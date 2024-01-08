L’azione diplomatica di Borrell in Medio Oriente per evitare un allargamento del conflitto tra Israele e Hamas

Con la visita in Arabia Saudita l’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, prosegue nel tentativo di trovare una via d’uscita dalla guerra in corso tra Israele e Hamas in corso dal 7 ottobre e i cui ultimi sviluppi rischiano di allargare un conflitto finora circoscritto alla Striscia di Gaza ad altre parti della regione, in particolare il Libano.

Dopo aver concluso il 7 gennaio la sua visita di due giorni nel Paese dei cedri, il rappresentante della diplomazia UE è giunto in visita in Arabia Saudita, uno dei principali attori regionali insieme a Qatar ed Emirati, dove ha incontrato il ministro degli Affari esteri, Faisal bin Farhan.

“Abbiamo discusso la nostra iniziativa di pace congiunta e i passi per tradurre in azione il consenso internazionale sulla soluzione dei due Stati. La strada sarà difficile, ma non c’è alternativa alla pace”, ha affermato Borrell sul social network X (ex Twitter) dopo aver incontrato Bin Farhan ad Al Ula, nella parte occidentale del Paese del Golfo.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1744346718856966151

Borrell ha inoltre invitato Faisal bin Farhan a partecipare alla riunione del Consiglio Affari Esteri dell’UE il 22 gennaio a Bruxelles, che discuterà della situazione in Medio Oriente con i rappresentanti della Lega araba, dell’Arabia Saudita, dell’Egitto, della Palestina e di Israele.

In Arabia Saudita, Borrell ha incontrato anche il segretario di Stato americano Antony Blinken impegnato in un importante tour regionale di una settimana iniziato a Istanbul, in Turchia, lo scorso 5 gennaio e che si concluderà l’11 gennaio in Egitto.

“Abbiamo confrontato le note sui nostri colloqui nella regione e gli sforzi per ridurre la tensione, alleviare la catastrofe umanitaria in corso a Gaza e rafforzare il ruolo indispensabile delle Nazioni Unite”, ha affermato Borrell parlando del suo incontro con Blinken sui social network.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1744387051686965553

Questo è il quarto viaggio di Borrell nella regione da quando è scoppiata la guerra nella Striscia di Gaza il 7 ottobre. L’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza è iniziata lo scorso 8 ottobre, il giorno dopo il devastante attacco condotto da Hamas nel sud di Israele costato 1.200 civili morti e 240 persone rapite. Da allora, lo Stato ebraico ha lanciato una nuova invasione di Gaza costata finora oltre 22.000 e condannata dalla comunità internazionale.

“L’escalation regionale è un rischio reale e dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere insieme ai nostri partner arabi per evitare questa escalation”, ha detto Borrell in un video trasmesso sui social network.

Borrell ha fatto inoltre appello alla necessità di “fermare la tragedia umana che si sta verificando a Gaza” e di concordare un’immediata cessazione umanitaria delle ostilità che crei le condizioni favorevoli per concordare successivamente una cessazione più sostenibile e che consenta anche il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas.

“Gli abitanti di Gaza sono disperati”, ha affermato Borrell. “Non vedono l’ora che arrivi il giorno dopo, per loro il giorno dopo è già ieri”, ha aggiunto.

Borrell in visita in Libano per allentare le tensioni regionali dopo l’uccisione del vice leader di Hamas a Beirut L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, inizia venerdì una visita di due giorni in Libano in cui incontrerà i rappresentanti delle istituzioni civili e militari nel tentativo di allentare le tensioni …

Il nodo Libano

Prima dell’Arabia Saudita Borrell si è recato in Libano dove cresce il rischio di un confronto più ampio tra Israele e il movimento sciita Hezbollah, appoggiato dall’Iran, e importante alleato di Hamas.

“È assolutamente necessario evitare che il Libano venga trascinato in un conflitto regionale”, ha dichiarato Borrell in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib lo scorso 6 gennaio. “Sto inviando questo messaggio anche a Israele: nessuno vincerà da un conflitto regionale”, ha aggiunto.

“Penso che la guerra possa essere prevenuta, debba essere evitata e che la diplomazia possa prevalere”, ha detto Borrell ai giornalisti.

Sabato scorso, Borrell ha incontrato il primo ministro libanese Najib Mikati, il comandante della forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (UNIFIL) Aroldo Lazaro e l’influente portavoce del parlamento Nabih Berri. Borrell non si è però limitato a incontrare i vertici istituzionali, ma avuto anche un incontro con il Mohammad Raad, leader del blocco parlamentare di Hezbollah nel parlamento libanese.

In una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa spagnola EFE, Borrell ha affermato che Hezbollah non sta cercando la guerra con Israele poiché è “perfettamente consapevole” che ciò potrebbe trascinare l’Iran a unirsi al conflitto.

All’inizio di questa settimana, il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha aperto la porta al futuro dialogo per delineare il confine tra i due Paesi, che sono attualmente separati da una linea di ritiro tracciata dalle Nazioni Unite. Tuttavia, lo ha condizionato alla precedente fine della guerra di Gaza. Ciononostante, nell’intervista a EFE, Borrell ha ha esortato a “progredire il più possibile nel compito”, riconoscendo che una disputa territoriale non si risolve in un “fine settimana” e che alcuni aspetti, come la possibilità del disarmo di Hezbollah nel sud, “sembrano ora un po’ utopici”.

La visita di Borrell in Libano è giunta pochi giorni dopo l’uccisione in raid aereo attribuito a Israele a Dahieh, una delle roccaforti del movimento sciita guidato da Hassan Nasrallah a sud di Beirut, del vice leader e cofondatore delle Brigate Al Qassam Saleh al-Arouri, lo scorso 2 gennaio. All’uccisione di uno degli esponenti di Hamas di maggiore spicco uccisi da Israele si è aggiunto un altro sviluppo che rischia di catapultare il Libano nel conflitto: la morte sempre in un raid aereo attribuito a Israele nel sud del Paese dei Cedi di Wissam Tawil, un importante comandante di Hezbollah. Come sottolineato dal quotidiano libanese L’Orient le Jour, Wissam Tawil era un comandante delle forze d’élite Radwan di Hezbollah e l’ufficiale più anziano di Hezbollah ucciso finora nel conflitto.