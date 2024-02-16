L’opposizione russa in esilio chiede all’UE di non riconoscere l’elezione di Putin alle presidenziali di marzo

Un mese prima delle elezioni presidenziali russe (15-17 marzo 2024) che saranno sicuramente vinte nuovamente da Vladimir Putin, l’opposizione pacifista in esilio del Paese ammette di non essere in grado di influenzare i risultati, ma spera che l’Occidente “faccia la cosa giusta”.

Nessuno degli oppositori di Putin potrà partecipare alle elezioni di marzo o organizzare un monitoraggio indipendente del voto, mentre si prevede che il Cremlino otterrà una vittoria ad alto punteggio nei sondaggi.

L’unica cosa rimasta all’opposizione russa – la maggior parte dei quali ha dovuto fuggire dal paese per rimanere libera – è provare a dimostrare che il sostegno a Putin tra i cittadini russi non è così alto ma gonfiato artificialmente dalla propaganda.

Con molti cittadini russi contrari alla guerra del paese in Ucraina, Bruxelles non dovrebbe riconoscere Putin come presidente legittimo dopo le urne, ha esortato l’opposizione del paese.

“Il Cremlino sta cercando di inviare un messaggio di propaganda al mondo intero: presumibilmente l’85% dei russi è a favore di Putin”, ha a Bruxelles dichiarato il 14 febbraio Leonid Volkov, ex capo della Fondazione anticorruzione russa (FBK) ed ex capo dello staff del dissidente Alexei Navalny deceduto in carcere il 16 febbraio.

L’idea è di segnalare che “Putin non può essere sconfitto a meno che tutta la Russia non venga sconfitta – e questo è improbabile”, ha aggiunto Volkov.

Il Cremlino ha incaricato le autorità regionali di garantire che l’80% dei voti vada al leader russo, ha riferito l’estate scorsa il quotidiano indipendente Meduza .

Secondo Volkov, che ha citato i risultati di un sondaggio telefonico condotto dalla FBK tra i russi a novembre, in realtà il sostegno a Putin è inferiore al 50%.

Tuttavia, alcuni esperti indipendenti hanno criticato la metodologia utilizzata dai sostenitori di Navalny e hanno messo in dubbio i risultati dello studio .

Al momento in Russia non esistono centri sociologici indipendenti che pubblichino risultati credibili delle indagini.

“Putin parla di denazificazione, di minaccia LGBT. Ma in realtà, i russi vogliono che la guerra finisca il prima possibile”, ha detto Volkov.

“Contro Putin a mezzogiorno”

I partecipanti a un recente evento del Parlamento europeo, tra cui Vladimir Milov, ex vice ministro dell’Energia russo che vive in esilio e si oppone a Putin, e l’avvocato in esilio Vadim Prokhorov, capo della Fondazione Russia Libera, si sono tutti uniti per esortare i russi ad andare alle urne a mezzogiorno del 17 marzo, ultimo giorno dei tre giorni di votazioni.

Hanno detto che gli elettori russi in coda fuori dai seggi elettorali l’ultimo giorno di votazioni a mezzogiorno dovrebbero aiutare a dimostrare come le persone non sostengono Putin, il che potrebbe essere in grande contrasto con i seggi elettorali vuoti negli altri giorni.

“La questione del riconoscimento della legittimità delle elezioni è estremamente importante e delicata per il regime di Putin”, ha detto a Euractiv Prokhorov, che ha difeso l’attivista dell’opposizione Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni di carcere per tradimento di Stato.

L’idea alla base dell’azione, che chiamano “mezzogiorno contro Putin”, “non è quella di opporsi alla manipolazione di Putin, per la quale l’opposizione non ha risorse né osservatori”, ha detto Volkov, “ma di lasciare che i russi che non sostengono Putin e gli guerra si vedono e sentono di non essere soli”.

Non è possibile dare legittimità a Putin, che è ciò che desidera di più, ha detto a Euractiv Natalia Arno della Free Russia Foundation.

“I cambiamenti in Russia non arriveranno rapidamente. Ma arriveranno quando le persone agiranno insieme e in modo coordinato”, ha detto.

Necessario il mancato riconoscimento

Il parlamentare europeo Andrius Kubilius (Lituania, PPE), relatore speciale del Parlamento europeo sulla Russia, ha detto che proporrà che l’UE non riconosca i risultati delle “cosiddette” elezioni.

