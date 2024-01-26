L’UE critica la Bielorussia dopo una nuova ondata di arresti

L’UE e gli Stati Uniti hanno criticato la Bielorussia giovedì (25 gennaio) per una nuova ondata di arresti per motivi politici questa settimana, poiché gruppi per i diritti umani hanno affermato che più di 150 persone sono state detenute o interrogate dal servizio di sicurezza del KGB in un solo giorno.

La Bielorussia, governata dal presidente Alexander Lukashenko dal 1994, ha orchestrato una brutale repressione durata quattro anni da quando enormi proteste hanno scosso il solitario paese nel 2020.

Il principale gruppo per i diritti umani Viasna ha affermato che il regime ha preso di mira le famiglie dei prigionieri politici e dei detenuti recentemente liberati negli arresti a livello nazionale il 23 gennaio.

“L’Unione europea condanna con la massima fermezza la recente ondata di repressione contro gli ex prigionieri politici rimasti in Bielorussia, così come contro i parenti dei prigionieri politici”, ha affermato l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica estera europea, Josep Borrell.

Allo stesso modo Washington ha condannato “i più ampi attacchi in corso da parte del regime ai diritti umani e i tentativi di contrastare le aspirazioni democratiche del popolo bielorusso”.

“Continueremo a ritenere il regime responsabile, attraverso sanzioni e altri mezzi, della sua dura repressione interna e del suo continuo sostegno alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”, ha detto in una nota il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller.

I raid sono avvenuti prima delle elezioni parlamentari di febbraio – il primo scrutinio nazionale dal 2020, quando scoppiarono le proteste a seguito dei brogli che avevano caratterizzato la rielezione di Lukashenko.

Il ballottaggio del 25 febbraio non avrà alcuna reale opposizione.

Bruxelles ha affermato che il regime di Lukashenko sta continuando “le sue deplorevoli tattiche di intimidazione e repressione contro i suoi critici e potenziali oppositori politici in vista delle ‘elezioni’ di febbraio”.

Viasna ha affermato di avere informazioni su “almeno 160 persone” a cui è stata perquisita la casa, arrestata o interrogata.

“Non tutti sono stati liberati (dopo gli interrogatori), gli attivisti per i diritti stanno chiarendo la sorte dei detenuti”, si legge.

Gli impiegati del KGB hanno condotto i raid “in tutta la Bielorussia”.

Le perquisizioni hanno interessato “parenti e persone vicine di prigionieri politici nonché ex prigionieri politici recentemente liberati e rimasti in Bielorussia”.

Secondo Viasna, le forze di sicurezza hanno arrestato 70 persone nella città di Brest, vicino al confine polacco, e alcuni rapporti suggeriscono che fossero tutte donne.

Una vendetta contro coloro che amano il Paese

Viasna – fondata dal vincitore del Premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, incarcerato – afferma che attualmente ci sono 1.419 prigionieri politici in Bielorussia.

Il gruppo ha affermato che il KGB stava cercando conti bancari esteri e che le ricerche avrebbero potuto essere collegate a persone che ricevevano aiuti da un’organizzazione in esilio che aiutava le famiglie dei prigionieri.

La leader dell’opposizione in esilio Svetlana Tikhanovskaya ha ringraziato l’UE per la sua “forte solidarietà e sostegno al popolo bielorusso”, invitando il mondo a “reagire a quest’ultima ondata di intimidazioni”.

Ha definito i raid “una vendetta su coloro che amano il nostro Paese”.

Marina Adamovich, moglie del politico dell’opposizione Mikola Statkevich che sta scontando 14 anni di carcere, è stata condannata a 15 giorni di carcere, ha detto.

https://twitter.com/Tsihanouskaya/status/1750096801061912734?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1750096801061912734%7Ctwgr%5E70c7a92ab641e29ea83014e1c7b49f891dd84bd6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Feurope-s-east%2Fnews%2Feu-slams-belarus-after-fresh-mass-arrests%2F

Tra le altre persone arrestate, hanno detto gli attivisti, figurano Boris Khamayda, un veterano attivista per i diritti di 76 anni, e un cantante tornato dalla vicina Polonia quando il suo visto era scaduto.

Decine di migliaia di persone sono fuggite dalla Bielorussia, principalmente nelle vicine Polonia e Lituania, dopo la repressione delle proteste del 2020.

I raid del KGB sono avvenuti prima di un incontro programmato tra Lukashenko e il suo omologo russo Vladimir Putin.

Isolata per anni, la Bielorussia è stata ancora più tagliata fuori dall’UE da quando Lukashenko ha permesso a Mosca di utilizzare il suo territorio per invadere l’Ucraina.

Minsk è stata sottoposta a ripetute ondate di sanzioni da parte dell’UE a causa della repressione dell’opposizione e per il suo ruolo di punto di riferimento nella guerra della Russia contro l’Ucraina.

Leggi qui l’articolo originale.