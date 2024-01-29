L’India si allontana dalle armi russe, ma manterrà forti legami con Mosca

L’India sta cercando di prendere le distanze dal suo principale fornitore di armi dopo che la capacità della Russia di fornire munizioni e ricambi è stata ostacolata dalla guerra in Ucraina, ma deve agire con cautela per evitare di spingere Mosca ad avvicinarsi alla Cina, hanno detto fonti indiane.

Il più grande importatore di armi al mondo sta lentamente virando verso ovest, mentre gli Stati Uniti cercano di rafforzare i legami nella regione indo-pacifica, sperando di contenere l’ascesa della Cina allontanando la nazione dell’Asia meridionale dalla tradizionale dipendenza dalla Russia.

Secondo l’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma, negli ultimi vent’anni la Russia ha fornito il 65% degli acquisti di armi dell’India, per un valore di oltre 60 miliardi di dollari, ma la guerra in Ucraina ha accelerato l’impulso a diversificare la sua fornitura di armi.

“Probabilmente non firmeremo nessun accordo militare importante con la Russia”, ha dichiarato Nandan Unnikrishnan, esperto di Russia presso il think tank Observer Research Foundation di Nuova Delhi. “Sarebbe un segnale d’allarme per Washington”.

Questa opinione arriva nonostante le offerte di Mosca, descritte da quattro fonti governative indiane, tra cui un alto funzionario della sicurezza recentemente andato in pensione, che includono mezzi come i più avanzati elicotteri Kamov e i caccia Sukhoi e MiG, con l’aggiunta di una produzione congiunta in India.

Tutte e quattro le fonti hanno parlato a condizione di anonimato dato l’argomento delicato.

I ministeri degli Esteri e della Difesa di India e Russia non hanno risposto alle richieste di commento.

La Russia ha pubblicamente esortato l’India a rafforzare i legami in materia di difesa, ma il primo ministro Narendra Modi si è concentrato sulla produzione interna con tecnologia occidentale, hanno detto esperti e funzionari.

Tali sforzi si adatterebbero meglio al programma “Make in India” di Modi, volto a incoraggiare la produzione nazionale, mentre egli fa tentativo di ottenere un terzo mandato alle elezioni generali previste per maggio.

L’India prevede di spendere quasi 100 miliardi di dollari in ordini per la difesa nel prossimo decennio, ha dichiarato il ministro della Difesa.

L’anno scorso, India e Stati Uniti hanno firmato un accordo per la produzione di motori in India da parte di General Electric per alimentare i suoi jet da combattimento, la prima concessione statunitense di questo tipo a un Paese non americano.

All’epoca i due paesi avevano anche in programma di “accelerare” la cooperazione tecnologica e la coproduzione in settori che vanno dal combattimento aereo all’intelligence.

A spingere ulteriormente i legami dell’India con gli Stati Uniti è l’inquietudine nei confronti della Cina, le cui truppe sono coinvolte in uno stallo alla frontiera himalayana dal 2020, quando sono morti 24 soldati in uno degli scontri più sanguinosi degli ultimi cinque decenni.

I vicini, dotati di armi nucleari, hanno combattuto una guerra nel 1962, ma la loro frontiera, lunga più di 3.200 km, è ancora contesa.

Più vicini a Pechino

L’India deve camminare su una linea sottile nei legami con la Russia, di cui è il maggior acquirente di armi e, dal 2022, anche uno dei maggiori acquirenti del suo petrolio. L’interruzione di questi scambi spingerebbe Mosca ad avvicinarsi a Pechino, l’unica altra grande economia con cui ha rapporti.

“L’acquisto di armi ti fa guadagnare influenza”, ha detto il funzionario di sicurezza in pensione. “Escludendoli, li si rende subordinati alla Cina”.

Il commercio con la Russia in campo energetico e in altri settori aiuterebbe a “tenerla il più lontano possibile dalla Cina”, ha aggiunto l’analista Unnikrishnan.

