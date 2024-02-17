EURACTIV logo

Da Monaco Scholz afferma che l’UE deve rafforzare la difesa, mentre Zelensky invoca maggiore sostegno contro Mosca

17 Febbraio 2024|17:57 (aggiornato: 19 Febbraio 2024|10:22 )

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz tiene un discorso presso l'hotel "Bayerischer Hof", sede della 60esima Conferenza sulla sicurezza di Monaco (MSC), a Monaco, Germania, il 17 febbraio 2024. Più di 500 personalità internazionali di alto livello si incontrano al 60esimo Conferenza sulla sicurezza di Monaco a Monaco durante il loro incontro annuale dal 16 al 18 febbraio 2024 per discutere questioni di sicurezza globale. [EPA-EFE/ANNA SZILAGYI]

L’Europa deve rafforzare la sua capacità di difendersi e scoraggiare potenziali aggressori indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni americane o da come andrà a finire la guerra in Ucraina, ha affermato sabato (17 febbraio) il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

“Noi europei dobbiamo prenderci molta più cura della nostra sicurezza, ora e in futuro”, ha detto Scholz al pubblico dell’annuale Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove è intervenuto anche il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, il quale ha lanciato un nuovo accorato appello agli alleati occidentali, invitandoli a non lasciare sola Kyiv.

La Germania, la più grande economia europea, spesso criticata in passato per non aver speso abbastanza per la difesa, raggiungerebbe l’obiettivo di spesa del 2% della NATO “negli anni 2020, 2030 e oltre”, ha affermato Scholz.

Secondo i dati del Kiel Institute, Berlino è attualmente di gran lunga il principale sostenitore dell’Ucraina in termini di aiuti militari in Europa.

Per l’anno in corso, la Germania ha quasi raddoppiato i suoi aiuti militari portandoli a oltre 7 miliardi di euro, mentre gli impegni per i prossimi anni ammontano a sei miliardi.

“Mi piacerebbe molto vedere decisioni simili prese in tutte le capitali dell’UE – e io, insieme ad altri colleghi europei, sto spingendo fortemente per questo anche qui”, ha detto Scholz, pur ammettendo che non sarebbe facile per alcuni governi europei.

“Sì, altrove mancano i soldi, ma lasciatemi dire questo: senza sicurezza, tutto il resto è niente”, ha aggiunto.

“Putin sta inviando sempre più truppe al fronte, quindi dobbiamo chiederci: stiamo facendo abbastanza per far capire a Putin che siamo lì a lungo termine?”, si è domandato Scholz.

La Germania sta inoltre discutendo con gli alleati della NATO, Francia e Regno Unito, sullo sviluppo di armi di precisione a distanza per garantire che la sua strategia di deterrenza rimanga all’avanguardia, ha aggiunto.

Alla domanda se il suo governo fornirà missili Taurus all’Ucraina, il cancelliere tedesco ha affermato che la Germania sta facendo di tutto per aiutare l’Ucraina a difendersi e che le decisioni saranno prese al momento giusto.

Intervenendo a Monaco, Scholz ha respinto le affermazioni di Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti sotto la sua presidenza avrebbero lasciato che i paesi che spendessero meno della NATO si arrangiassero da soli:

“Vorrei dirlo chiaramente: qualsiasi relativizzazione della clausola di difesa della NATO serve solo a coloro che vogliono indebolirci – come [il presidente russo Vladimir] Putin”.

Secondo Scholz, la Russia non ha raggiunto “nessuno dei suoi obiettivi di guerra” in Ucraina ma nonostante “le enormi perdite (…) parti significative delle forze armate russe sono intatte”.

La Germania è quindi “determinata” a proseguire sulla strada del sostegno all’Ucraina.

Zelensky avverte, se “l’Ucraina resta sola la Russia ci distruggerà” 

Durante il suo intervento a Monaco, il presidente ucraino ha affermato che la resistenza dell’Ucraina contro l’invasione delle truppe russe è limitata dalla mancanza di missili a lungo raggio e di proiettili di artiglieria, avvertendo delle terribili conseguenze di una vittoria russa.

Intervenendo in una sala gremita della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Zelensky ha invitato gli alleati occidentali a intensificare gli sforzi contro l’aggressione russa e il presidente Vladimir Putin.

Se “l’Ucraina viene lasciata sola, la Russia ci distruggerà”, ha detto Zelensky, aggiungendo che “non c’è nessuno per il quale la guerra in corso in Europa non rappresenti una minaccia”.

