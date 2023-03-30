La Svizzera vuole tornare a dialogare con l’UE

Mercoledì (29 marzo) la Svizzera ha segnalato la disponibilità a riprendere i colloqui con l’UE per un accordo di cooperazione, dopo aver interrotto improvvisamente nel 2021 anni di negoziati con il suo principale partner commerciale.

Il governo svizzero ha dichiarato di aver dato il via libera, nel corso di una sessione a porte chiuse tenutasi mercoledì (29 marzi), alla “definizione di parametri chiave per un mandato negoziale” con l’Unione Europea.

In un comunicato si legge che ai ministeri degli Esteri e della Giustizia, insieme al ministero dell’Economia, dell’Educazione e della Ricerca (DEFR), è stato chiesto di preparare tali criteri entro la fine di giugno.

Allo stesso tempo, “si continuerà a lavorare per chiarire il terreno comune con l’UE al fine di avviare i negoziati“.

La Commissione europea ha accolto con favore la mossa, salutando lo “slancio positivo” nelle relazioni con Berna.

Momento positivo

I legami tra Bruxelles e Berna sono tesi da quando, nel maggio 2021, la Svizzera ha deciso improvvisamente di porre fine ad anni di discussioni per un ampio accordo di cooperazione con il blocco.

I legami tra l’UE e la Svizzera sono attualmente regolati da un mosaico di accordi e, per oltre un decennio, si è discusso di un accordo globale che avrebbe armonizzato il quadro giuridico che regola le relazioni.

Ma i colloqui si sono arenati dopo che l’UE si è rifiutata di accettare le richieste svizzere di non inserire le questioni chiave relative agli aiuti di Stato, alle tutele salariali e alla libertà di circolazione.

Da allora, la Svizzera ha cercato di ricomporre i pezzi e di stabilire un terreno comune con Bruxelles attraverso le cosiddette discussioni esplorative.

Finora si sono svolti otto cicli di colloqui esplorativi, il prossimo dei quali è previsto per il 20 aprile, ha dichiarato Berna, aggiungendo che anche i colloqui tecnici hanno avuto luogo su base settimanale.

“Questi hanno portato a una comprensione dettagliata delle posizioni di entrambe le parti e delle possibili soluzioni nei singoli dossier”.

A seguito di un’approfondita valutazione della politica interna ed estera, il governo ha dichiarato di aver notato “uno slancio positivo” nelle discussioni tenutesi a vari livelli.

“Il compito è ora quello di trovare soluzioni per le questioni ancora aperte, al fine di stabilire un terreno comune per la preparazione di un mandato negoziale”, ha dichiarato.

Un “approccio a pacchetto”

Il governo ha dichiarato di volere ancora un “approccio a pacchetto” nei negoziati.

Piuttosto che un singolo accordo che regoli le questioni istituzionali, che però richieda ulteriori norme e supervisione all’UE, ha dichiarato di preferire un intero pacchetto di nuovi accordi specifici incentrati su aspetti quali l’elettricità, la sicurezza alimentare e la salute.

I vari accordi dovrebbero includere ciascuno soluzioni alle questioni istituzionali, ma solo nell’ambito del loro campo di applicazione, si legge nella dichiarazione.

“Questo approccio consente un ampio equilibrio di interessi e aumenta le possibilità di successo in qualsiasi negoziato successivo”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda la questione controversa della protezione dei salari, il governo ha dichiarato di aver incaricato il EAER (Dipartimento federale di Economia, Finanza, Educazione e Ricerca) di lavorare in stretta collaborazione con i 26 cantoni svizzeri e le parti sociali per elaborare proposte di misure supplementari che garantiscano gli attuali livelli di protezione sul mercato del lavoro interno.

Inoltre, i dipartimenti competenti sono stati incaricati di “chiarire le questioni in sospeso relative all’elettricità, ai trasporti terrestri e alla sanità”.

La segretaria di Stato Livia Leu, capo negoziatore della Svizzera con l’UE, è stata incaricata di “finalizzare la base comune per i futuri negoziati”.

Nella sua dichiarazione, il governo ha salutato il dialogo positivo con i cantoni svizzeri e ha suggerito che l’accettazione politica interna di lavorare per un accordo con l’UE si è “rafforzata”.

Un sondaggio gfs.bern pubblicato all’inizio della settimana sembra suggerire che la guerra della Russia in Ucraina abbia fatto aumentare i favorevoli, con il 59% degli intervistati che ha dichiarato di avere un’immagine positiva degli accordi bilaterali con il blocco, rispetto al 53% di un anno fa.

