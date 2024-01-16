L’UE condanna il lancio di missili balistici con testata ipersonica da parte della Corea del Nord

Lunedì (15 gennaio) l’UE ha condannato il lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord, il primo lancio di questo tipo da parte di Pyongyang quest’anno, e il suo primo test in assoluto di un vettore a combustibile solido con testata ipersonica a raggio intermedio

“L’UE condanna fermamente il lancio di un missile balistico da parte della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) il 14 gennaio”, si legge in una dichiarazione dell’ufficio del capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell.

“L’UE invita la RPDC a cessare tutte le azioni illegali che minano la pace e la sicurezza internazionale nella sua regione e oltre”.

La Corea del Nord ha affermato che il missile lanciato domenica era dotato di una testata ipersonica manovrabile.

I missili ipersonici tipicamente lanciano una testata che viaggia a una velocità più di cinque volte superiore a quella del suono o a circa 6.200 km orari, spesso manovrando a quote relativamente basse.

Combinare un veicolo planante con un missile in grado di lanciarlo parzialmente in orbita – un cosiddetto sistema di bombardamento orbitale frazionario (FOBS) – potrebbe privare gli avversari dei tempi di reazione e dei tradizionali meccanismi di difesa.

Le armi ipersoniche e i FOBS potrebbero rappresentare una preoccupazione in quanto possono potenzialmente eludere gli scudi missilistici e i sistemi di allarme rapido.

In un comunicato diramato sull’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana si legge che il lancio “non ha mai compromesso la sicurezza di nessun Paese vicino” nonostante sia avvenuto giorni dopo esercitazioni vicino al confine marittimo con la Corea del Sud, che hanno provocato ordini di evacuazione per alcune isole di confine sudcoreane.

La dichiarazione dell’UE esorta la Corea del Nord a impegnarsi nel dialogo e a rispettare gli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che le intimano di abbandonare le armi nucleari e i missili balistici.

“L’UE è pronta a collaborare con tutti i partner per promuovere un processo diplomatico significativo volto alla denuclearizzazione completa, verificabile e irreversibile della penisola coreana”, ha affermato.

La Corea del Nord presenta il primo sottomarino tattico dotato di armi nucleari La Corea del Nord ha varato il suo primo “sottomarino tattico da attacco nucleare” operativo e lo ha assegnato alla flotta che pattuglia le acque tra la penisola coreana e il Giappone, hanno riferito i media statali venerdì (8 settembre).

Il …

Cambiamenti costituzionali

Lunedì il leader nordcoreano Kim Jong Un ha chiesto la modifica della costituzione per garantire che la Corea del Sud sia vista come il “nemico principale” e ha avvertito che il suo Paese non intende evitare la guerra qualora dovesse accadere.

In un discorso all’Assemblea popolare suprema, il parlamento nordcoreano, Kim ha affermato di aver concluso che l’unificazione con il Sud non è più possibile e ha accusato Seoul di cercare il collasso del regime e l’unificazione tramite assorbimento.

Kim ha affermato che la costituzione dovrebbe essere modificata per educare i nordcoreani sul fatto che la Corea del Sud è un “nemico primario e invariabile” e definire il territorio del Nord come separato da quello del Sud.

“Non vogliamo la guerra, ma non abbiamo intenzione di evitarla”, ha detto Kim citato dall’agenzia di stampa KCNA.

La Corea del Nord dovrebbe anche pianificare “l’occupazione, la sottomissione e la rivendicazione completa” della Corea del Sud in caso di guerra, e i sudcoreani non dovrebbero più essere definiti connazionali, ha aggiunto Kim, chiedendo l’interruzione di tutte le comunicazioni intercoreane e la distruzione del monumento alla riunificazione a Pyongyang.

Verranno chiuse anche tre organizzazioni che si occupano di unificazione e turismo intercoreano, hanno aggiunto i media statali.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, in una riunione di gabinetto, ha affermato che Pyongyang è “antinazionale” per aver definito il Sud un Paese ostile.

Gli analisti hanno affermato che il ministero degli Esteri della Corea del Nord potrebbe assumere il controllo delle relazioni con Seoul e potenzialmente contribuire a giustificare l’uso delle armi nucleari contro il Sud in una futura guerra.

Ruediger Frank, professore di Economia e Società dell’Asia Orientale all’Università di Vienna, ha affermato che le nuove politiche di Kim “innescheranno una cascata di cambiamenti nelle relazioni intercoreane e nelle dinamiche regionali”.

“Ciò apre la porta a regolari relazioni interstatali, inclusa sia la normalizzazione diplomatica che il potenziale conflitto”, ha scritto Frank nel rapporto per il progetto 38 North con sede negli Stati Uniti.

[a cura di Georgi Gotev]

