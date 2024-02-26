La Svezia supera l’ultimo ostacolo nel percorso di adesione alla NATO dopo l’ok del parlamento ungherese

Il parlamento ungherese ha approvato a stragrande maggioranza la richiesta della Svezia di aderire alla NATO, aprendo la strada all’adesione del Paese nordico all’Alleanza atlantica dopo quasi due anni di intensi negoziati prima con la Turchia e infine con l’Ungheria del premier populista Viktor Orbán.

L’approvazione del parlamento ungherese era stato l’ultimo ostacolo all’adesione di Stoccolma alla NATO. Il premier svedese Ulf Kristersson Budapest si è recato venerdì (febbraio) a Budapest per discutere di cooperazione in materia di difesa e sicurezza con il suo omologo ungherese, Viktor Orban, con il quale ha firmato un accordo per vendere a Budapest quattro nuovi aerei da combattimento Gripen di fabbricazione svedese.

Svezia e Ungheria firmano un accordo per un jet da combattimento in vista del voto per l'adesione alla NATO L’Ungheria e la Svezia hanno rafforzato la loro cooperazione militare venerdì (23 febbraio), pochi giorni prima del voto del Parlamento ungherese sulla candidatura del Paese nordico alla NATO, previsto per oggi alle 16.00.

Con questo accordo, l’Ungheria potrà acquistare altri quattro …

L’accordo può essere inteso come una contropartita imposta da Budapest per consentire la piena adesione di Stoccolma alla NATO. Dei 194 parlamentari che hanno votato, solo sei hanno rifiutato l’adesione della Svezia.

Secondo i termini dell’intesa, l’Ungheria potrà acquistare altri quattro velivoli Jas 39 Gripen di fabbricazione svedese ed estendere l’attuale accordo di supporto e logistica di dieci anni, dal 2026 al 2036. I 14 Gripen che l’Ungheria già utilizza fanno parte di un accordo di leasing e passeranno sotto la completa proprietà ungherese nel 2026.

Un giorno “storico”

“Oggi è un giorno storico”, ha detto Kristersson su X poco dopo il voto. “La Svezia è pronta ad assumersi le proprie responsabilità per la sicurezza euro-atlantica”.

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security. — SwedishPM (@SwedishPM) February 26, 2024

La Svezia aderirà formalmente all’alleanza dopo aver presentato il proprio strumento di adesione al governo degli Stati Uniti, depositario del Trattato Nord Atlantico.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha confermato che la Svezia diventerà membro del blocco ora che tutti gli alleati hanno approvato la sua richiesta di adesione.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 26, 2024

“L’adesione della Svezia ci renderà tutti più forti e più sicuri”, ha affermato Stoltenberg in una nota sul suo profilo X.

L'adesione della Svezia alla NATO "non è una questione di negoziazione", dice il ministro della Difesa La Svezia è pronta a parlare con l’Ungheria, che sta ancora bloccando l’adesione di Stoccolma alla NATO, ma il suo ingresso nell’alleanza “non è una questione di negoziazione”, ha dichiarato il ministro della Difesa svedese Pål Jonson a Euractiv.

“Il messaggio …

Una NATO a 32 membri

L’adesione della Svezia porta la NATO a 32 membri. L’anno scorso, la Finlandia è diventata il 31° membro della NATO, aggiungendo circa 1.300 chilometri (830 miglia) alla frontiera dell’alleanza con la Russia.

Come afferma la NATO, la Finlandia e la Svezia godranno della protezione concessa ai sensi dell’articolo 5 del trattato che ha istituito l’alleanza, il quale stabilisce che un attacco contro un membro è considerato un attacco contro tutti.

Svezia e Finlandia avevano annunciato la loro intenzione di aderire all’alleanza in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, abbandonando la politica decennale di non allineamento che ha definito le relazioni estere di entrambi gli stati durante la Guerra Fredda.

Il processo però è stato particolarmente tortuoso a causa degli ostaoli posti da Turchia e Ungheria. Secondo le regole di adesione, qualsiasi Stato membro può porre il veto all’adesione di un nuovo Paese.

Mentre la maggior parte dei membri della NATO ha rapidamente approvato le richieste di Finlandia e Svezia, l’Ungheria e la Turchia hanno preso tempo, ponendo una serie di condizioni.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si era opposto all’adesione dei due Paesi nordici accusandoli di essere troppo indulgenti nei confronti delle organizzazioni terroristiche curde. Secondo Orbán invece, i governi di Helsinki e Stoccolma diffondevano “vere e proprie bugie” sulla mancata adesione del suo Paese agli standard dell’Unione Europea sullo stato di diritto – valori fondamentali sanciti dai trattati dell’UE.

Successivamente l’Ungheria e la Turchia hanno ammorbidito la loro posizione sull’adesione della Finlandia e ne hanno approvato la richiesta lo scorso marzo.

Il parlamento turco ha approvato l’ingresso della Svezia il mese scorso, dopo che Stoccolma ha inasprito la sua legislazione antiterrorismo e ha promesso una più stretta cooperazione con la Turchia sulle questioni di sicurezza.

Poco dopo il voto turco, Orbán ha detto al capo della NATO Stoltenberg che anche il suo governo avrebbe sostenuto l’adesione della Svezia.

“L’Ungheria ha un interesse particolare nella sicurezza dell’Europa”, ha detto il portavoce del governo Zoltan Kovacs dopo il voto di lunedì. “In Svezia abbiamo un alleato forte e affidabile che andrà a beneficio del futuro della NATO in meglio”.

La lentezza del governo ungherese nel votare l’adesione della Svezia ha suscitato la preoccupazione che Orbán – ad oggi il leader dell’UE più vicino a Vladimir Putin – stesse agendo in modo da avvantaggiare il Cremlino.

Nelle ultime settimane, tuttavia, l’Unione europea è riuscita a spingere l’Ungheria ad allinearsi agli obiettivi di politica estera condivisi dagli altri Paesi UE, prima il ritiro delle obiezioni di Budapest al Consiglio europeo del primo febbraio a 50 miliardi di euro di aiuti finanziari all’Ucraina, e ora con l’ingresso della Svezia nella NATO.

Quali saranno i costi per la NATO?

Come sottolineato dall’economista Per Olsson, economista del settore della difesa presso l’Agenzia svedese per la ricerca sulla difesa (FOI) in una dichiarazione a Euractiv.com, mentre la Svezia entra a far parte della NATO, l’onere finanziario che dovrà sostenere rimane una questione importante a Stoccolma.

“Il contributo diretto della Svezia, utilizzato tra l’altro per finanziare il quartier generale della NATO, ammonterebbe a 600 milioni di corone svedesi, che corrispondono a circa 54 milioni di euro”, ha affermato Olsson.

Secondo l’esperto, però, i costi indiretti sono più difficili da stimare, in particolare i costi per la riorganizzazione di alcuni settori delle forze di difesa svedesi o per la sostituzione del personale che il Paese dovrà inviare al quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles.

Ciononostante la Svezia è già considerata un buon allievo, avendo già raggiunto la soglia del 2% del PIL per la spesa per la difesa prevista dai Paesi della NATO.

“L’anno scorso, la Svezia ha speso circa 10 miliardi di euro nella difesa, che corrisponde agli obiettivi della NATO”, ha detto Olsson, aggiungendo tuttavia che il paese ha deciso di aumentare gli investimenti nella difesa prima di rivolgersi alla NATO, in risposta all’invasione russa dell’Ucraina.

All’epoca, la prima ministra socialdemocratica Magdalena Andersson e il suo ministro della Difesa Peter Hulqvist sostenevano il raggiungimento della soglia del 2% del PIL anche se l’opinione pubblica non era ancora maggioritaria a favore dell’adesione alla NATO.

L’ingresso della Svezia nella NATO è facilitato anche dall’elevato livello di compatibilità tecnologico-militare tra i paesi dell’alleanza transatlantica e la Svezia.

“Poiché l’industria della difesa svedese vuole vendere armi ad altri paesi della NATO, la Svezia ha utilizzato molti standard della NATO e ha un alto grado di interoperabilità con le tecnologie dei paesi della NATO”, ha detto Olsson, citando come esempio i missili europei Meteor che equipaggiano l’industria della difesa svedese. Aerei da caccia svedesi Gripen e calibro di proiettili di artiglieria compatibile.

“Non dovrebbe trattarsi di un cambiamento troppo drammatico per l’economia svedese”, ha concluso Olsson.