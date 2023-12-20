L’Ucraina considera la proposta dell’esercito di mobilitare altri 500.000 uomini per la guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato martedì (19 dicembre) che l’esercito ha proposto di mobilitare altri 450.000-500.000 ucraini nelle Forze armate in quello che segnerebbe un nuovo sviluppo nella guerra di Kyiv contro la Russia che ha invaso il Paese nel febbraio del 2022.

Il leader ucraino ha dichiarato nella conferenza stampa di fine anno che si tratta di una questione “altamente delicata” che l’esercito e il governo avrebbero discusso prima di decidere se inviare la proposta al parlamento.

Zelensky ha detto di voler ascoltare più argomenti a favore della mobilitazione di altre persone prima di sostenere una simile mossa. “Questo è un numero molto importante”, ha affermato.

L’Ucraina è in guerra con le truppe russe dal febbraio 2022. Entrambe le parti trattano il numero delle vittime come un segreto di Stato, ma i funzionari statunitensi stimano che centinaia di migliaia di militari siano stati uccisi e feriti.

Il numero delle truppe ucraine non è noto, ma in passato è stato riferito che vi sono circa 1 milione di persone sotto le armi. La Russia ha ampliato il suo esercito durante la guerra e martedì ha dichiarato di voler aumentare le sue fila fino a 1,5 milioni di militari.

“Ho detto che avrei avuto bisogno di più argomenti per sostenere questa mossa. Perché prima di tutto è una questione di persone, in secondo luogo è una questione di equità, è una questione di capacità di difesa ed è una questione di finanze”, ha detto Zelensky.

L’Ucraina, che inizialmente vedeva decine di migliaia di combattenti volontari in coda per difendere il proprio Paese dall’invasione russa, sta ora cercando di arruolare più uomini per sostituire quelli attualmente al fronte.

Per settimane si è discusso a porte chiuse su come migliorare il processo di stesura della bozza. Alcuni ucraini hanno reagito con rabbia ai video sui social media che mostrano ufficiali di leva che distribuiscono volantini nelle palestre e nei resort.

Zelensky ha affermato che sarebbero necessari ulteriori 500 miliardi di grivnie (13,5 miliardi di dollari) per sostenere la proposta di mobilitazione dell’esercito e vuole ulteriori dettagli su come le truppe verrebbero utilizzate per combattere la Russia.

Ultimamente vi sono stati momenti di tensione tra Zelensky il comandante dell’esercito Valeriy Zaluzhnyi che questa settimana ha criticato la decisione presa dal capo dello Stato di licenziare i responsabili degli uffici di leva militari regionali nel contesto di un giro di vite contro la corruzione.

Ancora incerti gli aiuti statunitensi

Il Senato degli Stati Uniti non voterà un pacchetto per fornire maggiori aiuti all’Ucraina e rafforzare la sicurezza dei confini statunitensi prima dell’inizio del prossimo anno, mentre i negoziatori democratici e repubblicani continuano il loro lavoro, hanno detto martedì i leader della Camera dei rappresentanti statunitense.

“I nostri negoziatori lavoreranno molto, molto diligentemente durante il periodo di pausa di dicembre e gennaio, e il nostro obiettivo è portare a termine qualcosa non appena torneremo”, ha detto ai giornalisti il ​​leader democratico del Senato Chuck Schumer.

Anche il repubblicano n. 2 della Camera, John Thune, ha detto che un accordo non sarà raggiunto prima di gennaio. “I democratici hanno esaurito il tempo al punto che ottenere un accordo sostanziale sulla sicurezza delle frontiere prima di Natale è impossibile”, ha detto parlando all’aula del Senato.

In una dichiarazione congiunta, Schumer e il leader repubblicano del Senato Mitch McConnell hanno affermato che i negoziatori “stanno facendo progressi incoraggianti” ma “rimangono questioni impegnative”.

La Casa Bianca ha avvertito che entro la fine dell’anno finiranno gli aiuti statunitensi per aiutare l’Ucraina a riconquistare il territorio occupato dalla Russia dopo l’invasione del 2022.

La richiesta dell’amministrazione Biden di altri 61 miliardi di dollari a sostegno dell’Ucraina è rimasta impantanata al Congresso, dove i repubblicani affermano che deve essere abbinata a controlli più severi sull’immigrazione lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Il finanziamento a Israele, un altro elemento del pacchetto, è meno controverso.

L’immigrazione è una delle questioni più controverse nella politica statunitense e i tentativi di riforma bipartisan sono ripetutamente falliti negli ultimi 20 anni.

“Non posso affermare quanto sia complesso. È l’ambito più complicato del diritto americano”, ha affermato la senatrice Kyrsten Sinema, un’indipendente coinvolta nei colloqui.

Zelensky ha dovuto affrontare fredda accoglienza scettica da parte dei repubblicani quando ha visitato Washington la scorsa settimana per raccogliere sostegno.

Non è chiaro se qualsiasi accordo raggiunto al Senato a maggioranza democratica otterrà il sostegno della Camera dei Rappresentanti controllata dai repubblicani, dove un numero significativo di sostenitori della linea dura del partito si oppone alla fornitura di finanziamenti aggiuntivi all’Ucraina.

Gennaio segna anche l’inizio del concorso repubblicano per le nomine presidenziali stato per stato e i legislatori dovranno affrontare una scadenza per evitare un parziale shutdown del governo.