Le esportazioni di armi della Russia si sono in gran parte stabilizzate dopo le prime interruzioni dovute alla guerra in Ucraina, che hanno alimentato le preoccupazioni sulla prontezza operativa dell’India, hanno detto i funzionari, ma i timori non si sono del tutto dissipati.

“Con l’estendersi della guerra in Ucraina, ci si chiede se la Russia sarà in grado di fornirci pezzi di ricambio”, ha dichiarato Swasti Rao, esperto di Eurasia presso l’Istituto statale Manohar Parrikar per gli studi e le analisi sulla difesa. “Sta portando alla diversificazione”.

L’India sta puntando ai jet francesi per la sua ultima portaerei e vuole realizzare sottomarini con tecnologia francese, tedesca o spagnola e jet da combattimento con motori americani e francesi, hanno detto le fonti.

“L’allineamento multiplo dell’India continuerà, a cavallo dei legami con la Russia e in equilibrio con l’Occidente, ma non sarà una distribuzione equa”, ha detto Rao.

La spinta russa

Il 27 dicembre, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar, in visita a Mosca, il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha fatto l’ultimo passo per aumentare gli accordi di difesa con l’India.

Lavrov ha dichiarato di aver discusso con Jaishankar le prospettive di cooperazione militare e tecnica, compresa la produzione congiunta di armi, aggiungendo che la Russia è pronta a sostenere l’obiettivo indiano di aumentare la produzione interna.

Jaishankar ha risposto che i legami sono molto forti, con un commercio bidirezionale a livelli record, grazie ad accordi nel settore dell’energia, dei fertilizzanti e del carbone per la produzione di acciaio, ma non ha menzionato la difesa.

Non ci sono stati progressi nell’accordo del 2015 che prevedeva la produzione congiunta di elicotteri Kamov Ka-226T in India, con 200 esemplari destinati alle forze di difesa indiane.

Invece, nel 2022, l’India ha iniziato a introdurre elicotteri da combattimento prodotti dalla Hindustan Aeronautics Ltd., azienda statale.

Le armi, dai carri armati di origine sovietica o russa a una portaerei e ai sistemi missilistici terra-aria, costituiscono oltre il 60% dell’hardware militare indiano.

Nuova Delhi avrà bisogno di ricambi russi per la loro manutenzione e riparazione per quasi due decenni, hanno detto i funzionari.

I due Paesi producono congiuntamente il missile da crociera BrahMos e hanno in programma di produrre in India i fucili AK-203.

Tra gli intoppi, l’anno scorso l’Aeronautica militare indiana ha dichiarato che la Russia non è stata in grado di rispettare gli impegni presi per la consegna di un’importante piattaforma che non ha identificato.

Inoltre, due funzionari militari indiani hanno dichiarato che la Russia ha ritardato di oltre un anno la consegna di parti di un sistema di difesa aerea acquistato dall’India nel 2018 per 5,5 miliardi di dollari.

La grande frammentazione dell’Europa

In un panorama globale fortemente instabile, l’Unione europea resta una spettatrice passiva vittima della logica intergovernativa a cui è ancora legato l’ambito della difesa e della politica estera che vede in campo 27 piattaforme differenti.

“Servono campioni europei nell’industria della difesa” afferma in un’intervista al Financial Times l’amministratore delegato e diretto generale di Leonardo, Roberto Cingolani, “se ci sono molte aziende che investono su tante piattaforme differenti, l’investimento medio per piattaforma sarà basso”.

L’apertura dell’India ad altri fornitori rappresenta un passo storico nella politica estera del Paese asiatico.

Di fronte agli sguardi che potenze globali come l’India rivolgono attorno, anche nell’ambito della fornitura di armi, l’Unione europea continua a rispondere a livello di Stati membri, incapace di creare una piattaforma comune e un’industria comune europea degli armamenti.

