L’esercitazione navale congiunta di Sudafrica, Russia e Cina allarma l’Occidente

Venerdì 17 febbraio il Sudafrica ha avviato un’esercitazione navale congiunta con la Russia e la Cina, una mossa che il Paese definisce di routine ma che ha alimentato le critiche interne e i timori che le esercitazioni mettano a rischio le importanti relazioni con i partner occidentali.

Le potenze mondiali si contendono l’influenza in Africa tra le crescenti tensioni globali derivanti dalla guerra in Ucraina e la posizione sempre più aggressiva della Cina nei confronti di Taiwan.

Alcune nazioni africane si rifiutano fermamente di schierarsi, cercando di trarre vantaggio dal braccio di ferro diplomatico. Ma secondo gli analisti, ospitare l’esercitazione Mosi II, della durata di 10 giorni e che coincide con l’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, il 24 febbraio, è una strategia rischiosa.

https://twitter.com/donalddavhie/status/1625242792346677249?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1625242792346677249%7Ctwgr%5E7861cea50f35457243e2fc2ed5afc2dbebfd9253%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fglobal-europe%2Fnews%2Fsouth-africas-naval-exercise-with-russia-china-raises-western-alarm%2F

“Queste esercitazioni servono come parafulmine”, ha dichiarato Steven Gruzd, dell’Istituto sudafricano per gli affari internazionali.

Il Sudafrica afferma di mantenere una posizione neutrale sul conflitto ucraino e si è astenuto dal votare una risoluzione delle Nazioni Unite che condannava la Russia lo scorso anno.

Respingendo le critiche, ha ricordato le esercitazioni simili che ha tenuto con altri partner internazionali, tra cui una con la Francia a novembre.

“Il Sudafrica, come ogni Stato indipendente e sovrano, ha il diritto di condurre le proprie relazioni estere in linea con i propri interessi nazionali”, ha dichiarato il mese scorso il ministero della Difesa sudafricano.

Ma sei diplomatici con sede in Sudafrica – tutti provenienti da Paesi della NATO o dell’UE – hanno dichiarato alla Reuters di condannare l’esercitazione.

“Non è giusto, e abbiamo detto loro che non approviamo”, ha detto uno di loro.

Le azioni della Russia stessa hanno alimentato la controversia. Il Paese ha schierato una fregata armata con un missile da crociera ipersonico di nuova generazione chiamato Zircon.

Il Presidente Vladimir Putin ha definito “inarrestabile” l’arma, che può viaggiare a una velocità cinque volte superiore a quella del suono. L’agenzia di stampa russa TASS ha riferito questo mese che la fregata avrebbe effettuato un lancio di addestramento durante l’esercitazione.

“Non sono sicuro che il Sudafrica si renda conto delle conseguenze potenziali”, ha detto Gruzd.

Il Ministero della Difesa russo non ha risposto a una richiesta di commento e la Forza di Difesa Nazionale del Sudafrica ha smentito la notizia della TASS. Ma l’indignazione di coloro che si oppongono allo spiegamento della Russia nelle acque sudafricane persiste.

Lo scorso fine settimana, la nave che trasportava lo Zircon ha attraccato a Città del Capo, con le lettere Z e V sui fianchi, simboli utilizzati dalla Russia per promuovere la guerra in Ucraina.

“Città del Capo non sarà complice della guerra della Russia”, ha scritto il sindaco Geordin Hill-Lewis su Twitter, dichiarando che la nave non è gradita in città.

Legami storici

Il Congresso nazionale africano, al governo in Sudafrica, ha legami di lunga data con Mosca, che ha sostenuto la sua lotta contro il regime razzista di apartheid che molti Stati occidentali consideravano un alleato nella Guerra Fredda.

“La posizione della Russia, e in misura minore della Cina, come alleato anticoloniale risuona ancora in gran parte dell’Africa, anche se altri la considerano ormai storia antica”, ha dichiarato Cobus van Staden del China-Global South Project.

Mentre la Russia e la Cina cercano di costruire nuove coalizioni internazionali, questa storia sta tornando alla ribalta in Africa, dove alcune nazioni sono alla ricerca di alternative all’egemonia occidentale.

Il Sudafrica, ad esempio, apprezza molto il suo posto all’interno del blocco dei BRICS, insieme a Russia, Cina, India e Brasile, e sostiene i piani di Pechino per espanderne l’adesione e aumentare il proprio peso.

C’è il rischio, tuttavia, che gli obiettivi di politica estera di Pretoria compromettano i suoi interessi economici.

“Alcune aziende ci hanno chiesto se è ancora sicuro impegnarsi con il Sudafrica per gli affari, perché temono possibili conseguenze”, ha detto un ambasciatore europeo alla Reuters.

La Cina è ora il primo partner commerciale bilaterale dell’Africa, ma l’UE è di gran lunga il più grande mercato per le esportazioni sudafricane.

Secondo i dati sudafricani, l’anno scorso il commercio bilaterale con l’UE è stato pari a circa 53 miliardi di dollari, rispetto ai poco più di 750 milioni con la Russia.

I critici interni della spinta sudafricana ad approfondire i legami con la Russia e la Cina affermano che la realtà economica, da sola, dovrebbe essere sufficiente a far riflettere il governo.

“È uno schiaffo ai nostri partner commerciali essere così chiaramente dalla parte della Russia nel giorno dell’anniversario dell’invasione”, ha dichiarato Kobus Marais, responsabile del portafoglio difesa dell’Alleanza Democratica dell’opposizione. “Siamo gli utili idioti”.