Da Monaco Scholz afferma che l’UE deve rafforzare la difesa, mentre Zelensky invoca maggiore sostegno contro Mosca

L’Europa deve rafforzare la sua capacità di difendersi e scoraggiare potenziali aggressori indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni americane o da come andrà a finire la guerra in Ucraina, ha affermato sabato (17 febbraio) il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

“Noi europei dobbiamo prenderci molta più cura della nostra sicurezza, ora e in futuro”, ha detto Scholz al pubblico dell’annuale Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove è intervenuto anche il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, il quale ha lanciato un nuovo accorato appello agli alleati occidentali, invitandoli a non lasciare sola Kyiv.

La Germania, la più grande economia europea, spesso criticata in passato per non aver speso abbastanza per la difesa, raggiungerebbe l’obiettivo di spesa del 2% della NATO “negli anni 2020, 2030 e oltre”, ha affermato Scholz.

Secondo i dati del Kiel Institute, Berlino è attualmente di gran lunga il principale sostenitore dell’Ucraina in termini di aiuti militari in Europa.

Per l’anno in corso, la Germania ha quasi raddoppiato i suoi aiuti militari portandoli a oltre 7 miliardi di euro, mentre gli impegni per i prossimi anni ammontano a sei miliardi.

“Mi piacerebbe molto vedere decisioni simili prese in tutte le capitali dell’UE – e io, insieme ad altri colleghi europei, sto spingendo fortemente per questo anche qui”, ha detto Scholz, pur ammettendo che non sarebbe facile per alcuni governi europei.

“Sì, altrove mancano i soldi, ma lasciatemi dire questo: senza sicurezza, tutto il resto è niente”, ha aggiunto.

“Putin sta inviando sempre più truppe al fronte, quindi dobbiamo chiederci: stiamo facendo abbastanza per far capire a Putin che siamo lì a lungo termine?”, si è domandato Scholz.

La Germania sta inoltre discutendo con gli alleati della NATO, Francia e Regno Unito, sullo sviluppo di armi di precisione a distanza per garantire che la sua strategia di deterrenza rimanga all’avanguardia, ha aggiunto.

Gli USA continueranno a guidare la sicurezza globale, assicura la vicepresidente Harris Gli Stati Uniti continueranno a guidare la sicurezza globale, ha affermato venerdì 16 febbraio alla Conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco di Baviera la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, prendendo chiaramente le distanze dalle dichiarazioni NATO dell’ex presidente …

Alla domanda se il suo governo fornirà missili Taurus all’Ucraina, il cancelliere tedesco ha affermato che la Germania sta facendo di tutto per aiutare l’Ucraina a difendersi e che le decisioni saranno prese al momento giusto.

Intervenendo a Monaco, Scholz ha respinto le affermazioni di Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti sotto la sua presidenza avrebbero lasciato che i paesi che spendessero meno della NATO si arrangiassero da soli:

“Vorrei dirlo chiaramente: qualsiasi relativizzazione della clausola di difesa della NATO serve solo a coloro che vogliono indebolirci – come [il presidente russo Vladimir] Putin”.

Secondo Scholz, la Russia non ha raggiunto “nessuno dei suoi obiettivi di guerra” in Ucraina ma nonostante “le enormi perdite (…) parti significative delle forze armate russe sono intatte”.

La Germania è quindi “determinata” a proseguire sulla strada del sostegno all’Ucraina.

Zelensky avverte, se “l’Ucraina resta sola la Russia ci distruggerà”

Leggi qui e qui gli articoli originali.