L’Ucraina sarà al centro della visita in UE del ministro degli Esteri cinese

Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang visiterà l’Europa questa settimana, ha dichiarato Pechino lunedì (8 maggio), mentre la Cina cerca di agire come mediatore nel conflitto in Ucraina e di ricostruire i legami con il continente.

Pechino ha cercato di ritrarre se stessa come parte neutrale nella guerra della Russia in Ucraina, e il mese scorso il presidente Xi Jinping ha tenuto la sua prima telefonata con il leader di Kyiv dopo l’invasione russa iniziata nel febbraio 2022.

Ma i recenti commenti dell’ambasciatore cinese in Francia, che ha messo in discussione la sovranità degli Stati ex-sovietici, hanno minato la posizione neutrale della Cina e un documento di posizione di Pechino sulla fine del conflitto è stato accolto con scetticismo dagli Stati Uniti e dalla NATO.

La visita di Qin giunge sulla scia di diverse visite di alto profilo in Cina da parte di leader europei, in particolare del presidente francese Emmanuel Macron, della presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e della ministra degli Esteri tedesco Annalena Baerbock.

Il portavoce della seconda, Wang Wenbin, ha dichiarato che da lunedì a venerdì terrà incontri con le controparti di Germania, Francia e Norvegia.

Si prevede che Qin e le controparti francesi terranno un “approfondito scambio di opinioni sull’attuazione del consenso raggiunto dai due capi di Stato” il mese scorso, ha dichiarato in un briefing lunedì.

Inoltre, “promuoveranno il partenariato strategico globale tra Cina e Francia per raggiungere sempre nuovi traguardi”, ha detto Wang.

Il ministero degli Esteri tedesco ha confermato che Qin avrà un colloquio con Baerbock a Berlino martedì. Il portavoce Christofer Burger ha dichiarato in una regolare conferenza stampa che la guerra in Ucraina “è una priorità di politica estera molto alta per noi in tutti i nostri colloqui”.

Burger ha detto che Berlino ritiene che “la Cina abbia un ruolo importante da svolgere in questa questione e, a questo proposito, non mi sorprenderebbe se la questione venisse sollevata di nuovo”.

I funzionari di Parigi hanno detto che Qin incontrerà la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna mercoledì, mentre la più alta diplomatica norvegese ha detto che la sua visita venerdì permetterà alle nazioni di “discutere questioni relative ai nostri interessi comuni”.

“È importante avere un dialogo regolare con la Cina, che è uno degli attori più importanti della politica internazionale e dell’economia mondiale”, ha dichiarato la ministra degli Esteri Anniken Huitefeldt, aggiungendo che Qin incontrerà anche il primo ministro Jonas Gahr Store.

Un atto di bilanciamento

La visita di Qin giunge inoltre dopo che Pechino ha ribadito di rispettare la sovranità di tutti i Paesi ex sovietici. Ciò ha fatto seguito ai commenti di Lu Shaye, inviato cinese a Parigi, secondo cui i Paesi sorti dopo la caduta dell’Unione Sovietica “non hanno uno status effettivo secondo il diritto internazionale”.

I suoi commenti all’emittente francese LCI sembravano riferirsi non solo all’Ucraina, che la Russia ha invaso nel febbraio 2022, ma a tutte le ex repubbliche sovietiche emerse come nazioni indipendenti dopo la caduta dell’Unione Sovietica nel 1991.

L’alto rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’UE, Josep Borrell, ha dichiarato che una spiegazione di Pechino ha “debitamente chiarito” la questione e che la Cina non sta mettendo in discussione la sovranità degli Stati ex-sovietici.

Xi ha parlato telefonicamente con Zelensky poco dopo il clamore suscitato dai commenti di Lu; si è trattato di un colloquio di quasi un’ora durante il quale il leader cinese avrebbe auspicato l’avvio di negoziati di pace.

La telefonata ha suscitato le accuse russe che l’Ucraina stesse minando gli sforzi per porre fine ai combattimenti.

Il “documento di posizione” in 12 punti di Pechino, pubblicato a febbraio, è considerato da molti governi occidentali come sbilanciato verso la Russia. Anche la visita amichevole di Xi a Mosca, a marzo, per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, ha suscitato critiche diffuse.

Pechino si dichiara neutrale nel conflitto ucraino. Xi non ha mai condannato l’invasione russa, ma il leader cinese ha subito crescenti pressioni da parte dei Paesi occidentali affinché intervenisse.

Durante la sua visita in Cina, il mese scorso, Baerbock ha esortato la Cina a chiedere “all’aggressore russo di fermare la guerra” in Ucraina e ha affermato che “nessun altro Paese ha più influenza sulla Russia”.

Ha anche detto di aver espresso preoccupazione per le questioni relative ai diritti umani e ha messo in guardia dai pericoli di un’escalation delle tensioni con Taiwan.

La sua visita nella capitale cinese è avvenuta una settimana dopo quella di Macron e di Ursula von der Leyen, capo della Commissione europea, che hanno anch’essi esortato Pechino a svolgere un ruolo maggiore nella risoluzione della crisi in Ucraina.

Leggi l’articolo originale qui.