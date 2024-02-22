L’Iran invia alla Russia centinaia di missili balistici

L’Iran ha fornito alla Russia un gran numero di potenti missili balistici superficie-superficie, hanno rivelato sei fonti a conoscenza del dossier a Ruters, in quello che un nuovo passo di rafforzamento della cooperazione militare tra i due Paesi sotto sanzioni da parte dell’Occidente.

La fornitura iraniana di circa 400 missili include molti della famiglia Fateh-110 di armi balistiche a corto raggio, come lo Zolfaghar, hanno detto tre fonti iraniane. Secondo gli esperti, questo missile è in grado di colpire obiettivi a una distanza compresa tra 300 e 700 km.

Il ministero della Difesa iraniano e i Guardiani della rivoluzione iraniana – a cui è demandata la supervisione del programma iraniano sui missili balistici – hanno rifiutato di commentare. Il ministero della Difesa russo non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Le spedizioni sono iniziate all’inizio di gennaio dopo che un accordo è stato finalizzato negli incontri alla fine dello scorso anno tra funzionari militari e di sicurezza iraniani e russi svoltisi a Teheran e Mosca, ha detto una delle fonti iraniane.

Un ufficiale militare iraniano – che, come le altre fonti, ha chiesto di non essere identificato a causa della sensibilità delle informazioni – ha riferito che ci sono state almeno quattro spedizioni di missili e ce ne sarebbero state altre nelle prossime settimane, ma si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli.

Un altro alto funzionario iraniano ha affermato che alcuni dei missili sono stati inviati in Russia via nave attraverso il Mar Caspio, mentre altri sono stati trasportati in aereo.

“Ci saranno più spedizioni”, ha detto il secondo funzionario iraniano. “Non c’è motivo di nasconderlo. Possiamo esportare armi in qualsiasi Paese desideriamo”.

Le restrizioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull’esportazione da parte dell’Iran di alcuni missili, droni e altre tecnologie sono scadute a ottobre. Tuttavia, gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno mantenuto le sanzioni sul programma di missili balistici dell’Iran a causa delle preoccupazioni sulle esportazioni di armi ai suoi delegati in Medio Oriente e alla Russia.

Una quarta fonte, a conoscenza della questione, ha confermato che la Russia ha recentemente ricevuto un gran numero di missili dall’Iran, senza fornire ulteriori dettagli.

Il portavoce della Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto all’inizio di gennaio che gli Stati Uniti erano preoccupati del fatto che la Russia stesse acquistando armi balistiche a corto raggio dall’Iran, oltre ai missili già forniti dalla Corea del Nord.

Un funzionario americano ha detto a Reuters che Washington ha le prove che i colloqui sono in corso, ma nessuna indicazione ancora di consegne avvenute.

Il Pentagono non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento sulle consegne di missili.

Il procuratore capo dell’Ucraina ha affermato la scorsa settimana che i missili balistici forniti dalla Corea del Nord alla Russia si sono rivelati inaffidabili sul campo di battaglia, con solo due dei 24 che hanno colpito i loro obiettivi. Sia Mosca che Pyongyang hanno negato che la Corea del Nord abbia fornito alla Russia le munizioni utilizzate in Ucraina.

Al contrario, Jeffrey Lewis, un esperto del Middlebury Institute of International Studies di Monterey, ha affermato che la famiglia di missili Fateh-110 e lo Zolfaghar sono armi di precisione.

“Servono per indicare cose di grande valore e che necessitano di danni precisi”, ha detto Lewis, aggiungendo che 400 munizioni potrebbero causare danni considerevoli se usate in Ucraina. Ha notato, tuttavia, che i bombardamenti russi sono già “piuttosto brutali”.

Il ritardo negli aiuti statunitensi indebolisce le difese dell’Ucraina

Una fonte militare ucraina ha detto a Reuters che Kyiv non ha registrato alcun utilizzo di missili balistici iraniani da parte delle forze russe nel conflitto. Il ministero della Difesa ucraino non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento della Reuters.

Dopo la pubblicazione di questa storia, un portavoce dell’aeronautica militare ucraina ha dichiarato alla televisione nazionale di non avere informazioni ufficiali sull’ottenimento di tali missili da parte della Russia. Ha detto che i missili balistici rappresenterebbero una seria minaccia per l’Ucraina.

L’ex ministro della Difesa ucraino Andriy Zagorodnyuk ha affermato che la Russia vuole integrare il suo arsenale missilistico in un momento in cui i ritardi nell’approvazione di un importante pacchetto di aiuti militari statunitensi al Congresso hanno lasciato l’Ucraina a corto di munizioni e altro materiale.

“La mancanza di sostegno da parte degli Stati Uniti significa carenza di difesa aerea terrestre in Ucraina. Quindi vogliono accumulare una massa di razzi e sfondare la difesa aerea ucraina”, ha detto Zagorodnyuk, che presiede il Centro per le strategie di difesa con sede a Kyiv, un think tank sulla sicurezza, e fornisce consulenza al governo.

Kyiv ha ripetutamente chiesto a Teheran di interrompere la fornitura di droni Shahed alla Russia, che sono diventati un punto fermo degli attacchi a lungo raggio di Mosca contro le città e le infrastrutture ucraine, insieme a una serie di missili.

L’aeronautica ucraina ha dichiarato a dicembre che la Russia aveva lanciato 3.700 droni Shahed durante la guerra, che possono volare per centinaia di chilometri ed esplodere all’impatto. Gli ucraini li chiamano “ciclomotori” per il suono caratteristico dei loro motori; le difese aeree ne abbattono decine ogni settimana.

Inizialmente l’Iran ha negato di aver fornito droni alla Russia, ma mesi dopo ha affermato di averne fornito un piccolo numero prima che Mosca lanciasse la guerra all’Ucraina nel 2022.

“Coloro che accusano l’Iran di fornire armi a una delle parti in guerra in Ucraina lo fanno per scopi politici”, ha detto lunedì il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani, quando gli è stato chiesto della consegna di droni da parte di Teheran alla Russia. “Non abbiamo fornito alcun drone per prendere parte a quella guerra”.

Rob Lee, membro senior del Foreign Policy Research Institute, un think tank con sede a Filadelfia, ha affermato che una fornitura di missili Fateh-100 e Zolfaghar dall’Iran darebbe alla Russia un vantaggio ancora maggiore sul campo di battaglia.

“Potrebbero essere usati per colpire obiettivi militari a profondità operative, e i missili balistici sono più difficili da intercettare per le difese aeree ucraine”, ha detto Lee.