“Se non agiamo adesso, Putin riuscirà a trasformare i prossimi anni in una catastrofe, non solo per l’Ucraina ma anche per altri”.

Zelensky ha affrontato una preoccupazione che ha pesato sulle menti dei funzionari della sicurezza europei negli ultimi mesi:

Se l’Occidente non dovesse prendere sul serio la minaccia russa, ha detto, “forse l’Europa si troverà ad affrontare tempi in cui la questione di invocare l’articolo 5 del trattato NATO non sarà affatto una questione di Washington, ma piuttosto delle capitali europee”.

Il presidente russo Vladimir Putin “uccide chi vuole”, ha detto Zelensky, riferendosi alla morte del leader dell’opposizione russa imprigionato Alexei Navalny.

Ma ha anche sostenuto che le azioni di Putin indicano le debolezze della Russia, poiché “per la prima volta Putin si è inchinato all’Iran e alla Corea del Nord per chiedere aiuto”.

Mancanza di armi a lungo raggio

Con il suo discorso, Zelensky ha anche cercato di risvegliare gli alleati dalla stanchezza della guerra e di convincerli ad aumentare il loro sostegno finanziario e militare in un momento critico della battaglia del suo paese contro la Russia.

Con la guerra ormai entrata nel suo terzo anno, la sua richiesta di aiuto riecheggia quella lanciata due anni fa, quando parlò di persona per l’ultima volta a Monaco solo pochi giorni prima dell’invasione del suo paese, ma affrontando condizioni diverse.

Zelensky ha affermato ancora una volta che gli sforzi dell’Ucraina per respingere le truppe russe stanno soffrendo a causa della mancanza di armi a lungo raggio e di proiettili di artiglieria.

“Mantenere l’Ucraina in deficit artificiale di armi, in particolare in deficit di artiglieria e capacità a lungo raggio, consente a Putin di adattarsi all’attuale intensità della guerra”, ha detto ai leader della sicurezza riuniti a Monaco.

Il discorso di Zelensky ha assunto maggiore urgenza in seguito al ritiro delle truppe ucraine dalla città di Avdiivka, in prima linea, che negli ultimi giorni era stata oggetto di pesanti attacchi russi.

Il nuovo comandante delle Forze armate ucraine Oleksandr Syrsky ha affermato sabato in una dichiarazione di aver ordinato alle truppe di ritirarsi dalla città industriale in gran parte distrutta per preservare vite umane ed evitare di essere accerchiati nella città.

Il tour europeo di Zelensky arriva mentre l’Ucraina si trova ad affrontare una pressione crescente, non solo a causa dei rinnovati attacchi russi, ma anche a causa dei dubbi sul futuro a lungo termine degli aiuti occidentali, nonché della carenza di munizioni.

Prima di giungere a Monaco, Zelensky ha visitato Berlino e Parigi, dove ha firmato patti con entrambi i Paesi garantendo il mantenimento a lungo termine del sostegno alla difesa di Kyiv.

Parlando a Parigi la sera prima, Zelensky ha affermato che spera che due accordi sulla sicurezza possano dare “un impulso agli sforzi degli Stati Uniti” per il suo Paese.

L’invito a Trump

Sempre sabato, Zelensky ha incontrato a Monaco il vicepresidente americana Kamala Harris con la quale ha discusso di un possibile pacchetto di aiuti militari da 60 miliardi di dollari, bloccato a Washington dallo scorso anno a causa delle dispute in seno al Congresso degli Stati Uniti.

La lotta per garantire maggiori aiuti statunitensi arriva quando l’UE ha ammesso che sarebbe stata in grado di consegnare solo la metà del milione di proiettili di artiglieria che aveva promesso di inviare entro marzo.

Alla domanda se fosse preoccupato per il ritorno al potere dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e se ciò potesse segnalare un cambiamento nella politica di Washington in Ucraina, Zelensky ha detto di aver incoraggiato Trump a conoscere la situazione sul campo.

“Se lui [Trump] venisse in Ucraina, sono pronto ad andare al fronte con lui”, ha detto Zelensky, rispondendo alla domanda se fosse pronto a invitare Trump a Kyiv.

“Dobbiamo mostrare alla gente cosa sta succedendo lì. Questa è una vera guerra, non un [reel] di Instagram”.

