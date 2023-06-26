L’evoluzione del fallito colpo di Stato della compagnia di mercenari Wagner in Russia

La “ribellione” dei mercenari russi della compagnia privata Wagner comandata da Yevgeny Prigozhin ha lasciato il mondo con il fiato sospeso, alimentando l’idea di un golpe contro Vladimir Putin. L’ammutinamento del potente esercito privato russo, che oltre a combattere in Ucraina è presente in Africa e Medio Oriente, si è risolto con un presunto accordo raggiunto tra Prigozhin e il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko, con il capo della Wagner che ha annunciato la ritirata dalle sue forze “senza spargimenti di sangue”. Ma come si sono svolti gli eventi?

Venerdì

Yevgeny Prigozhin, il capo dell’esercito privato chiamato Wagner, pubblica un video che intensifica la sua faida con i vertici militari russi e, per la prima volta, rifiuta la giustificazione fondamentale del presidente Vladimir Putin per l’invasione dell’Ucraina.

– In una serie di successive registrazioni audio pubblicate su Telegram, Prigozhin afferma che il “male” della leadership militare russa “deve essere fermato” e che il suo gruppo di mercenari Wagner guiderà una “marcia per la giustizia”, in quello che è un chiaro messaggio contro il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il capo di Stato maggiore, Valery Gerasimov.

– Il servizio di sicurezza russo dell’FSB risponde aprendo un procedimento penale contro Prigozhin, dicendo che ha chiesto l’ammutinamento armato.

– Il vicecomandante dell’operazione militare russa in Ucraina, il generale Sergei Surovikin, esorta la milizia Wagner a rinunciare alla sua opposizione alla leadership militare e a tornare alle proprie basi.

Sabato

– Prigozhin afferma che i suoi uomini hanno attraversato il confine tra Ucraina e Russia e che sono pronti ad andare “fino in fondo” contro l’esercito russo.

– In una registrazione audio pubblicata sul social Telegram, Prigozhin afferma che i combattenti della Wagner sono entrati nella città russa meridionale di Rostov sul Don.

– La Casa Bianca afferma che sta monitorando la situazione che coinvolge la Russia e il gruppo Wagner e si consulterà con alleati e partner sugli sviluppi.

– Il governatore della regione di Rostov, nel sud della Russia, adiacente all’Ucraina, dice ai residenti di mantenere la calma e di rimanere in casa quando diventa chiaro che le forze di Wagner hanno preso il controllo della città.

– Il ministero della Difesa russo rilascia una dichiarazione in cui invita i combattenti di Wagner ad abbandonare Prigozhin, affermando di essere stati “ingannati e trascinati in un’avventura criminale”.

– Una fonte della sicurezza russa dice a Reuters che i combattenti Wagner hanno preso il controllo di tutte le strutture militari nella città di Voronezh, a circa 500 km a sud di Mosca.

– Il presidente russo Vladimir Putin fa un discorso televisivo promettendo di reprimere quello che chiama un “ammutinamento armato”. Accusa Prigozhin di “tradimento”.

– Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, stretto alleato di Putin, dice che le sue forze sono pronte ad aiutare a reprimere la rivolta di Prigozhin e ad usare metodi duri se necessario.

– I governi europei tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Italia rilasciano dichiarazioni affermando che stanno osservando attentamente gli sviluppi in Russia. Nel corso della giornata, numerosi altri governi in tutto il mondo rilasciano dichiarazioni simili.

– Elicotteri militari russi aprono il fuoco su un convoglio di mercenari ribelli che si trova a circa 350 Km da Mosca con un’avanzata fulminea dopo aver conquistato Rostov durante la notte.

– Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che “la debolezza della Russia è evidente” e più a lungo Mosca manterrà le sue truppe e mercenari in Ucraina, più caos attirerà a casa.

– Sergei Naryshkin, capo del servizio di intelligence estero russo SVR, afferma che è chiaro che il tentativo di Prigozhin di destabilizzare la società e innescare una guerra civile fratricida è fallito, riferisce l’agenzia di stampa russa TASS.

– Secondo le fotografie pubblicate dal quotidiano Vedomosti, i militari russi hanno allestito postazioni armate di mitragliatrici all’estremità sud-ovest di Mosca.

-Le fotografie mostrano anche un assembramento di poliziotti armati nel punto in cui l’autostrada M4 – percorsa dai mercenari ammutinati di Wagner – raggiunge la capitale russa.

– Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan parla al telefono con Putin e lo esorta ad agire con buon senso, secondo una nota diramata dalla presidenza turco.

– La Bielorussia rilascia una dichiarazione in cui riafferma la sua alleanza con la Russia.

– La Casa Bianca afferma che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato con i leader di Francia, Germania e Regno Unito e che hanno affermato il loro sostegno all’Ucraina. Anche il segretario di Stato americano Antony Blinken afferma di aver parlato con i ministri degli Esteri del G7 e con l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri Josep Borrell.

– Putin firma una legge che consente detenzioni di 30 giorni per aver violato la legge marziale nei luoghi in cui è stata imposta, riferisce l’agenzia di stampa RIA.

– Ai mercenari Wagner è stata promessa un’amnistia se depongono le armi “ma dovrebbero farlo in fretta”, ha affermato l’agenzia di stampa TASS, citando il deputato Pavel Krasheninnikov.

– Il ministero degli Esteri russo rilascia una dichiarazione che mette in guardia i Paesi occidentali dall’usare l’ammutinamento del gruppo Wagner “per raggiungere i loro obiettivi russofobi”.

– L’ufficio del presidente bielorusso Alexander Lukashenko afferma di aver mediato un accordo con Prigozhin che ha accettato di porre fine all’avanzata e stemperare le tensioni.

– Prigozhin annuncia di aver ordinato ai suoi combattenti che avanzavano su Mosca in convoglio di tornare indietro e fare ritorno alle loro basi per evitare spargimenti di sangue.

