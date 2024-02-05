L’Alto rappresentante Borrell si recherà nuovamente in visita in Ucraina

L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea diplomatico, Josep Borrell, ha confermato lunedì (5 febbraio) un nuovo viaggio in Ucraina, ribadendo la richiesta di maggiori aiuti per il paese devastato dalla guerra.

“Sto andando a Kyiv”, ha detto Borrell ai giornalisti a Varsavia, aggiungendo che il blocco deve sostenere l’Ucraina “con qualunque cosa serva”.

Questa sarà la quarta visita di Borrell in Ucraina da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel febbraio 2022.

Borrell ha affermato che la rinnovata spinta per aiutare l’Ucraina a ricostituire le sue scorte di armi è necessaria per “sconfiggere l’invasione”.

“Non è solo questione di tempo. È una questione di quantità e qualità delle nostre forniture. E certamente dobbiamo fare di più e più rapidamente perché l’Ucraina debba prevalere”, ha detto Borrell.

All’inizio della scorsa settimana, l’UE ha ammesso che non sarà in grado di fornire entro marzo all’Ucraina il milione di munizioni di artiglieria che erano stati promessi in precedenza.

Allo stato attuale, circa 524.000 proiettili saranno consegnati all’Ucraina entro la data originaria, che rappresenta circa il 52% del suo obiettivo.

Secondo i dati dell’UE, la capacità di produzione di proiettili di artiglieria in Europa è aumentata del 40% dall’inizio della guerra e si prevede che raggiungerà 1,4 milioni di proiettili all’anno entro la fine del 2024.

I produttori di armi in tutto il blocco si sono lamentati di aver faticato ad aumentare la capacità abbastanza velocemente, suggerendo che i governi nazionali devono impegnarsi con contratti a lungo termine.

“Il modo più rapido, economico ed efficace per aumentare la nostra fornitura di munizioni all’Ucraina è smettere di esportare verso paesi terzi”, ha detto Borrell, parlando insieme al ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski a Varsavia.

Gli acquirenti di munizioni europee potrebbero aspettare qualche mese perché “non sono in guerra”, ha detto Borrell.

“Questo è qualcosa che solo gli Stati membri possono fare – e questa è stata la mia richiesta”, ha aggiunto Borrell.

“Dobbiamo trovare il modo di garantire che le munizioni necessarie all’Ucraina non vadano in luoghi meno urgenti, verso clienti in altre parti del mondo”, ha affermato Sikorski.

“Forse dobbiamo in qualche modo modificare questi contratti o trovare la comprensione tra i beneficiari che l’Ucraina ne ha urgentemente bisogno”, ha aggiunto.

Allo stesso tempo, l’UE si trova ad affrontare ritardi nella riforma del Fondo europeo per la pace (EPF), che utilizza per fornire armi all’Ucraina.

L’opposizione tedesca alla proposta di revisione del fondo di sostegno militare dell’Ue rischia di ritardare le consegne di armi all’Ucraina.

[Modificato da Nathalie Weatherald]

