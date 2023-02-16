L’UE annuncia le nuove sanzioni alla Russia: presenti anche organi commerciali e istituzioni iraniane che collaborano con Mosca

L’UE sanzionerà anche sette istituzioni e operatori economici iraniani che collaborano con l’esercito russo, attraverso il decimo pacchetto da 11 miliardi di euro, che colpirà Mosca con divieti commerciali e controlli sulle esportazioni tecnologiche.

“Per la prima volta proponiamo di sanzionare anche entità iraniane, comprese quelle legate alle Guardie rivoluzionarie, per le forniture di droni e del trasferimento di know-how per costruire siti di produzione in Russia”, ha dichiarato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ai legislatori dell’UE a Strasburgo.

Per la prima volta anche gli operatori economici iraniani coinvolti nella guerra in Ucraina faranno parte del pacchetto di sanzioni dell’UE.

Gli ambasciatori europei si sono incontrati mercoledì 15 febbraio per discutere i dettagli, dato che il pacchetto deve ancora essere adottato dagli Stati membri.

Beni congelati

L’UE ha inoltre dichiarato di voler obbligare le banche a fornire informazioni sugli asset della Banca centrale russa.

“Dobbiamo sapere dove si trovano e quanto valgono”, ha dichiarato von der Leyen, annunciando la nuova misura in una dichiarazione video.

Secondo le stime attuali dell’UE, le attività della banca centrale russa congelate all’estero potrebbero ammontare a 300 miliardi di dollari, di cui almeno 33,8 miliardi di euro potrebbero trovarsi nei 27 Stati membri.

L’UE ha fatto delle ipotesi su come utilizzare i beni russi congelati dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, ma la questione rimane controversa, a causa della mancanza di un quadro giuridico o di precedenti. Le discussioni quindi rimangono in una fase molto preliminare.

Con il decimo pacchetto di sanzioni, la Commissione europea ha anche proposto di rafforzare gli obblighi di rendicontazione dei beni congelati, legati alle società e agli individui russi sanzionati, e ha suggerito anche delle multe con una proposta inviata agli Stati membri.

Le pene pecuniarie ammonteranno fino a 50.000 euro per le persone fisiche e al 10% del fatturato annuo per operatori commerciali e istituzioni e si potranno imporre se non saranno fornite le informazioni richieste dall’UE.

“Proponiamo nuove misure per prevenire l’elusione delle sanzioni (…) Il nostro inviato speciale David O’Sullivan sta contattando i Paesi terzi per affrontare questo tema”, ha dichiarato la von der Leyen.

La prossima settimana, la Commissione europea organizzerà un Forum dei coordinatori delle sanzioni “per rafforzare l’applicazione” del pacchetto, ha aggiunto.

Divieti commerciali

Von der Leyen ha dichiarato che il prossimo pacchetto di sanzioni dell’UE riguarderà beni per un valore di 11 miliardi di euro, attraverso divieti commerciali e controlli tecnologici.

Secondo le bozze inviate agli Stati membri, all’elenco dei prodotti vietati si aggiungeranno i composti di terre rare, i circuiti integrati e le telecamere.

Tra i settori compariranno anche quello dell’elettronica, dei veicoli specializzati, per la produzione di parti di macchine, pezzi di ricambio per camion e motori a reazione, nonché beni per l’edilizia, che potrebbero finire nelle mani dell’esercito russo, come antenne o gru.

“Limiteremo ulteriormente l’esportazione di beni a doppio uso e di beni tecnologici avanzati e proporremo controlli su 47 nuovi componenti elettronici, che potrebbero essere utilizzati nei sistemi d’arma russi, compresi droni, missili ed elicotteri”, ha dichiarato la von der Leyen nella sua dichiarazione video.

“Con questo abbiamo messo al bando tutti i prodotti tecnologici che si trovano sul campo di battaglia e ci assicureremo che non trovino altri modi per arrivarci”, ha aggiunto il capo della Commissione.

“Per ottenere il massimo impatto, stiamo prendendo di mira molti beni industriali di cui la Russia ha bisogno e che non può ottenere dagli scarti dei Paesi terzi attraverso la pratica del backfiling”, ha aggiunto.

Un centinaio di nomi

L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE, Josep Borrell, ha dichiarato che le nuove sanzioni comprenderanno anche l’inserimento di altre 100 persone ed enti in una lista nera che prevede il congelamento dei beni e il divieto di visto.

“Tra questi figurano i responsabili delle attività militari, politiche, della propaganda e della disinformazione”, ha dichiarato Borrell.

“Stiamo prendendo di mira coloro che sono coinvolti nei rapimenti di esseri umani, nella deportazione e nell’adozione forzata di bambini ucraini in Russia e anche coloro che permettono il saccheggio delle risorse ucraine”, ha aggiunto.

Inoltre, il blocco prevede di estendere le restrizioni ai media legati al Cremlino.

L’UE adotterà il suo decimo pacchetto di sanzioni la prossima settimana, in vista del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina e della prevista offensiva di primavera di Mosca.