Ma la discussione su questo argomento dovrebbe iniziare dopo le elezioni, ha detto Kubilius.

Ad esempio, ha citato il mancato riconoscimento da parte dei membri del Parlamento europeo e di alcuni Stati membri dell’UE dei risultati delle elezioni in Bielorussia nel 2020, che hanno dichiarato chiaro vincitore l’autocrate in carica Alexander Lukashenko, alleato del Cremlino.

Tuttavia, secondo Luc Devigne, vicedirettore per l’Europa dell’Est presso il servizio diplomatico dell’UE SEAE, non esiste il non riconoscimento delle elezioni nel diritto internazionale.

“Riconoscere o non riconoscere le elezioni è più una questione politica. Cosa cambia?” chiese Devigne.

Ancora più importante, secondo lui, ciò ribadisce la posizione dell’UE secondo cui la Russia sta violando i suoi obblighi internazionali non invitando l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) come osservatore elettorale.

La Commissione elettorale centrale russa (CEC) ha motivato il suo rifiuto di invitare osservatori dell’OSCE, dell’UE e del Consiglio d’Europa con i loro “pregiudizi ideologici”.

Putin ha aperto la strada

Il più importante oppositore di Putin, il politico Alexei Navalny, è stato dichiarato morto venerdì (16 febbraio) dalle autorità della prigione dove stava scontando la sua pena di 19 anni, sopra il Circolo Polare Artico, nel distretto autonomo russo di Nenets.

La Fondazione anticorruzione di Navalny è stata definita una “organizzazione estremista” e qualsiasi collaborazione con essa è minacciata di perseguimento penale in Russia.

Ilya Yashin , Vladimir Kara-Murza , Liliya Chanysheva e centinaia di altri attivisti dell’opposizione, difensori dei diritti umani e attivisti dell’opposizione meno conosciuti hanno già ricevuto sentenze o sono in attesa di sentenze nei centri di detenzione preventiva.

Dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, il Cremlino ha criminalizzato qualsiasi critica nei confronti di Putin e dell’invasione stessa.

Il parlamento controllato dal Cremlino ha approvato una legislazione sul “screditamento dell’esercito” e sulle “notizie false”, rendendo impossibile l’esistenza dei media indipendenti e privando l’opposizione della capacità di raggiungere i comuni cittadini russi.

Controllando il processo di nomina dei candidati – le regole sono difficili da applicare e l’organizzatore delle elezioni, la Commissione elettorale centrale formalmente indipendente, è di fatto subordinata all’amministrazione presidenziale – il Cremlino ha eretto una barriera contro eventuali dissidenti.

Anche il politico veterano Boris Nadezhdin, l’unico candidato che si è espresso sulla necessità che la Russia ponga fine alla guerra in Ucraina, si è visto negare la registrazione. Ciò è avvenuto dopo che le lunghe file a sostegno della nomina di Nadezhdin hanno causato diffidenza al Cremlino.

Nuovi metodi

Anche se tra i rivali di Putin figurano tre candidati interamente controllati dal Cremlino, il voto alle elezioni presidenziali durerà per la prima volta tre giorni invece di uno come nelle elezioni del 2018.

Con l’aiuto di un’altra innovazione – il controverso voto elettronico online su comando del Cremlino – è attualmente possibile costringere i dipendenti statali e comunali, i dipendenti di aziende statali e le grandi aziende con partecipazione statale, dove milioni di persone lavorano in tutto il paese, votare sui loro personal computer e persino sui loro smartphone, direttamente sul posto di lavoro, sotto il controllo dei loro diretti superiori.

Inoltre, la Commissione elettorale centrale russa si sta preparando a votare in quattro regioni annesse dell’Ucraina: i territori occupati di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, attualmente controllati dalle truppe russe.

Lì potranno votare anche i residenti che non hanno ricevuto il passaporto russo, ha riferito l’agenzia di stampa statale RIA Novosti .

Secondo la legge russa, in questi territori si può votare già 20 giorni prima della giornata elettorale principale, il che significherebbe la fine di febbraio, ma potrebbe avvenire all’inizio di marzo, secondo il quotidiano russo Kommersant, che cita fonti anonime russe. -amministrazioni nominate dei territori occupati.

