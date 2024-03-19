L’Occidente critica la rielezione di Putin mentre Cina e India promettono rapporti più stretti

Lunedì (18 marzo) i governi occidentali si sono schierati per condannare la rielezione del presidente russo Vladimir Putin come ingiusta e antidemocratica, mentre Cina, India e Corea del Nord si sono congratulate con il leader veterano per aver prolungato il suo governo di altri sei anni.

Le reazioni contrastanti hanno sottolineato le linee di frattura geopolitiche che si sono allargate da quando, due anni fa, la Russia ha lanciato un’invasione su larga scala dell’Ucraina, innescando la crisi più profonda nelle relazioni con l’Occidente dalla fine della Guerra Fredda.

Arrivati a Bruxelles lunedì, i ministri degli Esteri dell’UE hanno liquidato il risultato delle elezioni come una farsa, prima di concordare le sanzioni contro le persone legate al maltrattamento e alla morte del critico del Cremlino Alexei Navalny.

“Le elezioni russe sono state un’elezione senza scelta”, ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock all’inizio della riunione.

Un’operazione elettorale speciale

Facendo leva sul riferimento di Mosca alla sua guerra in Ucraina come “operazione militare speciale”, il ministro degli Esteri francese Stéphane Sejourné ha detto che Parigi ha preso nota della “operazione elettorale speciale”.

“Le condizioni per un’elezione libera, pluralista e democratica non sono state soddisfatte”, ha dichiarato il suo ministero.

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha dichiarato che l’esito delle elezioni ha evidenziato la “profondità della repressione” in Russia.

“Putin elimina i suoi avversari politici, controlla i media e poi si autoincorona vincitore. Questa non è democrazia”, ha dichiarato Cameron.

Francia, Regno Unito e altri hanno condannato il fatto che la Russia abbia tenuto le elezioni anche nelle regioni occupate dell’Ucraina che sostiene di aver annesso durante la guerra.

Il Cremlino ha respinto tali critiche, affermando che l’87% dei voti ottenuti da Putin durante i tre giorni di elezioni dimostra che il popolo russo si sta consolidando attorno a lui.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le elezioni russe non hanno alcuna legittimità.

“È chiaro a tutti nel mondo che questo personaggio (Putin)… è semplicemente malato di potere e sta facendo di tutto per governare per sempre”, ha detto Zelensky.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha ancora commentato, ma domenica un portavoce della Casa Bianca ha detto che le elezioni russe non sono state “ovviamente né libere né giuste”.

Il ‘Sud globale’ ha una visione diversa

In netto contrasto, il presidente cinese Xi Jinping si è congratulato con Putin e ha detto che Pechino manterrà una stretta comunicazione con Mosca per promuovere la partnership “senza limiti” concordata nel 2022, poco prima che la Russia invadesse l’Ucraina.

“Credo che sotto la sua guida la Russia sarà certamente in grado di raggiungere maggiori risultati nello sviluppo e nella costruzione nazionale”, ha detto Xi a Putin nel suo messaggio, secondo quanto riportato da Xinhua News.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman si è congratulato per la vittoria “decisiva” di Putin e il Cremlino ha dichiarato che i due uomini hanno espresso al telefono la disponibilità a proseguire il loro “coordinamento efficace” nel gruppo dei produttori di petrolio OPEC+.

Il premier indiano Narendra Modi ha fatto eco a questo messaggio, affermando di essere impaziente di rafforzare la “partnership strategica speciale e privilegiata” di Nuova Delhi con Mosca.

L’India e la Cina, insieme alla Russia, sono membri del gruppo di economie emergenti BRICS, che mira a sfidare il dominio degli Stati Uniti sull’economia globale.

Anche il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente iraniano Ebrahim Raisi, accusato dall’Occidente di fornire armi alla Russia, si sono congratulati con Putin, sottolineando il desiderio di un’ulteriore espansione delle relazioni bilaterali con Mosca.

In Africa, dove l’Occidente sta lottando per ottenere sostegno per i suoi sforzi di isolare Mosca a causa della guerra in Ucraina, alcuni giornali hanno visto la rielezione di Putin come un rafforzamento della posizione di Burkina Faso, Mali e Niger.

Questi tre Stati della regione del Sahel hanno rafforzato i legami con la Russia dopo i colpi di Stato degli ultimi anni, a scapito dei tradizionali alleati francesi e statunitensi.

“In Africa, questa rielezione potrebbe sembrare un non-evento, ma dato il contesto del Sahel assume un significato particolare, perché Putin incarna il nuovo equilibrio geopolitico del continente con una crescente presenza e influenza (russa)”, ha dichiarato il quotidiano del Burkina Faso Aujourd’hui au Faso.

Erdoğan chiama e offre mediazione

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan (il cui Paese è membro della NATO) si è congratulato lunedì con l’omologo russo Vladimir Putin per la sua rielezione e si è offerto di mediare tra Mosca e l’Ucraina, ha annunciato la presidenza turca.

In una conversazione telefonica, Erdoğan avrebbe espresso la convinzione che l’evoluzione positiva delle relazioni tra Turchia e Russia stia continuando e ha dichiarato che la Turchia è pronta a svolgere un ruolo di facilitatore per tornare al tavolo dei negoziati con l’Ucraina.

Non è la prima volta che Erdoğan si offre come mediatore nella guerra, cercando di mantenere relazioni amichevoli sia con Putin che con Zelensky.

Le “congratulazioni” dell’UE

La missione della Russia presso l’UE ha pubblicato su X, ex Twitter, uno strano post che fa credere che il presidente del Consiglio Charles Michel sia stato il primo a congratularsi con Putin.

Il post ironico di Michel ha però aggiunto un testo che la Missione russa ha omesso:

“Nessuna opposizione. Nessuna libertà. Nessuna scelta”

The Russian propaganda machine never takes a day off. pic.twitter.com/248P0vuD3r — Ecaterina Casinge (@ecasinge) March 18, 2024

(Con aggiunte di Georgi Gotev)

