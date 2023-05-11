L’OSCE valuta soluzioni per aggirare i veti della Russia

Il rifiuto della Russia di cooperare all’interno dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sta spingendo i suoi restanti membri a trovare soluzioni per aggirare i veti di Mosca.

“Quando la Russia pone degli ostacoli, non c’è più modo di cercare di rispettare le regole procedurali che sono state formulate quando operavamo come organizzazione basata sul consenso”, ha risposto l’ambasciatore statunitense presso l’OSCE, Michael Carpenter, a una domanda di EURACTIV.

Negli ultimi mesi, Mosca ha ostacolato l’approvazione del bilancio dell’organizzazione, mettendo a repentaglio le attività che l’organizzazione composta da 57 membri sta conducendo in tutto il mondo.

Istituita durante la Guerra Fredda, l’OSCE funge da unica piattaforma di sicurezza europea che riunisce Paesi dell’Europa, Russia, Stati Uniti e Ucraina, e si occupa principalmente di prevenzione dei conflitti, monitoraggio della pace e osservazione dei processi elettorali.

Ad aprile, la Russia ha deciso di “sospendere il pagamento dei contributi del 2023 e di chiedere la compensazione per quest’anno del contributo versato dalla Russia nel 2022”, ha affermato il portavoce della Duma russa, Vyacheslav Volodin, secondo quanto riferito dall’agenzia statale russa Interfax .

“Non dovremmo pagare per ciò a cui non abbiamo preso parte. Se quest’anno ci verrà impedito di lavorare ulteriormente, chiederemo il rimborso del contributo pagato in precedenza”, ha poi affermato Volodin.

“A questo punto, è chiaro che la Russia non ha alcun interesse a rispettare, non solo le regole procedurali, ma anche i principi fondamentali su cui operiamo, e quindi li aggireremo”, ha detto Carpenter.

Tutte le decisioni devono essere adottate all’unanimità, consentendo a Mosca di bloccare quelle che andrebbero contro i suoi interessi.

Mosca ha creato più di un problema

Per aggirare il veto della Russia, i membri dell’OSCE hanno escogitato soluzioni creative per evitare di dover lavorare con le loro controparti russe.

Dall’inizio della guerra scatenata da Mosca in Ucraina “siamo riusciti ad aggirare l’ostruzionismo della Russia, e sono convinto che lo faremo anche sul budget”, ha detto Carpenter.

Ma la questione del bilancio dell’OSCE è solo una delle spine che la Russia sta mettendo nel fianco dell’organizzazione, ha affermato Carpenter.

“Questa è forse la cosa meno significativa di quelle che ha fatto”, ha dichiarato il diplomatico, accusando Mosca di aver “rapito tre membri del personale nazionale dell’OSCE che lavoravano per la missione speciale di monitoraggio, […] rubato veicoli dell’OSCE e […] trasgredito[ ndr] ognuno dei principi dell’Atto finale di Helsinki”.

“Sta conducendo una guerra di aggressione contro l’Ucraina, che è forse la cosa più importante nel commettere crimini di guerra e crimini contro l’umanità”, ha detto Carpenter.

“La realtà è che la Russia sta attaccando l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa”, ha aggiunto.

Dopo che Mosca ha posto il veto all’estensione delle missioni sul campo dell’OSCE in Ucraina esistenti prima della guerra, “abbiamo stabilito un programma di sostegno per l’Ucraina che è finanziato attraverso contributi volontari e su cui la Russia non può porre il veto”, ha detto a EURACTIV.

Il piano è quello di lavorare fornendo supporto psicosociale, mitigando gli impatti ambientali della guerra e costruendo capacità di responsabilità, ha affermato.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto la sospensione della Russia dall’organizzazione, in risposta alla guerra, ma finora la sua richiesta è rimasta senza risposta.

Il segretario generale Helga Schmid ha sottolineato che i canali di discussione devono comunque rimanere aperti tra le parti.

“Un giorno, avremo di nuovo bisogno di mezzi di conversazione. E l’OSCE è l’unica organizzazione di sicurezza in cui tutte le persone importanti per l’architettura di sicurezza europea siedono allo stesso tavolo”, ha affermato.

Mosca è stata espulsa o sospesa da una serie di organizzazioni e consessi internazionali dopo l’invasione, come il Consiglio d’Europa, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, la Task Force di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro e l’Eurovision Song Contest.

L’impatto fuori dall’Ucraina

“Troveremo modi per attuare i nostri impegni e stare al fianco del popolo ucraino. E in ogni altro Paese in cui l’OSCE ha missioni sul campo, chiariremo che possiamo fare qualcosa per il popolo”, ha affermato l’ambasciatore statunitense presso l’organizzazione.

La questione del budget, tuttavia, potrebbe avere un impatto su alcune attività, ha detto in un’intervista a EURACTIV la presidente dell’Assemblea parlamentare, Margareta Cederfelt.

“I budget devono essere in equilibrio e non possiamo spendere soldi che non abbiamo”, ha detto.

Le attività dell’OSCE non dovrebbero utilizzare le riserve disponibili nel bilancio, ha affermato Cederfelt, ma ha aggiunto che “è necessario un aggiustamento delle nostre spese e come possiamo aumentare le nostre risorse finanziarie”, ad esempio aumentando le quote dei membri.

Cederfelt ha anche posto l’accento sulla “priorità” di alcune attività “ad esempio, le osservazioni elettorali, che sono molto, molto importanti”, così come il lavoro che si svolge in Ucraina.

Un’area del mondo su cui concentrarsi sono i Paesi dell’Asia centrale, ha affermato, così come l’Armenia e l’Azerbaigian, la Moldavia e la Georgia.

“Cosa possiamo fare in modo diverso? C’è qualcosa che non è così importante che possiamo escludere? Ma questo deve essere discusso”, ha aggiunto.

[A cura di Alexandra Brzozowski/Nathalie Weatherald]

