per tutti i sistemi spaziali, sugli standard anti-collisione , di deorbitazione per i satelliti e sulla gestione del rischio di sicurezza informatica, ha affermato Breton.

“È anche una questione di sicurezza [poiché] nell’attuale contesto geopolitico, la protezione del nostro sistema spaziale dai rischi sistemici per la sicurezza è un must”, ha aggiunto Breton.

La Commissione europea intende presentare entro marzo una proposta legislativa che si applicherà anche alle imprese extraeuropee che vorrebbero fare affari in Europa.

Catherine Kavvada, responsabile dello Spazio presso la direzione DEFIS della Commissione, ha aggiunto che l’UE non prevede di sostituire le leggi degli Stati membri.

Il segretario di Stato belga per lo spazio, Thomas Dermine, ha affermato che la Commissione deve assicurarsi di non aggiungere burocrazia alle imprese.

Strategia del lanciatore spaziale

Mentre l’Europa si trova ad affrontare una “crisi dei lanciatori”, ha perso l’accesso indipendente allo spazio e non può mandare in orbita i suoi satelliti, Breton ha ribadito la sua ambizione di sviluppare una “politica europea dei lanciatori nel quadro dell’UE”.

Concretamente, la Commissione potrebbe aggregare la domanda di lanciatori, nel tentativo di fornire al settore linee guida chiare prima della produzione, e anche stimolare la concorrenza nel settore che è dominato da pochissime grandi aziende come ArianeGroup.

Allo stesso modo in cui i satelliti americani utilizzano solo razzi statunitensi, gli europei dovrebbero fare i conti con una “chiara preferenza europea”, ha aggiunto Breton.

Mentre è in corso la collaborazione con gli Stati membri, Breton “vuole che la [politica] sia attuata prima dell’inizio del prossimo QFP [quadro finanziario pluriennale]”, il bilancio settennale dell’UE a partire dal 2028, che potrebbe aiutare con un sostegno finanziario.

Altre priorità menzionate per sviluppare questa strategia di lancio includono il lavoro su “innovazioni rivoluzionarie”, per sviluppare la prossima generazione di lanciatori e investire in infrastrutture cruciali, inclusa la modernizzazione , ha affermato Breton, facendo riferimento a idee più vecchie.

Il progetto costituirebbe quindi una “componente vera e propria di ‘accesso allo spazio’, che coprirebbe tutti gli aspetti di una politica dedicata ai lanciatori europei, dalla ricerca e sviluppo al dispiegamento, compresa la dimensione di sicurezza e difesa”, ha inoltre affermato il Commissario.

Consapevolezza dello spazio e risposta alle minacce

Considerando le crescenti tensioni geopolitiche nel mondo, soprattutto nello spazio dove le regole non esistono, e il crescente numero di satelliti in orbita, l’esecutivo Ue vuole “proteggere i sistemi spaziali e aumentare la loro resilienza”.

Guardando al prossimo mandato e alle priorità della Commissione a partire dal prossimo autunno, l’UE “deve sviluppare gradualmente – nell’ambito del prossimo programma spaziale – un sistema europeo di ‘Space Domain Awareness’ per proteggere le nostre infrastrutture e monitorare le minacce come quarta infrastruttura spaziale”, Breton detto, poiché le capacità degli Stati membri non sono sufficienti.

Una “rete comune autonoma” “garantirebbe la sicurezza – protezione dai detriti – ma anche la sicurezza – rilevamento di potenziali minacce – nello spazio”, ha continuato il commissario.

Secondo Timo Pesonen, direttore generale della direzione spaziale della Commissione (DEFIS), “il [precedente] programma spaziale era un programma spaziale in tempo di pace”, in contrapposizione al periodo di guerra affrontato dall’Europa da quando la guerra in Ucraina ha scosso il mondo. continente.

Il Commissario ha anche menzionato lo sfruttamento del Fondo europeo per la difesa (FES) volto a promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa.

