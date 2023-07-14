L’indipendenza tecnologica al centro della prima strategia tedesca sulla Cina

La Germania ha posto l’indipendenza tecnologica da Pechino al centro della sua prima strategia per reimpostare i rapporti con la Cina. L’obbiettivo è quello di lavorare sulle aree che vanno dalla fornitura di materie prime, alla protezione delle infrastrutture critiche e alla sicurezza informatica, al controspionaggio e alla lotta alla disinformazione.

La strategia che il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha presentato giovedì (13 luglio) afferma che “tecnologie chiave come i semiconduttori, l’intelligenza artificiale e le tecnologie verdi stanno diventando sempre più cruciali per la prosperità e la sicurezza”.

Sebbene il cancelliere tedesco Olaf Scholz abbia twittato che l’obiettivo del suo governo non è quello di separarsi da Pechino, la strategia tedesca assume una posizione più assertiva nei confronti della Cina per quanto riguarda la tecnologia.

La Germania cerca di diversificare i suoi rapporti economici per affrontare una Cina "più assertiva" La Germania vuole diversificare i suoi legami economici, ma non a spese della Cina. Lo ha dichiarato giovedì (13 luglio) la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, presentando la prima strategia del Paese per i rapporti con Pechino.

“Non vogliamo ostacolare …

Materie prime

La strategia tedesca riconosce la sua dipendenza dalla Cina per l’approvvigionamento di “vari metalli e terre rare” cruciali per la produzione di chip, sottolineando che il 94% delle terre rare dell’UE proviene dalla Cina.

Questa dipendenza ha già causato una serie di problemi all’esecutivo di Berlino la scorsa settimana dopo che la Cina ha annunciato controlli sulle importazioni di gallio e germanio, due materie prime fondamentali per la produzione di semiconduttori.

La strategia cerca quindi di diversificare le proprie importazioni in modo vantaggioso per tutti, suggerendo di sostenere i propri partner che estraggono materie prime “nel mantenere più creazione di valore” rispetto alla semplice estrazione nei propri Paesi, promuovendo così “prosperità” e crescita economica.

Berlino è già al centro dello sforzo europeo per riportare la produzione di semiconduttori nel Vecchio Continente, con Intel che prevede di realizzare due mega fab in Sassonia-Anhalt.

Infrastrutture critiche

La strategia elenca inserisce le infrastrutture di telecomunicazione come “critiche” per la sicurezza nazionale e afferma che le “reti pubbliche di telefonia mobile 5G” sono già state protette da leggi specifiche.

Inoltre, assicura che la legge sull’Ufficio federale per la sicurezza informatica “stabilisce per i gestori di infrastrutture strategiche l’obbligo di rendere noto il previsto primo utilizzo di un componente critico”.

Tuttavia, la Germania è stata spesso additata per aver mantenuto un approccio attendista nello smaltimento di apparecchiature fornite da fornitori ad alto rischio come il colosso Huawei, accusato di essere alle dirette dipendenze del regime autoritario di Pechino.

La strategia non suggerisce un drastico cambio di approccio, ma che Berlino valuterà settore per settore in base al loro livello di criticità. Ad esempio, la Federal Network Agency pubblicherà un elenco di funzioni critiche per il settore energetico nel 2023.

Sovranità tecnologica

Berlino vuole inoltre “non diventare dipendente da tecnologie di Paesi terzi che non condividono i nostri valori fondamentali”.

Per tenere il passo con la Cina, il governo tedesco prevede di investire di più in “tecnologie chiave emergenti in tempo utile” e utilizzare metodi di “prospettiva strategica” per identificarle, aumentare i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo e migliorare la protezione dei brevetti.

In questa nota, il governo federale ribadisce il suo impegno nei confronti dei regolamenti dell’UE sulla tecnologia, principalmente l’EU Chip’s Act, l’AI Act, il Data Act e il Data Governance Act.

La Germania cammina sul filo del rasoio per gestire la Cina Il difficile equilibrio della Germania tra la riduzione del rischio delle relazioni politiche con la Cina e il mantenimento di solide relazioni economiche sarà una delle principali sfide che i due Paesi dovranno affrontare durante le consultazioni governative di martedì …

Sicurezza informatica e attività di spionaggio

Il governo federale tedesco osserva che la sicurezza informatica non è diversa dalla sicurezza analogica, scrivendo che sono “due facce della stessa medaglia”.

Il documento mette inoltre in guardia contro “gli attori informatici cinesi [che] sono coinvolti nello spionaggio economico e accademico nel tentativo di ottenere l’accesso ai segreti commerciali e di ricerca delle società tedesche”.

Berlino ha affermato che contribuirà al Toolbox della diplomazia informatica dell’UE, che è attualmente in fase di revisione, e lavorerà con partner che la pensano allo stesso modo per costruire regimi di certificazione internazionale per valutare la sicurezza della tecnologia dell’informazione.

Disinformazione

Ribadendo l’impegno della Germania nei confronti dell’Ucraina, la strategia ha evidenziato la necessità di combattere le campagne di disinformazione e le false narrazioni.

Berlino ha avvertito che la “democrazia tedesca può essere danneggiata anche dalla promozione occulta di interessi per volere delle autorità cinesi”, citando un atto che introduce un registro delle lobby per la rappresentanza di interessi al Bundestag tedesco e al governo federale inteso a creare maggiore trasparenza negli sforzi di lobbying.

Contrastare le “interferenze” di Pechino

Il rapporto chiede inoltre che scuole, università, insegnanti e ricercatori tedeschi assicurino che gli Istituti Confucio sostengano “il principio della libertà della scienza, della ricerca e dell’insegnamento accademico”, sottolineando la necessità di pretendere la massima trasparenza delle attività, “in particolare quando i finanziamenti del governo sono impiegati per la cooperazione con la Cina”.

Infine, Berlino desidera garantire che la sovranità del Paese non venga violata da “atti di repressione transnazionale contro i cittadini cinesi”. Il governo federale tedesco promette di prendere “contromisure per affrontare le stazioni di polizia all’estero”.

Per raggiungere questo obiettivo, afferma chiaramente che prenderà di mira specifiche cellule e organizzazioni legate al Partito comunista cinese in Germania.

[A cura di Luca Bertuzzi/Oliver Noyan/Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale.