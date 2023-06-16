La Russia vuole organizzare elezioni nei territori ucraini occupati

La Russia ha annunciato giovedì (15 giugno) l’intenzione di organizzare le elezioni nei territori occupati dell’Ucraina già a settembre, in quello che rappresenta l’ultimo tentativo di Mosca di mostrare che mantiene il controllo sulle zone sotto il suo controllo, nonostante la controffensiva ucraina abbia respinto le forze russe in alcune aree.

L’agenzia di stampa statale russa TASS ha citato la responsabile della Commissione elettorale della Russia, Ella Pamfilova, secondo cui sia il ministero della Difesa che il servizio di sicurezza federale (FSB) hanno convenuto sulla possibilità di tenere elezioni il prossimo settembre.

L’annuncio di un piano per le elezioni nei territori occupati è percepito come un tentativo di Mosca di mostrare al mondo che la situazione sul fronte ucraino è stabile.

La Russia ha proclamato l’anno scorso l’annessione di quattro province ucraine, sebbene non ne controlli completamente nessuna.

Kyiv afferma che qualsiasi elezione organizzata dai russi sul territorio ucraino sarebbe invalida e illegale.

Mosca deve ancora affrontare la grande prova dell’offensiva ucraina. La Russia ha avuto mesi per preparare le sue difese. Le truppe ucraine devono ancora raggiungere le zone russe pesantemente fortificate, che sono arretrate rispetto alla linea del fronte.

Si ritiene che Kyiv abbia preparato una forza d’attacco di circa 12 brigate di migliaia di soldati ciascuna. La maggioranza delle forze preparate per la controffensiva impiega i veicoli corazzati occidentali da poco forniti all’Ucraina, ma solo una parte delle brigate è stata finora coinvolta nelle operazioni.

La Russia, da parte sua, ha rilasciato immagini di carri armati e veicoli corazzati occidentali che afferma di aver distrutto o catturato.

L’assalto ucraino è nelle sue fasi iniziali e gli esperti militari affermano che le battaglie decisive devono ancora avvenire. Tuttavia, la controffensiva sta avanzando come dimostrano una serie di villaggi riconquistati dalle forze ucraine che hanno ottenuto i più importanti progressi nella guerra contro la Russia dal 2022.

“Il nostro popolo eroico, le nostre truppe in … prima linea stanno affrontando una resistenza molto dura”, ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky alla NBC News in un’intervista a Kyiv. “Perché per la Russia perdere questa campagna contro l’Ucraina significa in realtà perdere la guerra”, ha affermato.

Zelensky ha detto che le notizie dal fronte sono “generalmente positive”, ma la situazione dei combattimenti è molto difficile.

La controffensiva ucraina prende forma, ma la prova più dura deve ancora arrivare Dopo una settimana di pesanti combattimenti, i veri test della controffensiva di Kyiv sono ancora in corso, con le truppe ucraine a una certa distanza dalla principale linea difensiva russa e il grosso delle forze preparate per la spinta ancora …

Nella sua campagna per il sostegno militare all’Ucraina, Zelensky ha esortato il parlamento svizzero in un discorso video a consentire ad altri Stati di riesportare armi di fabbricazione svizzera in Ucraina, affermando che una tale mossa da parte del Paese neutrale sarebbe vitale per Kyiv.

Reuters ha raggiunto i villaggi di Neskuchne e Storozheve negli ultimi due giorni, fornendo la prima conferma indipendente dell’avanzata ucraina diversi chilometri a sud lungo il fiume Mokry Yali in un territorio occupato dalla Russia fin dai primi giorni della sua invasione iniziata nel febbraio del 2022. Diversi corpi di soldati russi giacevano nelle strade di villaggi in rovina e spopolati. Le truppe ucraine a Storozheve hanno detto a Reuters di aver ucciso circa 50 russi e di averne catturati altri quattro.

L’esercito ucraino, che per oltre una settimana ha mantenuto un rigoroso silenzio sulla sua campagna militare, ha pubblicizzato i risultati ottenuti organizzato il primo briefing completo con i media dall’inizio della controffensiva.

Finora le truppe hanno preso il controllo di almeno sette insediamenti e 100 km quadrati di territorio in due grandi offensive nel sud, ha detto il generale di brigata Oleksii Hromov.

“Siamo pronti a continuare a lottare per liberare il nostro territorio anche a mani nude”, ha aggiunto.

L’esercito sul fronte meridionale è invece avanzato fino a 7 km nell’area lungo il Mokry Yali, e 3 km su un altro asse più a ovest vicino al villaggio di Mala Tokmachka, secondo quanto riferito da funzionari militari ucraini. I militari ucraini hanno anche parlato di progressi nell’est intorno alla città in rovina di Bakhmut, che Mosca ha conquistato il mese scorso come unico premio importante per un’enorme offensiva invernale e primaverile che ha visto il più sanguinoso combattimento di terra in Europa dalla Seconda guerra mondiale.

Il presidente russo Vladimir Putin ha insistito questa settimana affinché gli obiettivi di Mosca in Ucraina rimangano invariati, sottolineando che le forze russe stanno infliggendo agli ucraini perdite 10 volte superiori rispetto a quelle russe.

Il Piano africano

I leader africani i cui paesi sono stati duramente colpiti dalle conseguenze della guerra, che ha interrotto le forniture di grano e altri approvvigionamenti alimentari, aggravato l’inflazione dei prezzi alimentari e aggravato le crisi della fame, sono destinati a mediare nel conflitto.

Il presidente senegalese Macky Sall e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa guidano una delegazione composta da leader dello Zambia, delle Comore e del primo ministro egiziano che oggi è giunta a Kyiv e che si recherà sabato (17 giugno) a San Pietroburgo.

All’arrivo della delegazione africana nella capitale ucraina, le forze russe hanno lanciato una serie di raid aerei. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha affermato che le difese aeree ucraine hanno abbattuto 12 missili, inclusi sei missili da crociera Kalibr e sei missili Kinzhal ipersonici, oltre a due droni.

I leader africani presenteranno un documento a Ucraina e Russia, non ancora reso pubblico, nel quale affermano che l’obiettivo della missione è “promuovere l’importanza della pace e incoraggiare le parti ad accettare un processo di negoziazione guidato dalla diplomazia”.

“Il conflitto, così come le sanzioni imposte alla Russia dai principali partner commerciali del continente (africano), hanno avuto un effetto negativo sulle economie e sui mezzi di sussistenza africani”, si legge in una bozza del documento.

Nel testo vengono elencate una serie di misure che potrebbero essere proposte dai leader africani come parte della prima fase del loro impegno con le parti in guerra.

Tali misure potrebbero includere il ritiro delle truppe russe, la rimozione delle armi nucleari tattiche dalla Bielorussia, la sospensione dell’attuazione di un mandato di arresto della Corte penale internazionale contro Putin e la revoca delle sanzioni.

“Le misure di cui sopra dovrebbero mirare a facilitare la creazione di un ambiente favorevole per un cessate il fuoco, e che consentirà alle parti di creare fiducia e di prendere in considerazione la formulazione delle loro strategie di ripristino della pace”, afferma il documento.

Un accordo sulla cessazione delle ostilità potrebbe seguire e dovrebbe essere accompagnato da negoziati tra la Russia e l’Occidente, afferma il documento.

Tali colloqui dovrebbero trattare questioni tra cui il dispiegamento di sistemi d’arma a medio raggio, armi nucleari tattiche e sistemi di armi biologiche.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha riferito nei giorni scorsi di aver parlato della missione africana con il presidente Ramaphosa un mese fa. Dall’inizio della guerra, l’Africa è stata al centro di una rinnovata competizione per l’influenza tra Russia e Cina da una parte e nazioni occidentali, con questi ultimi che hanno chiesto ai Paesi della regione di condannare l’invasione russa.

(a cura di Georgij Gotev)

Leggi qui l’articolo originale.